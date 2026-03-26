Đội nắng săn “trứng muối” rực rỡ ở Sài Gòn

(Ngày Nay) -Loạt ảnh chụp mặt trời trong thời khắc hoàng hôn kết hợp với các vật thể máy bay đang bay hay công trình kiến trúc ở mặt đất do nhiều tay máy TPHCM chụp được thời gian gần đây đăng tải trên mạng xã hội thu hút hàng nghìn bình luận khen ngợi và chia sẻ.

Các nhiếp ảnh gia, người yêu thích chụp ảnh tại TPHCM tận dụng thời điểm trái đất nằm ở vị trí cận nhật (khoảng cách giữa trái đất và mặt trời gần nhất trong năm), khiến mặt trời trông to nhất để chụp được những khoảnh khắc mà họ gọi vui là “trứng muối” – do mặt trời có màu sắc vàng cam tuyệt đẹp trong thời khắc hoàng hôn. Thời điểm mùa xuân và cuối xuân (tháng 2 - 3) thời tiết cũng đẹp giúp các tác phẩm ảnh hoàn hảo hơn.

Săn “trứng muối” với nhà thờ, đền chùa…

Cuối tháng 3/2026, các tay máy đến đường Học Lạc, phường Chợ Lớn lối hướng vào Nhà thờ Cha Tam (hay theo tên thánh của Giáo hội là Nhà thờ Thánh Phanxicô Xaviê), để săn khoảnh khắc mặt trờibuông xuống đi qua tháp chuông, chạm vào cây thánh giá trên nóc nhà thờ. Các ống kính chờ đợi khai thác hiệu quả kết hợp giữa ánh sáng mặt trờivà kiến trúc theo thể loại ảnh silhouette (ảnh bóng đen ngược sáng nghệ thuật, theo đó đường nét, hình dáng chủ thể hiện lên hầu như dưới dạng màu đen nổi bật trên nền sáng tạo sự tương phản, truyền tải cảm xúc ấn tượng).

Khu vực tháp chuông nhà thờ Cha Tam có bố cục gọn, đối xứng. Hai bên không gian phố phường khu Chợ Lớn góp phần “điểm tô” sự cân xứng cho bối cảnh vừa cổ kính, vừa tăng thêm tính đời sống đô thị sống động cho bức ảnh. Thuở xưa khu vực này từng là xóm của thợ rèn, thợ kéo chỉ sắt nên có tên gọi là chợ Lò Rèn.

“Nhà thờ Thánh Phanxicô Xaviê là một kiến trúc độc đáo mà mình phải thán phục cha ông ta hơn trăm năm trước đã chọn vị trí chính Đông tuyệt đẹp ngay ngã ba hướng thẳng về trục đường Đông - Tây Trần Hưng Đạo, hầu như không có một công trình nào trên thành phố có được hướng đón mặt trời đẹp như vậy, vì thế nên mấy hôm nay các anh em nhiếp ảnh đã có những tác phẩm tuyệt đẹp về mặt trời hoàng hôn tại nhà thờ này!” - nhiếp ảnh gia Lâm Nhựt Hùng cho biết.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Thanh Hải (Hải Piano) đi săn “trứng muối” tại nhà thờ Cha Tam cho hay anh và nhiều tay máy chọn vị trí trên bùng binh giữa nút giao đường Hồng Bàng - Học Lạc hoặc vỉa hè thương xá Đồng Khánh. Anh Hải Piano may mắn chụp được khoảnh khắc “trứng muối” chạm vào giữa ngọn thánh giá trên nóc nhà thờ. Ngoài ra, anh cũng chụp được khoảnh khắc kết hợp rất đặc biệt khi ảnh silhouette còn có bóng dáng chú chim lẫn chiếc máy bay bay ngang qua trên bầu trời.

Nhiều tay máy lại săn “trứng muối” tại khu vực chùa Pháp Hoa. Người tìm ra điểm chụp “trứng muối” mới cho anh em làng nhiếp ảnh Sài Gòn lại là nhiếp ảnh gia Lâm Nhựt Hùng. Anh Hùng cho biết anh phải nghiên cứu thông tin để tìm kiếm điểm chụp lý tưởng.

“TP.HCM có vĩ độ 10.8°B, hướng Mặt Trời mọc và lặn thay đổi theo mùa do trục Trái Đất nghiêng (~23.5°). Vì thế nên tháng 3 và tháng 9 (Xuân phân, Thu phân) mặt trời sẽ mọc chính Đông, lặn chính Tây hoàn toàn không bị lệch góc so với đường vĩ tuyến. Tôi mở bản đồ thành phố đặt một cây thước ngang theo đường vĩ tuyến rà soát các công trình có hướng trục đông tây thuận lợi để chụp mặt trời… Cuối cùng tìm được một vị thế khá đẹp là ngôi chùa Pháp Hoa trên kênh Nhiêu Lộc. Chùa quay về hướng Đông Nam, đứng bên bờ Hoàng Sa sẽ có các vị trí khá thuận lợi để chụp mặt trời hoàng hôn” – anh Hùng kể.

Địa điểm các tay máy có thể chụp “trứng muối” với tháp chùa Pháp Hoa là đường Trường Sa đối diện chùa để chụp qua bên kia dòng kênh. Nhiếp ảnh gia Lâm Nhựt Hùng cho biết anh chụp bằng ống kính 70-200mm. “Các anh chị có ống tele từ 300mm đến 500mm sẽ chụp cận cảnh tháp chùa Pháp Hoa cùng mặt trời đẹp hơn. Thời gian đẹp nhất là từ 17h30 đến 18h”.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Thanh Hải săn “trứng muối” tại khu vực chùa Pháp Hoa ngày 25/3 được nhiều bức ảnh ưng ý. Anh chia sẻ kinh nghiệm: “Tháp chùa này khá cao nên các đồng camera cần đến sớm cỡ 17h10 có thể thấy mặt trời ngay đỉnh tháp. Đến 17h35 mặt trời có thể lặn”.

Cảnh tượng ngoạn mục giữa “trứng muối” và máy bay

Một kiểu ảnh mà các nhiếp ảnh gia, người yêu thích chụp ảnh thích săn đón đó là chụp mặt trời, mặt trăngtovới máy bay bay ngang tự nhiên. Phúc Lê (công việc chính là chuyên viên tư vấn thuế) cho biết từ ngày 19/3 đến 24/3 anh đã cất công săn “trứng muối” và các chiếc máy bay bay trên nền trời TPHCM vào lúc hoàng hôn.

“Tôi đã chờ đợi 5 năm cho khoảnh khắc hoàn hảo chụp chiếc máy bay bay xuyên qua mặt trời vào thời khắc chiều tối (17h – 18h) từ ban công nhà mình. Trước đó tôi chủ động dùng ứng dụng theo dõi vị trí mặt trời, kết hợp kinh nghiệm những lần trước để xác định chính xác ngày và giờ” - Phúc Lê kể.

Tay máy sinh năm 1991 cho biết: “Thường mặt trời lặn ở đúng góc để giao nhau với đường máy bay đang đáp xuống cũng chỉ có vài lần trong năm nên muốn chụp phải lên kế hoạch kỹ và kiên nhẫn chờ đợi. Thời tiết cũng phải thuận lợi để chụp ảnh. Nếu may mắn có máy bay lớn hoành tráng (ví dụ mới đây tôi chụp được Boeing 787-10 Dreamliner là dòng máy bay thân rộng hiện đại và lớn nhất trong đội bay của Vietnam Airlines), mặt trời to thì xem như bức ảnh hoàn hảo thành công nhất”.

Với Phúc Lê, sức hút của việc “săn” hoàng hôn không chỉ nằm ở tấm ảnh cuối cùng mà còn ở quá trình chờ đợi và chứng kiến ánh sáng đổi thay từng phút. Anh tâm sự: “Chụp ảnh giúp ta nhận ra có những điều bình dị và vẻ đẹp nơi mình đang sống ngay trước mắt mà đôi khi mình không nhận ra do cuốn vào công việc thường ngày”.

Trong dịp trước và sau Tết Bính Ngọ vừa qua (tháng 2-2026), nhiều nhiếp ảnh gia và bạn trẻ yêu thích chụp ảnh cũng có dịp “săn” siêu mặt trời lặn ở cầu Sài Gòn (đường Võ Nguyên Giáp, phường An Khánh, TPHCM). Họ ghi lại khoảnh khắc độc đáo “trứng muối” dần lặn xuống cầu Sài Gòn với dòng xe cộ tấp nập chạy qua. Được biết hàng năm, khoảnh khắc “siêu mặt trời” chạm vào chân cầu Sài Gòn chỉ xuất hiện khoảng vài ngày vào tháng 2 (ánh sáng trong trẻo lý tưởng nhất để chụp) và tháng 10 (ít đẹp hơn do có thể có mưa). Các bức ảnh mặt trời “trứng muối” hoàng hôn nơi chân cầu Sài Gòn, cầu Bình Lợi… đăng tải trên nhiều nền tảng mạng viral (lan tỏa) mạnh và được yêu thích bởi có màu sắc, bố cục và nội dung ảnh khá hoàn hảo, tạo hiệu ứng thị giác mạnh.

Vài kinh nghiệm cho bạn trẻ săn “trứng muối”:

1. Khảo sát địa điểm, tính toán hướng di chuyển của mặt trời, nên có mặt tại địa điểm tầm 2 tiếng trước khi hoàng hôn buông xuống. Dựng chân máy vững chắc, chọn ống kính phù hợp khung cảnh, ý đồ chụp. Căn chỉnh sẵn góc máy, thông số trên máy (khẩu độ, tốc độ, ISO, WB - cân bằng trắng…) để sẵn sàng bấm máy.

2. Khi đi chụp khoảnh khắc “trứng muối” cần lưu ý đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, tránh không đứng dưới lòng đường có thể gây cản trở giao thông. Cẩn thận các phương tiện di chuyển xung quanh có thể va chạm.

3. Mặt trời “trứng muối” đi qua công trình kiến trúc chỉ khoảng 10 phút, máy bay bay ngang mặt trời chỉ trong vài giây. Vì vậy cần sẵn sàng tâm lý và tác phong quay, chụp nhanh lẹ.

4. Xử lý hậu kỳ theo hai “trường phái”: trung thực nguyên bản kết hợp cân chỉnh cơ bản (ánh sáng, bố cục, tương phản) hoặc theo những cách can thiệp như stack (sắp xếp) là cách ghép ảnh chồng lên phối hợp các chủ thể với nhau.

5. Ảnh stack được chấp nhận như một hình thức sáng tạo hậu kỳ làm tăng mạnh mẽ hiệu ứng hình ảnh, tuy nhiên cần sự thông tin rõ ràng khi công bố để tránh cho người thưởng thức “hiểu nhầm” là ảnh nguyên bản.