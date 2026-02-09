Đón Xuân này, ta xem báo Xuân xưa

(Ngày Nay) - Mừng Xuân Bính Ngọ 2026, khách đến tiệm cà phê Xứ Nam Kỳ (24A Đường D5, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh) nếu có duyên gặp nhà sưu tập Huỳnh Minh Hiệp sẽ được ông mời thưởng lãm những đặc san, giai phẩm Xuân từ hơn nửa thế kỷ được ông nỗ lực sưu tầm, gìn giữ cẩn thận.

Nhà sưu tập Huỳnh Minh Hiệp (sinh năm Nhâm Tý 1972, tên gọi thân mật là Hai Lúa) hiện là Phó Chánh Văn phòng Trung tâm UNESCO Nghiên cứu Bảo tồn cổ vật Việt Nam, cho biết ông bắt đầu sưu tầm đồ cổ, đồ xưa từ hơn 30 năm trước và rất chú tâm đến việc sưu tập báo chí. Đặc biệt trong bộ sưu tập báo chí của ông Hiệp có khoảng 50 cuốn báo Xuân đa thể loại, trải dài hơn 60 năm trước, với nhiều tựa báo từ Phụ Nữ Ngày mai, Phụ Nữ diễn đàn, Sài Gòn mới (trước 1975) … cho đến Lao Động mới, Sài Gòn Giải Phóng, Tuổi Trẻ, Phụ Nữ TPHCM (sau 1975)…

“Tui có một tấm poster in Cung chúc tân Xuân năm 1944, có các số báo Xuân Ất Mão 1975 và các số báo Xuân Bính Thìn 1976, là mùa Xuân đầu tiên đất nước thống nhất. Đây là những tờ báo Xuân mang tính lịch sử của dân tộc. Nói chung tui thích đọc báo Xuân xưa và nay vì tình yêu với mảnh đất Sài Gòn – Gia Định xưa và TP. Hồ Chí Minh hiện đại, rộng lớn ngày nay” – ông Hiệp nói.

Lần giở những trang báo Xuân xưa, nhìn ngắm các trang trong với nội dung phong phú, tít tựa mang xu thế từng thời kỳ, cách sử dụng văn phong gần gũi với “ngôn ngữ nói” ở nhiều thập niên trước, ông Huỳnh Minh Hiệp đánh giá những tờ báo Xuân luôn có chất lượng phong phú, phản ánh và lưu giữ thông tin mang tính đúc kết về thời sự chánh trị trong và ngoài nước, kinh tế văn hóa, con người, sự kiện, giải trí… từng năm.

“Báo Xuân từng năm cho thấy sự khác biệt về mỹ thuật, trình bày, nội dung, tranh vẽ, hình ảnh… nên việc xem báo mang lại sự thú vị cho mình bất kể thời gian. Ngày trước giấy in chủ yếu đen trắng hay hai màu (trừ bìa). Ngày nay thì báo Xuân bắt mắt hơn nhiều nhờ chất lượng làm báo, in báo hiện đại, thiết kế màu mè sặc sỡ” – ông Hai Lúa nói.

Kể chuyện, chia sẻ về báo Xuân với các bạn sinh viên đến tiệm cà phê Xứ Nam Kỳ trong một buổi chiều giáp Tết, nhà sưu tập Huỳnh Minh Hiệp bày tỏ ước mong các thế hệ sau có sự quan tâm, hiểu biết, trân trọng và nếu được thì tiếp nối như ông gìn giữ những sản phẩm báo Xuân truyền thống. Được biết ông Hiệp cũng sưu tập những giai phẩm Xuân mới hàng năm, như các ấn bản Xuân Bính Ngọ của các báo. Ông vui vẻ nói: “Bạn bè, thân hữu gửi tặng tui báo Xuân là tui quý lắm, đều nhờ họ ký tên đặng tui còn nhớ người tặng mà biết ơn”.