Doanh nghiệp cảng biển Việt Nam đầu tiên được vinh danh là “Cảng Xanh, Thông minh”

(Ngày Nay) - Cảng Quốc tế Long An (LAIP) vừa trở thành doanh nghiệp cảng biển đầu tiên của Việt Nam được tổ chức Frost & Sullivan (Hoa Kỳ) trao giải thưởng "Best Practices Award - Smart Green Port Company of the Year 2026" khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Giải thưởng được công bố tại Kuala Lumpur (Malaysia), cùng thời điểm cảng tham dự Hội nghị và Triển lãm ASEAN Ports & Logistics 2026.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang chuyển dịch theo hướng xanh, số hóa và đáp ứng các tiêu chuẩn ESG, giải thưởng được xem là sự ghi nhận đối với quá trình đầu tư vào chuyển đổi số và phát triển bền vững của Cảng Quốc tế Long An.

Ông Võ Quốc Huy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cảng Quốc tế Long An cho biết, giải thưởng phản ánh định hướng phát triển lâu dài của doanh nghiệp, lấy công nghệ, chuyển đổi xanh và hiệu quả vận hành làm nền tảng nhằm tạo giá trị bền vững cho đối tác cũng như chuỗi cung ứng.

Theo doanh nghiệp, một trong những yếu tố tạo nên lợi thế cạnh tranh là việc đầu tư đồng bộ vào hạ tầng công nghệ. Cảng hiện vận hành hệ sinh thái số tích hợp với các nền tảng quản trị như SAP S/4HANA, TOS, E-Port và WMS, kết nối các khâu từ khai thác, quản lý đến logistics nhằm tối ưu hoạt động.

Song song với chuyển đổi số, LAIP cũng triển khai nhiều giải pháp hướng tới mục tiêu phát triển xanh như lắp đặt điện mặt trời áp mái, điện hóa thiết bị khai thác và sử dụng cẩu điện, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và mục tiêu phát thải ròng bằng "0" của Việt Nam.

Tại Hội nghị ASEAN Ports & Logistics 2026, đại diện Cảng Quốc tế Long An đã giới thiệu mô hình "Smart Green Port", chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số và phát triển cảng biển bền vững. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng giới thiệu hệ sinh thái tích hợp gồm cảng biển, khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ và logistics trên diện tích 1.935 ha.

Theo LAIP, mô hình này giúp tối ưu dòng chảy hàng hóa, giảm chi phí logistics và từng bước hình thành cửa ngõ trung chuyển hàng hóa của khu vực phía Nam.

Không chỉ được vinh danh với giải thưởng "Cảng Xanh, Thông minh", Cảng Quốc tế Long An còn được lựa chọn là Cảng Chủ nhà của Hội nghị và Triển lãm ASEAN Ports & Logistics 2027, dự kiến diễn ra từ ngày 23-25/3/2027 tại TP.HCM. Đây được xem là cơ hội để quảng bá năng lực cảng biển, logistics cũng như môi trường đầu tư của Việt Nam tới các doanh nghiệp và tổ chức quốc tế.

Việc trở thành doanh nghiệp cảng biển đầu tiên của Việt Nam nhận giải thưởng Smart Green Port và được lựa chọn đăng cai sự kiện ASEAN Ports & Logistics 2027 đánh dấu thêm một bước tiến của Cảng Quốc tế Long An trong quá trình hội nhập. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục tái cấu trúc theo hướng xanh và số hóa, doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào hạ tầng, công nghệ và các giải pháp phát triển bền vững nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường kết nối logistics trong khu vực.

Giải thưởng Smart Green Port Company of the Year do tổ chức nghiên cứu thị trường toàn cầu Frost & Sullivan trao tặng nhằm vinh danh các doanh nghiệp cảng biển xuất sắc nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Đây là giải thưởng uy tín toàn cầu, tôn vinh những đơn vị tiên phong kết hợp thành công giữa hiệu quả vận hành và phát triển bền vững. Tiêu chí xét duyệt giải thưởng được chia thành hai nhóm chính: Hiệu quả kinh doanh (Đánh giá tốc độ tăng trưởng doanh thu, năng lực đổi mới công nghệ (số hóa bằng hệ thống TOS, SAP), mức độ giảm phát thải carbon, sử dụng năng lượng tái tạo và tầm nhìn chiến lược dài hạn); Tác động khách hàng (Đo lường giá trị trải nghiệm dịch vụ, chất lượng vận hành an toàn, khả năng tối ưu hóa chi phí chuỗi cung ứng cho đối tác và uy tín thương hiệu trong ngành logistics).