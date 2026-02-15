Quy định riêng về chế độ làm việc cho giáo viên giáo dục thường xuyên

(Ngày Nay) - Thông tư số 04/2026/TT-BGDĐT được ban hành nhằm đáp ứng đặc thù hoạt động của hệ thống giáo dục thường xuyên và cụ thể hóa Luật Nhà giáo.

