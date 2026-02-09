Đón Xuân này, ta xem báo Xuân xưa

Trung Nghĩa In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Mừng Xuân Bính Ngọ 2026, khách đến tiệm cà phê Xứ Nam Kỳ (24A Đường D5, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh) nếu có duyên gặp nhà sưu tập Huỳnh Minh Hiệp sẽ được ông mời thưởng lãm những đặc san, giai phẩm Xuân từ hơn nửa thế kỷ được ông nỗ lực sưu tầm, gìn giữ cẩn thận.
Một số tờ báo Xuân xưa được ông Huỳnh Minh Hiệp lưu giữ tại tiệm Xứ Nam Kỳ
Một số tờ báo Xuân xưa được ông Huỳnh Minh Hiệp lưu giữ tại tiệm Xứ Nam Kỳ

Nhà sưu tập Huỳnh Minh Hiệp (sinh năm Nhâm Tý 1972, tên gọi thân mật là Hai Lúa) hiện là Phó Chánh Văn phòng Trung tâm UNESCO Nghiên cứu Bảo tồn cổ vật Việt Nam, cho biết ông bắt đầu sưu tầm đồ cổ, đồ xưa từ hơn 30 năm trước và rất chú tâm đến việc sưu tập báo chí. Đặc biệt trong bộ sưu tập báo chí của ông Hiệp có khoảng 50 cuốn báo Xuân đa thể loại, trải dài hơn 60 năm trước, với nhiều tựa báo từ Phụ Nữ Ngày mai, Phụ Nữ diễn đàn, Sài Gòn mới (trước 1975) … cho đến Lao Động mới, Sài Gòn Giải Phóng, Tuổi Trẻ, Phụ Nữ TPHCM (sau 1975)…

Đón Xuân này, ta xem báo Xuân xưa ảnh 1
Nhà sưu tập Huỳnh Minh Hiệp và chồng báo Xuân do ông sưu tập nhiều năm

“Tui có một tấm poster in Cung chúc tân Xuân năm 1944, có các số báo Xuân Ất Mão 1975 và các số báo Xuân Bính Thìn 1976, là mùa Xuân đầu tiên đất nước thống nhất. Đây là những tờ báo Xuân mang tính lịch sử của dân tộc. Nói chung tui thích đọc báo Xuân xưa và nay vì tình yêu với mảnh đất Sài Gòn – Gia Định xưa và TP. Hồ Chí Minh hiện đại, rộng lớn ngày nay” – ông Hiệp nói.

Lần giở những trang báo Xuân xưa, nhìn ngắm các trang trong với nội dung phong phú, tít tựa mang xu thế từng thời kỳ, cách sử dụng văn phong gần gũi với “ngôn ngữ nói” ở nhiều thập niên trước, ông Huỳnh Minh Hiệp đánh giá những tờ báo Xuân luôn có chất lượng phong phú, phản ánh và lưu giữ thông tin mang tính đúc kết về thời sự chánh trị trong và ngoài nước, kinh tế văn hóa, con người, sự kiện, giải trí… từng năm.

Đón Xuân này, ta xem báo Xuân xưa ảnh 2
Ông Huỳnh Minh Hiệp cũng tích cực sưu tập giai phẩm Xuân Bính Ngọ 2026

“Báo Xuân từng năm cho thấy sự khác biệt về mỹ thuật, trình bày, nội dung, tranh vẽ, hình ảnh… nên việc xem báo mang lại sự thú vị cho mình bất kể thời gian. Ngày trước giấy in chủ yếu đen trắng hay hai màu (trừ bìa). Ngày nay thì báo Xuân bắt mắt hơn nhiều nhờ chất lượng làm báo, in báo hiện đại, thiết kế màu mè sặc sỡ” – ông Hai Lúa nói.

Kể chuyện, chia sẻ về báo Xuân với các bạn sinh viên đến tiệm cà phê Xứ Nam Kỳ trong một buổi chiều giáp Tết, nhà sưu tập Huỳnh Minh Hiệp bày tỏ ước mong các thế hệ sau có sự quan tâm, hiểu biết, trân trọng và nếu được thì tiếp nối như ông gìn giữ những sản phẩm báo Xuân truyền thống. Được biết ông Hiệp cũng sưu tập những giai phẩm Xuân mới hàng năm, như các ấn bản Xuân Bính Ngọ của các báo. Ông vui vẻ nói: “Bạn bè, thân hữu gửi tặng tui báo Xuân là tui quý lắm, đều nhờ họ ký tên đặng tui còn nhớ người tặng mà biết ơn”.

Trung Nghĩa
Nhà sưu tập Huỳnh Minh Hiệp

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Đại tá Nguyễn Thanh Bình được phân công giữ chức Tổng Biên tập Báo CAND
Đại tá Nguyễn Thanh Bình được phân công giữ chức Tổng Biên tập Báo CAND
(Ngày Nay) - Sáng 9/2, tại Thủ đô Hà Nội, Báo CAND tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026 và công bố các Quyết định về công tác cán bộ. Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND dự và chỉ đạo hội nghị.
Pháp thúc đẩy chiến lược quốc tế hóa giáo dục đại học
Pháp thúc đẩy chiến lược quốc tế hóa giáo dục đại học
(Ngày Nay) - Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu về đào tạo và thu hút nhân tài ngày càng gay gắt, Pháp đang đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục đại học, với trọng tâm là phát triển các chương trình đào tạo song ngữ hoặc giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.
Cơ chế tự nhiên giúp bảo vệ gan trẻ em từ trong bụng mẹ
Cơ chế tự nhiên giúp bảo vệ gan trẻ em từ trong bụng mẹ
(Ngày Nay) - Chế độ ăn uống của người mẹ khi mang thai có thể âm thầm định hình sức khỏe của đứa trẻ trong nhiều năm sau đó. Một nghiên cứu mới từ Đại học Oklahoma (Mỹ), công bố ngày 8/2, đã thắp lên hy vọng về việc ngăn ngừa bệnh gan nhiễm mỡ ở trẻ em bằng một hợp chất đơn giản từ đường ruột.
Liên minh cầm quyền thắng lớn tại bầu cử Hạ viện Nhật Bản 2026
Liên minh cầm quyền thắng lớn tại bầu cử Hạ viện Nhật Bản 2026
(Ngày Nay) - Vào lúc 6:00 ngày 9/2, cuộc bầu cử Hạ viện lần thứ 51 đã có kết quả cuối cùng với chiến thắng thuộc về liên minh cầm quyền gồm đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đảng Duy Tân Nhật Bản (JIP) khi giành được tổng số 352 ghế, vượt xa mục tiêu đề ra trước bầu cử là 233 ghế. Trong đó, riêng LDP đã giành được tới 316 ghế, là số ghế nhiều nhất mà một chính đảng tại Nhật Bản giành được kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai và là một chiến thắng mang tính lịch sử đối với đảng này.
Olympic mùa Đông 2026: Môn trượt băng tốc độ 5.000 m nam có kỷ lục mới
Olympic mùa Đông 2026: Môn trượt băng tốc độ 5.000 m nam có kỷ lục mới
(Ngày Nay) - Trong ngày thi đấu 8/2 tại Olympic mùa Đông Milan-Cortina 2026, vận động viên (VĐV) Sander Eitrem, người Na Uy, đã xuất sắc giành Huy chương Vàng (HCV), nội dung trượt băng tốc độ 5.000m nam, đồng thời thiết lập kỷ lục Olympic mới. VĐV 23 tuổi cũng đang là người nắm giữ kỷ lục thế giới ở nội dung này.