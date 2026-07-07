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Kích hoạt chiến dịch phổ cập tiếng Anh lớn nhất từ trước tới nay tại Phú Quốc, chuẩn bị cho APEC 2027

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(Ngày Nay) - Không chỉ tăng tốc đầu tư hạ tầng, Phú Quốc đang chuẩn bị một "hạ tầng mềm" đặc biệt cho APEC 2027: phổ cập tiếng Anh tới cộng đồng. Với đề án "Phú Quốc Hello World", từ tài xế, tiểu thương, nhân viên khách sạn đến học sinh sẽ được đào tạo ngoại ngữ theo nhu cầu thực tế, hướng tới xây dựng một điểm đến nơi mỗi người dân đều có thể trở thành một "đại sứ" đón khách quốc tế.
Hàng loạt dự án hạ tầng, trung tâm hội nghị, khách sạn, đang được gấp rút triển khai để phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc
Hàng loạt dự án hạ tầng, trung tâm hội nghị, khách sạn, đang được gấp rút triển khai để phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc

Chuẩn bị cho APEC từ những "điểm chạm" nhỏ nhất

Khi Phú Quốc được lựa chọn đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, cùng với hàng loạt dự án hạ tầng giao thông, trung tâm hội nghị, khách sạn và khu nghỉ dưỡng đang được đẩy nhanh tiến độ, một yêu cầu mới cũng được đặt ra: chuẩn bị nguồn nhân lực đủ năng lực phục vụ một trong những sự kiện quốc tế lớn nhất từng diễn ra tại Việt Nam.

Nếu hạ tầng là điều kiện cần, thì con người sẽ là yếu tố quyết định trải nghiệm của hàng nghìn nguyên thủ, doanh nhân, nhà đầu tư và du khách quốc tế.

Chính vì vậy, UBND Đặc khu Phú Quốc vừa chính thức giới thiệu Đề án "Tăng cường dạy và học ngoại ngữ cho học sinh và phổ cập ngoại ngữ cho cộng đồng dân cư giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045", với tên gọi "Phú Quốc Hello World".

Đây được xem là chương trình đào tạo ngoại ngữ quy mô cộng đồng đầu tiên của địa phương, hướng tới xây dựng năng lực giao tiếp quốc tế không chỉ trong hệ thống trường học mà còn lan tỏa tới toàn xã hội.

Theo đề án, năm nhóm đối tượng sẽ được ưu tiên đào tạo gồm tài xế, nhân viên khách sạn - nhà hàng, tiểu thương, công chức trực tiếp phục vụ người dân và du khách, cùng học sinh - sinh viên. Đây cũng chính là những nhóm tạo nên phần lớn "điểm chạm" trong hành trình trải nghiệm của du khách.

Một tài xế có thể giới thiệu điểm đến bằng tiếng Anh. Một tiểu thương có thể tư vấn và giao dịch với khách quốc tế. Một nhân viên khách sạn có thể xử lý yêu cầu của du khách nhanh chóng, chuyên nghiệp. Hay một học sinh địa phương có thể trở thành tình nguyện viên phục vụ các sự kiện quốc tế.

Theo định hướng của đề án, chương trình sẽ xây dựng giáo trình riêng cho từng nhóm nghề nghiệp, tập trung vào tiếng Anh thực hành thay vì đào tạo theo hướng hàn lâm, giúp người học có thể ứng dụng ngay vào công việc hằng ngày.

Đề án cũng hướng tới mục tiêu dài hạn: đến năm 2030, Phú Quốc trở thành điểm đến nơi rào cản ngôn ngữ từng bước được xóa bỏ ở mọi điểm phục vụ khách du lịch, từ sân bay, khách sạn, nhà hàng đến chợ truyền thống, làng nghề và các khu dịch vụ.

Đồng bộ cùng những nỗ lực nâng chuẩn chất lượng điểm đến

Không chỉ phổ cập ngoại ngữ, "Phú Quốc Hello World" còn được thiết kế theo hướng kết hợp giữa đào tạo trực tiếp và ứng dụng công nghệ.

AI sẽ được sử dụng như một công cụ hỗ trợ luyện tập, giúp học viên có thể học mọi lúc, mọi nơi và cá nhân hóa nội dung theo từng ngành nghề, trong khi đội ngũ giáo viên và các trung tâm ngoại ngữ vẫn giữ vai trò trung tâm trong quá trình đào tạo.

Theo lộ trình, giai đoạn đầu từ nay đến cuối năm 2026 sẽ triển khai thí điểm với hai nhóm tiên phong là tài xế và tiểu thương. Năm 2027, chương trình sẽ mở rộng tới toàn bộ năm nhóm đối tượng, hướng tới hoàn thành chuẩn đầu ra trước thời điểm diễn ra APEC.

Một dấu mốc quan trọng của đề án sẽ là "Phu Quoc English Day – First Edition", dự kiến tổ chức vào đầu tháng 8. Ngày hội được thiết kế như một không gian mở để người dân tiếp cận các khóa học ngoại ngữ, trải nghiệm luyện giao tiếp với AI, tham gia mô hình giao tiếp tiếng Anh theo các tình huống thực tế, giao lưu với người nước ngoài đang sinh sống tại Phú Quốc cũng như kết nối với các đơn vị đào tạo và doanh nghiệp.

Việc triển khai đề án cũng nối tiếp hàng loạt chương trình nâng chuẩn nguồn nhân lực đang được triển khai trên đảo Ngọc thời gian qua.

Kích hoạt chiến dịch phổ cập tiếng Anh lớn nhất từ trước tới nay tại Phú Quốc, chuẩn bị cho APEC 2027 ảnh 1

Đông đảo cư dân, hộ kinh doanh, người làm dịch vụ tại Nam đảo tham gia Chương trình "Dịch vụ từ tâm – Mỗi cư dân là một Đại sứ Văn hóa" hướng tới xây dựng phong cách dịch vụ chuyên nghiệp, văn minh

Mới đây, hệ sinh thái Sun Paradise Land của Sun Group tại Nam đảo Phú Quốc đã phát động chương trình "Dịch vụ từ tâm – Mỗi cư dân là một Đại sứ Văn hóa", thu hút hàng trăm cư dân, hộ kinh doanh và người làm dịch vụ tham gia.

Chương trình lan tỏa bộ tiêu chuẩn phục vụ được xây dựng trên tinh thần Omotenashi của Nhật Bản kết hợp mô hình dịch vụ khách hàng của chuyên gia quốc tế Ron Kaufman, hướng tới xây dựng phong cách phục vụ chuyên nghiệp, văn minh và nhất quán cho cộng đồng địa phương.

Các hoạt động đào tạo được triển khai tới nhiều nhóm đối tượng như tài xế, hộ kinh doanh, người bán hàng, đơn vị vận tải, nhân viên dịch vụ tại khu vực Thị trấn Hoàng Hôn và phường An Thới. Từ cách giao tiếp, tác phong, trang phục đến thái độ phục vụ, tất cả đều được chuẩn hóa nhằm nâng cao trải nghiệm của du khách. Chương trình sẽ được duy trì định kỳ nhằm lan tỏa các tiêu chuẩn dịch vụ tới ngày càng nhiều người dân và người làm du lịch, góp phần xây dựng hình ảnh Phú Quốc văn minh, thân thiện và chuyên nghiệp.

Song song với đó, nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng và doanh nghiệp du lịch trên đảo cũng đang tăng cường đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và văn hóa phục vụ cho đội ngũ nhân viên nhằm đáp ứng sự tăng trưởng nhanh của dòng khách quốc tế.

Kích hoạt chiến dịch phổ cập tiếng Anh lớn nhất từ trước tới nay tại Phú Quốc, chuẩn bị cho APEC 2027 ảnh 2

Những nỗ lực đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm mang đến cho du khách trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất khi tới Phú Quốc

Có thể thấy, thay vì chỉ tập trung đầu tư các công trình quy mô lớn, Phú Quốc đang từng bước đầu tư cho yếu tố tạo nên sức cạnh tranh bền vững của một điểm đến: con người. Từ những khóa đào tạo văn hóa ứng xử, chuẩn hóa dịch vụ đến chương trình phổ cập tiếng Anh cho cộng đồng, một hệ sinh thái chuẩn bị nguồn nhân lực đang dần hình thành với sự tham gia của chính quyền, doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục và người dân.

Khi APEC 2027 đến gần, mục tiêu của Phú Quốc không chỉ là tổ chức thành công một sự kiện quốc tế, mà còn tận dụng cơ hội này để tạo nên một di sản lâu dài: một cộng đồng có khả năng giao tiếp quốc tế, tác phong chuyên nghiệp và tinh thần hiếu khách, qua đó góp phần đưa đảo Ngọc trở thành điểm đến đẳng cấp của khu vực trong nhiều năm sau APEC.

Sun Paradise Land Sun Group Phú Quốc APEC 2027

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