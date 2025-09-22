Đồ chơi Trung thu truyền thống ngày càng lên ngôi tại Hà Nội

(Ngày Nay) - Nếu như trước kia, thị trường đồ chơi Trung thu thường bị lấn át bởi các món đồ chơi ngoại nhập thì năm nay xu hướng tiêu dùng chuyển sang sản phẩm truyền thống mang đậm giá trị văn hóa Việt.

Chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết Trung thu, thị trường đồ chơi và trang trí dịp lễ này tại các thành phố lớn đã nhộn nhịp bước vào mùa cao điểm. Dọc theo các tuyến phố tại Thủ đô như Lương Văn Can, Hàng Mã (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) sắc màu rực rỡ của lồng đèn, mặt nạ, trống tùng lại phủ kín, báo hiệu một mùa lễ hội sôi động đang đến gần.

Theo ghi nhận, năm nay thị trường đồ chơi Trung thu nhìn chung chiếm đến khoảng 90% các mặt hàng bày bán là những món đồ truyền thống thủ công làm từ tre, giấy, gỗ, giản dị mà bền bỉ như đèn ông sao, trống, mặt nạ, đầu lân, đèn kéo quân, đèn treo với các loại hình thú như cá, mèo, thỏ…

Nếu như trước kia, thị trường thường bị lấn át bởi các món đồ chơi ngoại nhập theo trào lưu, thì năm nay xu hướng tiêu dùng đã có sự dịch chuyển rõ rệt. Người dân ngày càng quan tâm đến sản phẩm thủ công, hàng truyền thống - những món đồ vừa gợi ký ức tuổi thơ, vừa mang giá trị văn hóa bền vững.

Chiều cuối tuần, trên phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội), chị Hà đưa con trai đi mua sắm đồ chơi Trung thu. Thay vì chọn những món đồ điện tử phát nhạc, chị hướng con đến chiếc đèn ông sao và trống tùng truyền thống.

“Tôi muốn con mình được trải nghiệm tuổi thơ giống như ngày xưa, với những chiếc đèn ông sao, trống tùng rộn ràng. Vừa an toàn, vừa gần gũi, lại gắn với văn hóa Việt”, chị Hà chia sẻ.

Thị trường năm nay cũng ghi nhận sự sáng tạo trong thiết kế. Bên cạnh các sản phẩm quen thuộc, nhiều loại đèn lồng được cải tiến với chất liệu bền, nhẹ, có thể tái sử dụng. Một số mẫu đèn con cá mới được in họa tiết sắc nét, màu sắc bắt mắt, vừa giữ nét xưa vừa phù hợp thẩm mỹ hiện đại.

Chị Ngọc Mai, chủ một cửa hàng lâu năm trên phố Hàng Mã cho biết thị trường Trung thu bây giờ không chỉ phục vụ trẻ nhỏ mà nhiều phụ huynh cũng ưu tiên những sản phẩm truyền thống, thân thiện với môi trường. "Cửa hàng tôi đã giảm bớt đồ chơi nhập khẩu, tăng thêm hàng thủ công trong nước để vừa đáp ứng thị hiếu mới, vừa đảm bảo an toàn cho trẻ. Nhờ vậy, sức mua năm nay rõ ràng sôi động hơn, không khí Trung thu cũng ấm áp, gắn kết hơn,” chị Mai nói.

Theo khảo sát, mức giá của các mặt hàng đồ chơi năm nay ổn định, không biến động so với năm trước, giá giao động từ 20.000-100.000 đồng. Cụ thể, đèn ông sao nhỏ giá từ 20.000-30.000 đồng/chiếc, loại cỡ lớn 50.000-70.000 đồng; mặt nạ giấy bồi 30.000-60.000 đồng; trống tùng 50.000-120.000 đồng/chiếc...

Bên cạnh đồ truyền thống, một số đồ chơi hiện đại khác vẫn còn lác đác được bày bán. Tuy nhiên, xu hướng nhóm sản phẩm này không còn chiếm ưu thế, người tiêu dùng chú trọng đến nguồn gốc, độ an toàn và yếu tố giáo dục hơn là chạy theo giá rẻ. Theo đó, nhóm đồ chơi hiện đại như siêu nhân, thỏ điện 150.000-300.000 đồng, trong khi các sản phẩm búp bê, lồng cá chép đèn LED dao động 200.000-500.000 đồng/bộ.

Sức mua thời gian này cũng có dấu hiệu khởi sắc, hiện lượng khách đã tăng, thay vì dồn vào sát ngày lễ như những năm trước. Nhóm khách hàng không chỉ là gia đình có trẻ nhỏ, mà còn có giới trẻ mua đồ trang trí sự kiện, check -in, hay các cơ sở kinh doanh muốn làm mới không gian phục vụ khách. Đáng chú ý, nhiều cửa hàng còn mở rộng hình thức kinh doanh bằng cách bán riêng nguyên liệu, vật liệu thủ công, để khách hàng đặc biệt là trẻ nhỏ có thể tự tay làm ra lồng đèn, mặt nạ, vừa mang tính trải nghiệm, vừa nuôi dưỡng sự sáng tạo.

Có thể thấy, thị trường Trung thu đang dần tìm được sự cân bằng giữa truyền thống và hiện đại. Dù những món đồ “hot trend” vẫn tồn tại, song sự trở lại của hàng thủ công, hàng Việt cho thấy nhu cầu gắn kết văn hoá-gia đình-cộng đồng ngày càng được đề cao. Trung thu không chỉ là dịp của trẻ nhỏ, mà còn là thời điểm mọi người cùng nhau trang hoàng, thắp sáng không gian sống, tạo nên bầu không khí sum vầy, ấm áp và đậm bản sắc Việt. Từ thói quen mua sắm có chọn lọc, có thể thấy tinh thần “người Việt dùng hàng Việt” đang lan tỏa, góp phần giúp ngày lễ đặc biệt giữ được bản sắc và ý nghĩa gắn kết qua nhiều thế hệ.