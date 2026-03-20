Nguyễn Á và tước hiệu Nghệ sĩ Nhiếp ảnh đặc biệt xuất sắc

Đánh giá về Nguyễn Á, ông Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TPHCM cho rằng Nguyễn Á thực sự là người viết sử bằng ánh sáng, giữa dòng chảy sôi động của nhiếp ảnh đương đại, Nguyễn Á đã chọn cho mình một lối đi riêng. Đó là sự sáng tạo đầy lặng lẽ, bền bỉ và đầy nhân văn. Không chạy theo những khoảnh khắc giật gân hay kỹ thuật phô diễn, Nguyễn Á kiên trì theo đuổi nhiếp ảnh như một hành trình kể chuyện – nơi mỗi khuôn hình là một lát cắt đời sống, mỗi bộ ảnh là những số phận được nâng niu.

Điểm nhất quán xuyên suốt hành trình sáng tác của Nguyễn Á là tinh thần lao động nghiêm túc và ý thức trách nhiệm xã hội của người cầm máy. Hơn ba thập kỷ rong ruổi mọi nẻo đường cùng chiếc máy ảnh là bạn đồng hành, anh không chỉ truyền cảm hứng về giá trị của cái đẹp mà còn là một nhân chứng lịch sử, ghi lại những khoảnh khắc, câu chuyện nhân văn trong cuộc sống.

"Nguyễn Á chụp ảnh để lưu giữ nhịp đập của tâm hồn dân tộc, gợi cho người xem cảm nhận rằng sức mạnh Việt Nam không chỉ đến từ những đội hình hùng dũng hay những công trình lớn lao, mà trước hết đến từ nụ cười, ánh mắt, niềm tin của mỗi người dân" - ông Đoàn Hoài Trung nói thêm.

Còn Nguyễn Á thì cho biết trong quá trình làm nghề, anh luôn đặt cho mình trách nhiệm phải luôn có góc nhìn mới hay cách tiếp cận mới đối với đề tài. Bởi nhiếp ảnh không chỉ đơn thuần là nghệ thuật, mà về sâu xa hơn nghệ thuật đó góp phần gì có ích cho xã hội hay không? Vì thế trong những dự án của Nguyễn Á luôn có sự tham gia đồng hành, góp sức của rất nhiều con người. Họ có thể là chủ thể của những bức ảnh hay là người gián tiếp hỗ trợ cho Nguyễn Á.

Nguyễn Á cho rằng: “Đó là may mắn của tôi trong suốt những năm tháng làm nghề. Nhờ có những nhân vật của mình, tôi mới có được ngày hôm nay nên tôi xin chia sẻ vinh dự này tới với mọi người. Và phần thưởng cao quý nhất với tôi là khi những bức ảnh được công bố, những nhân vật trong ảnh của tôi được xã hội quan tâm nhiều hơn, cuộc sống của họ tốt đẹp hơn nhờ sự lan tỏa”.

Được biết Nguyễn Á là một trong những NSNA nổi tiếng, suốt hàng chục năm theo nghề Nguyễn Á đã giành nhiều giải thưởng quan trọng như: Giải thưởng Nhà nước về Văn học - Nghệ thuật năm 2022, Kỷ lục gia về những những cống hiến đối với nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam… Đặc biệt năm 2025, Nguyễn Á đã tổ chức triển lãm và ra mắt 5 cuốn sách ảnh: 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Vươn lên thôn Làng Nủ, 50 năm - Sức mạnh Việt Nam, Thành phố hòa bình - Thành phố của chúng ta, 80 năm - Một Việt Nam vững tin.