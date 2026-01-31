Trưng bày bìa báo Xuân tiêu biểu qua các thời kỳ

(Ngày Nay) - Đây không chỉ là dịp để tri ân quá khứ mà còn khơi dậy trách nhiệm của những người làm báo hôm nay trong việc giữ vững bản lĩnh chính trị và không ngừng đổi mới sáng tạo vì sự phát triển của đất nước.
Trưng bày giới thiệu hàng trăm bìa báo Xuân tiêu biểu qua các thời kỳ. Ảnh: PV/TTXVN.
Ngày 30/1, Bảo tàng Báo chí Việt Nam tại Hà Nội khai mạc trưng bày chuyên đề “Từ trang nhất đến trang sử-Xuân đất nước, Đảng soi đường.”

Trưng bày giới thiệu hàng trăm bìa báo Xuân tiêu biểu qua các thời kỳ, cùng 96 tài liệu, hiện vật gốc có giá trị đặc biệt, trong đó có các bài thơ, thư chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên báo Xuân, hệ thống báo chí và tranh cổ động chào mừng các kỳ Đại hội Đảng, phản ánh sinh động sự đồng hành của báo chí cách mạng Việt Nam với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Bên cạnh không gian trưng bày truyền thống, Bảo tàng Báo chí Việt Nam ứng dụng nhiều hình thức trưng bày hiện đại như bảo tàng 3D, magic wall và màn hình tương tác. Việc kết hợp hài hòa giữa hiện vật gốc và công nghệ trình chiếu đa phương tiện đã giúp "đánh thức" các tư liệu lịch sử, cho phép công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận di sản báo chí một cách trực quan và sinh động hơn. Đây là hướng đi phù hợp với xu thế chuyển đổi số, nhằm đưa giá trị của báo chí cách mạng đến gần hơn với đông đảo công chúng trong nước và quốc tế.

Hoạt động được tổ chức nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026), 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (28/1/1941-28/1/2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

Phát biểu khai mạc, nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng mỗi bìa báo Xuân không chỉ là một sản phẩm báo chí mà còn là một thông điệp văn hóa, phản ánh tinh thần thời đại, khát vọng phát triển và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Từ những tờ báo được in ấn trong điều kiện chiến tranh gian khổ đến các ấn phẩm hiện đại giàu tính sáng tạo, báo chí cách mạng Việt Nam luôn giữ vai trò định hướng dư luận xã hội, củng cố niềm tin và khơi dậy tinh thần yêu nước.

Ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đánh giá trưng bày là hoạt động có ý nghĩa chính trị-văn hóa sâu sắc, góp phần lan tỏa niềm tự hào, niềm tin và khát vọng phát triển của dân tộc trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn mới sau Đại hội XIV của Đảng.

Theo đó, trưng bày không chỉ tái hiện các dấu mốc lịch sử quan trọng mà còn làm nổi bật vai trò đặc biệt của công tác tư tưởng, tuyên truyền và báo chí cách mạng trong việc củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Báo chí cách mạng Việt Nam luôn là tiếng nói của Đảng, của Nhà nước, là diễn đàn tin cậy của Nhân dân và là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng-văn hóa.

Trong khuôn khổ chương trình, Bảo tàng Báo chí Việt Nam tiếp nhận nhiều hiện vật báo chí quý do các nhà báo và gia đình nhà báo trao tặng. Nghệ sỹ nhiếp ảnh, nhà báo Đinh Quang Thành - nguyên phóng viên Thông tấn xã Việt Nam - đã trao tặng bộ ảnh “Địch phá, ta cứ đi” cùng những kỷ vật gắn liền với hành trình tác nghiệp tại các tuyến lửa phía Bắc và chiến trường miền Nam.

Tiếp nối là những kỷ vật của cố nhà báo Dương Kỳ Anh - người sáng lập cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và cố nhà báo, nhà văn Sơn Tùng - tác giả của “Búp sen xanh”.

PV
Bìa báo Báo xuân Báo tết Báo giấy Báo Văn hoá

