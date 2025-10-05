Đột phá theo Nghị quyết 57: Đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng số

(Ngày Nay) - Nghị quyết số 57/NQ-TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đã xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là lĩnh vực quan trọng để Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược.

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo phải là động lực chính trong phát triển kinh tế, là động lực tất yếu để Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển bền vững. Cụ thể hóa những nội dung trên, Nghị quyết số 57 được các ngành, các cấp, địa phương tích cực triển khai và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.



Xây dựng hạ tầng số hiện đại

Tỉnh Phú Thọ xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57/NQ-TW, trọng tâm là nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, đồng thời huy động sự tham gia tích cực của toàn xã hội.

Phú Thọ đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng số. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 10.200 trạm BTS phủ sóng 3G, 4G đạt 100%, phát sóng thương mại 170 trạm 5G. Trung tâm dữ liệu tỉnh được trang bị hiện đại, bảo mật cao, đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước. Toàn bộ cơ quan từ cấp tỉnh đến xã có máy tính, mạng LAN, internet băng thông rộng. Tỉnh cũng ban hành nhiều cơ chế, chính sách về giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút nhân tài trong và ngoài nước...

Tính từ sau ngày sáp nhập, toàn bộ cơ quan đơn vị thực hiện gửi nhận văn bản điện tử có ký số. Nhiều ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh triển khai hiệu quả ứng dụng công nghệ số như Công an tỉnh cấp hơn 2,5 triệu tài khoản định danh điện tử mức 2; ngành Tư pháp hoàn thành số hóa sổ hộ tịch; ngành Y tế triển khai bệnh án điện tử, ứng dụng AI trong chẩn đoán đột quỵ; ngành Giáo dục hình thành hệ sinh thái giáo dục thông minh; ngành Nông nghiệp xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, áp dụng mã QR trong kiểm dịch; ngành Du lịch phát triển cổng du lịch thông minh Myphutho.vn; ngành Thuế triển khai Etax Mobile và hóa đơn điện tử; ngành Nội vụ chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt…

Tại tỉnh An Giang, đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến phát triển đô thị thông minh, chính quyền số là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng mô hình chính quyền tinh gọn, hiện đại vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Cùng với nỗ lực của chính quyền, các doanh nghiệp ở tỉnh đã chủ động tiếp cận với các nền tảng số, dịch vụ số để từng bước tiến hành chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Toàn bộ doanh nghiệp nộp thuế điện tử và sử dụng hóa đơn điện tử; tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương thanh toán lương, các khoản phí thông qua thẻ ngân hàng. Tỉnh An Giang phối hợp với các doanh nghiệp cấp hơn 94.447 chữ ký số, đạt tỷ lệ 5% dân số trong độ tuổi lao động toàn tỉnh.

Toàn tỉnh được phủ sóng điện thoại di động 3G, 4G. Các khóm, ấp, khu phố được kết nối với đường internet cáp quang tốc độ cao, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu người dân, doanh nghiệp tham gia sử dụng nền tảng số, ứng dụng số do cơ quan nhà nước cung cấp. Mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh được mở rộng đến 102 xã, phường, đặc khu, đảm bảo hoạt động thông suốt, ổn định, phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh niêm yết công khai 2.175 thủ tục hành chính, đồng thời thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính; 100% hồ sơ của người dân, doanh nghiệp được tiếp nhận, giải quyết công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia...

Tây Ninh định hướng khoa học và công nghệ phát triển theo hướng hiện đại, gắn với thực tiễn, ưu tiên ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số vào sản xuất kinh doanh và quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống đổi mới sáng tạo. Tỉnh phát triển đổi mới sáng tạo theo hướng đồng bộ, hiệu quả với doanh nghiệp làm trung tâm, đảm bảo hợp tác liên ngành giữa viện - trường - doanh nghiệp - nhà đầu tư; tăng tốc chuyển đổi số trên cả ba trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Đặc biệt, Tây Ninh phấn đấu đến năm 2026, khởi công xây dựng một khu công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp công nghệ số và trung tâm đổi mới sáng tạo. Khu công nghiệp này sẽ ưu tiên thu hút các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ sạch, năng lượng tái tạo, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn và công nghệ số tiên tiến.

Hợp tác quốc tế phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số giai đoạn mới

Tăng cường hợp tác quốc tế là nhân tố quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, giúp Việt Nam hội nhập sâu rộng với thế giới, nhanh chóng nắm bắt và ứng dụng những tiến bộ công nghệ tiên tiến.

Trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2025, Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) cùng Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) đã trao đổi Thỏa thuận triển khai Dự án “Năng lượng sạch, chi phí hợp lý và an ninh năng lượng cho các quốc gia Đông Nam Á thực hiện tại Việt Nam” (viết tắt là CASE).

Dự án CASE hướng tới hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển dịch năng lượng nhằm xây dựng hệ thống năng lượng bền vững, đáng tin cậy với chi phí hợp lý, đồng thời góp phần hiện thực hóa các cam kết của Việt Nam trong Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Trọng tâm của dự án là xây dựng cơ sở khoa học - thực tiễn để thúc đẩy chuyển giao, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng; đánh giá năng lực công nghệ của doanh nghiệp, viện, trường; tăng cường kết nối giữa khối nghiên cứu và doanh nghiệp trong tiếp nhận, ứng dụng công nghệ từ nước ngoài và dự báo nhu cầu nhân lực trong quá trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Mai Dương, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo khẳng định, Dự án CASE Việt Nam sẽ góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu trong lĩnh vực năng lượng sạch.

Về phía dự án, bà Vũ Chi Mai, Giám đốc Dự án CASE Việt Nam chia sẻ, trong giai đoạn triển khai tại Việt Nam, CASE sẽ tập trung vào việc kết nối các đơn vị trong nước với các tổ chức quốc tế trong nghiên cứu và phát triển công nghệ, nghiên cứu về chỉ số đổi mới sáng tạo trong ngành năng lượng tái tạo, đánh giá khả năng về nguồn lực tài chính và hạ tầng của các công ty tại Việt Nam trong cung cấp thiết bị và dịch vụ năng lượng tái tạo… Dự án được kỳ vọng góp phần đẩy mạnh hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng lượng và thực hiện chuyển dịch năng lượng công bằng, hiệu quả.

Tại Khóa họp song phương lần thứ tư diễn ra mới đây giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST), Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào (MTC), hai bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Các Khoa học Trái đất (Việt Nam) và Viện Nghiên cứu Ứng dụng công nghệ thông minh (Lào). Sự kiện đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc hiện thực hóa các mục tiêu hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Lào trong kỷ nguyên số.

Thời gian qua, hợp tác giữa hai bên đạt nhiều kết quả nổi bật. Phòng thí nghiệm chung về dữ liệu và truyền thông thiên tai tiếp tục vận hành hiệu quả, kịp thời ghi nhận, phân tích các sự kiện địa chấn lớn, góp phần nâng cao năng lực cảnh báo sớm cho Lào. Trong lĩnh vực đào tạo, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Lào (IICT) đã phối hợp xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với chương trình học bổng thạc sĩ - tiến sĩ, chương trình trao đổi 2+2, đồng thời chuẩn bị đội ngũ giảng viên Lào phục vụ cho các ngành mới mở…