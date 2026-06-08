DPM liên tiếp được vinh danh tại AGM Awards 2026, VIX50 và VIE50

(Ngày Nay) - Liên tiếp được vinh danh tại AGM Awards 2026, VIX50 và VIE50, DPM cho thấy những kết quả tích cực trong nâng cao chất lượng quản trị, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và duy trì hiệu quả hoạt động, qua đó tiếp tục củng cố niềm tin của nhà đầu tư và thị trường.

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo – Phú Mỹ, mã cổ phiếu DPM) vừa liên tiếp được ghi nhận tại ba bảng xếp hạng uy tín năm 2026, gồm Top 10 Đại hội đồng cổ đông thường niên tiêu biểu (AGM Awards 2026), Top 50 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả (VIE50) và Top 50 Công ty đại chúng uy tín và hiệu quả (VIX50).

Theo công bố của Ban Tổ chức AGM Awards 2026, DPM nằm trong Top 10 Đại hội đồng cổ đông thường niên tiêu biểu ở nhóm doanh nghiệp có vốn hóa từ 10.000 – 40.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, DPM là doanh nghiệp có vốn nhà nước duy nhất được vinh danh trong danh sách này.

Kết quả đánh cho thấy những nỗ lực của DPM trong việc nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, minh bạch hóa thông tin và tăng cường đối thoại với cổ đông. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nhiều vấn đề được cổ đông quan tâm liên quan đến triển vọng ngành phân bón, biến động kinh tế vĩ mô, chiến lược đầu tư và định hướng phát triển dài hạn đã được lãnh đạo doanh nghiệp trao đổi công khai, đầy đủ và thẳng thắn.

AGM Awards là chương trình đánh giá thường niên dựa trên quá trình khảo sát thực tế và thẩm định độc lập đối với công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông của các doanh nghiệp niêm yết. Bên cạnh việc đánh giá công tác điều hành đại hội, hội đồng chuyên môn còn xem xét chất lượng tài liệu công bố, mức độ ứng dụng công nghệ, khả năng tương tác với cổ đông cũng như việc đảm bảo quyền lợi của các nhóm cổ đông.

Trước đó, ngày 28/5/2026, DPM có tên trong Top 50 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả (VIE50) do Công ty CP Nghiên cứu Kinh doanh Việt Nam phối hợp cùng Báo Tài chính Đầu tư tổ chức. Kết quả này phản ánh những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc đầu tư cho nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh.

Việc được xếp hạng trong VIE50 khẳng địnhs những nỗ lực đổi mới sáng tạo của DPM trong nhiều năm qua, từ nghiên cứu phát triển sản phẩm, ứng dụng công nghệ đến tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị cho khách hàng, cổ đông.

Tiếp đó, ngày 2/6/2026, Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietnamNet công bố bảng xếp hạng VIX50 - Top 50 Công ty đại chúng uy tín và hiệu quả năm 2026. DPM tiếp tục góp mặt trong danh sách các doanh nghiệp có năng lực tài chính, hiệu quả hoạt động và uy tín cao trên thị trường.

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh còn nhiều thách thức, việc đồng thời được ghi nhận tại ba bảng xếp hạng uy tín (AGM Awards 2026, VIE50 và VIX50) cho thấy DPM không chỉ duy trì hiệu quả sản xuất kinh doanh mà còn từng bước nâng cao các chuẩn mực quản trị, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và phát triển theo hướng hiện đại, bền vững.

Kết quả trên là sự ghi nhận đối với những nỗ lực không ngừng của DPM trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng giá trị cho cổ đông, khách hàng và các bên liên quan. Đồng thời, đây là minh chứng cho niềm tin của nhà đầu tư, đối tác và cộng đồng đối với thương hiệu, góp phần củng cố vị thế của doanh nghiệp trên thị trường.