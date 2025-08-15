Điều chỉnh thời gian tổ chức Festival Tinh hoa Tây Bắc để khắc phục hậu quả mưa lũ

PV In bài viết
(Ngày Nay) - Ngày 14/8, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường ký Thông báo số 1751-TB/TU về chủ trương điều chỉnh thời gian tổ chức Festival Tinh hoa Tây Bắc – Điện Biên năm 2025.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, sau khi Thường trực Tỉnh ủy họp bàn, xem xét Đề nghị của Đảng ủy UBND tỉnh Điện Biên về việc xin chủ trương điều chỉnh thời gian tổ chức Festival Tinh hoa Tây Bắc (tại Tờ trình số 155-TTr/ĐUUBND, ngày 11/8/2025), Thường trực Tỉnh ủy đã đồng ý điều chỉnh thời gian tổ chức Fesstival như Tờ trình của Đảng ủy UBND tỉnh Điện Biên; đồng thời yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, thiết thực, đúng quy định.

Tờ trình số 155-TTr/ĐUUBND, ngày 11/8 của Đảng ủy UBND tỉnh Điện Biên nêu rõ, theo kế hoạch, Festival Tinh hoa Tây Bắc – Điện Biên năm 2025 sẽ được tổ chức từ ngày 29 – 31/8. Tuy nhiên, từ 22/7 – 7/8, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 và các đợt mưa lớn gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá nghiêm trọng trên địa bàn, đặc biệt là ở các xã Tìa Dình, Mường Luân, Na Son, Xa Dung, Phình Giàng, gây thiệt hại lớn về người, tài sản và hệ thống cơ sở hạ tầng. Do đó, cả hệ thống chính trị của tỉnh đang nỗ lực tập trung mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả thiên tai, nhằm ổn định đời sống của nhân dân.

Theo kế hoạch, thời gian tổ chức Festival sau điều chỉnh sẽ diễn ra từ ngày 19 – 21/9/2025, với các hoạt động chính như: Lễ dâng hương Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ được tổ chức vào 16 giờ ngày 19/9; Chương trình nghệ thuật Khai mạc Festival tổ chức tại Sân vận động tỉnh Điện Biên lúc 20 giờ 10 phút ngày 19/9; Lễ hội đường phố “Tinh hoa Tây Bắc” tổ chức vào hồi 20 giờ 10 phút ngày 20/9, tại Sân hành lễ Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ và đường Võ Nguyên Giáp.

Xuyên suốt thời gian diễn ra Festival còn có nhiều hoạt động hấp dẫn như: Trưng bày, giới thiệu điểm đến du lịch đặc sắc của các tỉnh Tây Bắc mở rộng và TP Hồ Chí Minh; Liên hoan ẩm thực Tây Bắc; Triển lãm ảnh “Sắc màu Tây Bắc”; Hội nghị Xúc tiến, quảng bá và phát triển du lịch Tây Bắc và TP Hồ Chí Minh; các chương trình giao lưu nghệ thuật…

PV
Điều chỉnh thời gian Festival Tinh hoa Tây Bắc khắc phục hậu quả mưa lũ

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Cảnh báo lừa đảo mạo danh trường đại học mùa nhập học 2025
Cảnh báo lừa đảo mạo danh trường đại học mùa nhập học 2025
(Ngày Nay) - Nhiều trường đại học tại TP Hồ Chí Minh đồng loạt phát đi cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào tân sinh viên trong giai đoạn nhập học, khi kẻ gian lợi dụng tâm lý lo lắng, thiếu thông tin của phụ huynh và thí sinh để trục lợi.
Ảnh minh họa
Giới khoa học cảnh báo AI đang "làm cùn" kỹ năng của bác sĩ
(Ngày Nay) - Một nghiên cứu mới của Học viện Silesia (Ba Lan) đã kết luận rằng việc lạm dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong khám chữa bệnh có thể khiến kỹ năng của các bác sĩ suy giảm, đặc biệt trong các thủ thuật đòi hỏi sự tinh tế và kinh nghiệm lâm sàng.
Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel xuống khu vực Al-Rimal, Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)
Bước ngoặt hay sai lầm chiến lược?
(Ngày Nay) - Kế hoạch chiếm đóng Gaza của Israel được coi là bước ngoặt lớn sau gần 2 năm chiến sự, nhưng cũng dấy lên lo ngại sẽ kéo quốc gia này vào một cuộc xung đột không lối thoát cả về quân sự lẫn chính trị.
Thủ tướng Anh Keir Starmer (giữa), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cùng nhiều lãnh đạo dự Hội nghị thượng đỉnh châu Âu về vấn đề Ukraine, ở London (Anh).
Ukraine và châu Âu căng thẳng chờ kết quả thượng đỉnh Mỹ - Nga
(Ngày Nay) - Cuộc gặp thượng đỉnh tại Alaska giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, dự kiến diễn ra ngày 15/8, đang khiến Ukraine và nhiều nước châu Âu quan ngại, khi triển vọng đạt thỏa thuận hòa bình vẫn tiềm ẩn nguy cơ nhượng bộ lãnh thổ.