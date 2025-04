Đoàn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam tại Myanmar dự kiến về nước ngày 8/4

(Ngày Nay) - Theo lịch trình, vào 3 giờ đêm 7/4, Đoàn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam về đến Yangon; dự kiến đến 15 giờ 30 phút ngày 8/4, máy bay Vietnam Airline sẽ đưa đoàn về sân bay Nội Bài.

Tối 7/4, đại diện Đoàn cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Bộ Công an Việt Nam cho biết, sau nhiều ngày thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Myanmar, Đoàn đã độc lập giải cứu 7 nạn nhân bị mắc kẹt trọng trận động đất và bàn giao cho gia đình. Đồng thời, phối hợp với các đội cứu hộ Myanmar, Philippines, Indonesia, Singapore giải cứu thêm 7 nạn nhân khác.

Đoàn CNCH của Bộ Công an Việt Nam đã khám chữa bệnh, sơ cứu, sát khuẩn, thay băng vết thương, cấp phát thuốc cho hơn 50 nạn nhân, dựng 2 lều bạt làm nơi tạm trú cho nạn nhân mất nhà cửa; phun khử khuẩn, chống muỗi trên diện tích 5.000 m2 khu tập trung dân cư bị ảnh hưởng do động đất.

Bên cạnh đó, Đoàn cũng tổ chức thành công 5 hoạt động dân vận, chia sẻ, hỗ trợ tài chính cho 6 gia đình nạn nhân thiệt mạng, với tổng số tiền hơn 12 triệu đồng.

Các thành viên Đoàn đều có quyết tâm cao độ, sức khỏe tốt, không ngại khó khăn gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác điều hành, chỉ đạo được thực hiện thông suốt, nhất quán, có sự phân công rõ ràng cho từng nhiệm vụ cụ thể. Trong suốt thời gian làm nhiệm vụ quốc tế, Đoàn đã được sự phối hợp, hỗ trợ tích cực từ phía Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar và Đại diện Mytel.

Người dân Myanmar bày tỏ sự biết ơn và hỗ trợ về tinh thần cho Đoàn công tác, đặc biệt là gia đình của các nạn nhân. Do hầu hết các trường hợp được Đoàn công tác giải cứu đều đã có sự khảo sát, nghiên cứu của các Đoàn quốc tế khác, nhưng đều không thực hiện được. Do đó, việc Đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam đưa được thi thể nạn nhân ra ngoài thành công, đã nhận được sự biết ơn của gia đình nạn nhân và sự khâm phục của các đơn vị bạn.