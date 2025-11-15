Disney và Youtube TV đạt thỏa thuận khôi phục kênh phát sóng

(Ngày Nay) - Ngày 15/11, Disney và YouTube TV thông báo đã đạt được thỏa thuận mới nhằm đưa trở lại các kênh như ABC và ESPN lên nền tảng truyền hình trực tuyến thuộc sở hữu Google, khép lại tình trạng gián đoạn kéo dài gần 2 tuần.

Trong tuyên bố, Disney cho biết: “Theo thỏa thuận mới, toàn bộ hệ thống kênh và đài của Disney, trong đo có ESPN và ABC, đã bắt đầu được khôi phục cho người đăng ký YouTube TV. Chúng tôi vui mừng khi việc phát sóng được nối lại đúng thời điểm để người hâm mộ theo dõi các chương trình cuối tuần này, trong đó có loạt trận bóng bầu dục cấp đại học”.

Nội dung của Disney bị ngừng phát trên YouTube TV từ đêm 30/10 sau khi hai bên không đạt được thỏa thuận cấp phép mới. Trong những ngày sau đó, người dùng YouTube TV không thể truy cập các kênh của Disney – gây gián đoạn đáng kể việc theo dõi nhiều trận bóng bầu dục đại học hàng đầu tại Mỹ, các trận đấu thể thao chuyên nghiệp và nhiều chương trình tin tức – giải trí khác.

Ngoài ESPN và ABC, các kênh Disney khác cũng bị gỡ bỏ trong giai đoạn bế tắc gồm NatGeo, FX, Freeform, SEC Network, ACC Network và một số kênh khác.

Khi tranh chấp lên đến cao trào, YouTube TV cho rằng Disney đưa ra các điều khoản quá tốn kém, buộc nền tảng phải tăng giá và giảm lựa chọn cho người dùng. YouTube TV cáo buộc Disney sử dụng việc “ngắt sóng” như một chiến thuật đàm phán, đồng thời cho rằng động thái này có lợi cho các dịch vụ streaming của chính Disney như Hulu + Live TV và Fubo.

Trong khi đó, Disney cáo buộc YouTube TV từ chối trả mức phí “hợp lý” cho các kênh của mình và chỉ trích Google “lợi dụng vị thế thị trường để loại bỏ cạnh tranh”. Các lãnh đạo Disney cũng phê phán việc YouTube TV ngừng phát nội dung “trước hạn chót nửa đêm” của thỏa thuận tháng trước.

Ngày 3/11, Disney đề nghị YouTube TV tạm thời khôi phục chương trình của ABC trong Ngày bầu cử Mỹ 4/11 nhằm “đặt lợi ích công chúng lên hàng đầu. Tuy nhiên, YouTube TV cho rằng việc này sẽ gây nhầm lẫn cho người dùng và đề xuất Disney khôi phục cả ABC lẫn ESPN trong khi đàm phán tiếp tục.

Tình trạng “ngắt sóng” này đánh dấu vụ tranh chấp bản quyền mới nhất trong bối cảnh mâu thuẫn cấp phép ngày càng phổ biến trong thế giới truyền hình trực tuyến. Người dùng thường là bên chịu ảnh hưởng cuối cùng.

Từ các sự kiện thể thao tới lễ trao giải, nhiều chương trình truyền hình trực tiếp vốn thuộc về phát sóng truyền thống đã dần chuyển sang nền tảng trực tuyến khi ngày càng nhiều khán giả từ bỏ truyền hình cáp hoặc vệ tinh để xem nội dung trên mạng. Tuy nhiên, cạnh tranh gia tăng khiến việc gia hạn thỏa thuận phân phối trở nên khó khăn, kéo theo những lần gián đoạn dịch vụ.

YouTube TV và Disney từng rơi vào tình thế tương tự hồi năm 2021, khi người dùng YouTube TV cũng mất quyền truy cập toàn bộ nội dung Disney do đàm phán đổ vỡ. Khi đó, việc gián đoạn chỉ kéo dài chưa đầy 2 ngày trước khi hai bên đạt thỏa thuận.

YouTube TV cũng từng gỡ bỏ các kênh khác khi thỏa thuận hết hạn. Nhà đài tiếng Tây Ban Nha Univision đã không xuất hiện trên YouTube TV kể từ ngày 30/9. Khi đó, tập đoàn mẹ TelevisaUnivision chỉ trích Google, cho rằng động thái này “tước đi của hàng triệu khán giả gốc Tây Ban Nha các nội dung tin tức, thể thao và giải trí mà họ dựa vào hằng ngày”, đồng thời kêu gọi nền tảng này thay đổi quyết định.

Gói đăng ký cơ bản của YouTube TV hiện có giá 82,99 USD/tháng, bao gồm các kênh trực tiếp của NBC, CBS, Fox, PBS và nhiều kênh khác bên cạnh nội dung của Disney. Trước đó, nền tảng cho biết sẽ cung cấp khoản tín dụng 20 USD cho người dùng nếu tranh chấp với Disney kéo dài “một thời gian nhất định,” và người dùng đã có thể bắt đầu yêu cầu khoản này từ ngày 9/11.

Disney hiện cung cấp nội dung truyền hình trực tiếp qua cả phát sóng truyền thống và hệ sinh thái dịch vụ trực tuyến của mình. ESPN đã ra mắt dịch vụ streaming riêng vào đầu năm nay với giá từ 29,99 USD/tháng. Ngoài ra, nội dung Disney còn có mặt trên Hulu, Disney+ và Fubo. Công ty hiện cho phép người dùng đăng ký gói kết hợp ESPN – Hulu – Disney+ với giá 35,99 USD/tháng, hoặc 29,99 USD/tháng trong năm đầu tiên.