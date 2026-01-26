(Ngày Nay) - Tối 25/1, tại số 158 Đồng Khởi (phường Sài Gòn) diễn ra lễ khánh thành Con đường Nhiếp ảnh TP.HCM đồng thời ra mắt Nhà Triển lãm Nghệ thuật Đương đại.

Đây là công trình được định hướng là không gian nghệ thuật công cộng ngoài trời, nơi nhiếp ảnh hiện diện trong đời sống đô thị, kết nối giữa quá khứ - hiện tại - tương lai của TPHCM bằng ngôn ngữ hình ảnh. Không chỉ là nơi trưng bày tác phẩm mà Con đường Nhiếp ảnh còn là không gian để kể câu chuyện về TPHCM: từ những dấu mốc lịch sử, thành tựu phát triển, đến nhịp sống đương đại, văn hóa, con người và tinh thần sáng tạo không ngừng của một đô thị trẻ trung, năng động, hội nhập.

Theo đó, tuyến đường Đồng Khởi (đoạn Nguyễn Du - Lê Thánh Tôn) là trục trung tâm của Con đường Nhiếp ảnh, nơi hình thành hệ thống không gian trưng bày ảnh ngoài trời thường xuyên, liên tục, tạo nên một khu triển lãm mở giữa lòng TPHCM.

Không gian triển lãm ảnh gồm 2 khu vực chính là: góc đường Đồng Khởi - Lý Tự Trọng được định hướng các nội dung triển lãm có tính chính trị - thời sự cao, đóng vai trò là khu vực trưng bày trọng điểm phục vụ công tác tuyên truyền, cổ động trực quan. Tại đây, các bộ ảnh sẽ phản ánh những dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển và hội nhập của TPHCM; giới thiệu các chủ trương lớn, thành tựu nổi bật về kinh tế – xã hội, văn hóa, đối ngoại, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

Khu vực góc đường Đồng Khởi - Nguyễn Du là không gian trưng bày mang tính kết hợp, vừa thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền chính trị - thời sự, vừa giới thiệu hình ảnh văn hóa, con người và đời sống đô thị của TPHCM. Qua đó khắc họa hình ảnh một TPHCM năng động, sáng tạo, thân thiện và giàu bản sắc.

Ngoài ra, còn có Công viên Nhiếp ảnh nghệ thuật Chi Lăng là không gian xanh kết hợp trưng bày, sắp đặt nghệ thuật ngoài trời, nơi người dân và du khách vừa thư giãn, vừa thưởng thức nghệ thuật trong môi trường mở. Không gian công viên được tổ chức thành nhiều khu chức năng, mỗi khu mang một ý tưởng thiết kế riêng, góp phần tạo nên một tổng thể vừa hài hòa cảnh quan, vừa giàu tính biểu tượng và trải nghiệm (khu triển lãm, khu sự kiện, khu giao lưu, khu đài phun nước – biểu tượng ống kính nhiếp ảnh, các biểu tượng và điểm check-in…).

Phát biểu tại lễ khánh thành, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Trần Thế Thuận cho biết, tuyến đường Đồng Khởi từ lâu đã là địa chỉ quen thuộc của các triển lãm thời sự - nghệ thuật, khơi nguồn cảm hứng cho việc hình thành một không gian nhiếp ảnh - nghệ thuật cộng đồng. Nơi đây cũng là trục kết nối những công trình mang tính biểu tượng của TPHCM như: Bưu điện TPHCM, Đường sách, Sở Văn hóa và Thể thao, Nhà hát TPHCM, Trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân TPHCM, công viên Lam Sơn… Việc khánh thành Con đường Nhiếp ảnh TPHCM chính là sự tiếp nối và nâng tầm giá trị của trục đường này. Công trình góp phần làm phong phú diện mạo đô thị, tạo không gian trải nghiệm hiện đại và tương xứng với tầm vóc của một đô thị đặc biệt trong kỷ nguyên mới.

“Công trình còn mang ý nghĩa chính trị đặc biệt khi được thực hiện nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời khẳng định vị thế tiên phong của TPHCM trong chiến lược phát triển văn hóa và công nghiệp văn hóa quốc gia. Đây sẽ là nơi tổ chức các cuộc triển lãm nêu bật thành tựu của TPHCM, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế, góp phần thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển văn hóa giai đoạn 2020 – 2035” – ông Trần Thế Thuận nhấn mạnh.

Dịp này, TPHCM cũng ra mắt Nhà Triển lãm nghệ thuật Đương đại là mô hình triển lãm công nghệ số tiên phong tại Việt Nam và là mô hình đặc biệt đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực văn hóa số.

Bên cạnh chức năng trưng bày, đây còn là trung tâm tổ chức workshop, tọa đàm và trải nghiệm sáng tạo cho cộng đồng. Không gian thực tế ảo, khu check-in công nghệ và các khu tương tác giúp công chúng, đặc biệt là giới trẻ, tiếp cận văn hóa theo cách trực quan, hấp dẫn.