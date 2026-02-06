Dư âm Tiếng nói Xanh: Sân chơi học thuật thúc đẩy tư duy hành động của thế hệ trẻ

(Ngày Nay) - Sau những vòng thi căng thẳng và các màn tranh biện giàu cảm xúc, cuộc thi Tiếng nói Xanh mùa 3 do Quỹ Vì tương lai xanh (Tập đoàn Vingroup) tổ chức, đã chính thức khép lại. Với nhiều giáo viên và chuyên gia đồng hành, dư âm đọng lại không chỉ nằm ở kết quả hay giải thưởng, mà còn ở sự chuyển biến trong tư duy, thái độ và cách tiếp cận của học sinh trước các vấn đề môi trường.

Trưởng thành từ trải nghiệm thực tế

Đánh giá về tác động mà cuộc thi Tiếng nói Xanh mang lại, bà Ngô Thị Thu Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường THPT A Duy Tiên (Ninh Bình) - đơn vị dẫn đầu về số lượng đơn đăng ký tham gia, cho rằng cuộc thi đã góp phần bồi dưỡng ý thức trách nhiệm cho thế hệ công dân trẻ.

“Quá trình nghiên cứu giúp các em tích lũy kiến thức, đồng thời biết cách vận dụng kiến thức đã học trong nhà trường vào thực tiễn. Từ đó, các em có thể nhận diện thực trạng các vấn đề môi trường tại địa phương, đề xuất ý tưởng và giải pháp phù hợp”, bà Hiền chia sẻ.

Chung quan điểm, bà Đinh Thị Mai Trang, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Thăng Long (Lâm Đồng), nhận định cuộc thi tạo ra một môi trường học tập khác biệt, nơi học sinh không tiếp nhận kiến thức một chiều mà phải tự tìm hiểu, nghiên cứu và bảo vệ lập luận của mình.

“Trước đây, các em vẫn học những khái niệm như môi trường xanh hay dấu chân carbon, nhưng chủ yếu là lý thuyết trong sách vở. Qua cuộc thi, các em phải tự nghiên cứu sâu hơn về những chương trình cụ thể như di chuyển xanh hay giáo dục xanh”, bà Mai Trang nói.

Theo đánh giá của nhiều giáo viên đến từ ba miền đất nước, Tiếng nói Xanh đã vượt ra khỏi khuôn khổ một cuộc thi thông thường, mở ra không gian học tập mang tính thực tiễn cao. Tham gia cuộc thi, thí sinh được va chạm với các vấn đề đời sống và thể hiện chính kiến của mình về môi trường.

“Cuộc thi giúp học sinh tiếp cận tới 10 chương trình trọng điểm về môi trường của Quỹ Vì tương lai xanh. Đây đều là những vấn đề thực tiễn, phù hợp để các em tham gia và hành động ngay từ lứa tuổi của mình”, bà Mai Trang chia sẻ thêm.

Môi trường ươm mầm sáng kiến vì cộng đồng

Bên cạnh kỹ năng và phong thái của các thí sinh, chất lượng ý tưởng dự thi cũng là điểm nổi bật được giới chuyên môn đánh giá cao. Theo GS.TS. Nguyễn Thị Kim Cúc, Khoa Hóa và Môi trường, Trường Đại học Thủy Lợi, nhiều đội thi đã thể hiện khả năng nắm bắt xu hướng xã hội thông qua việc lựa chọn chủ đề và xây dựng nội dung tranh luận.

“Nếu nhìn vào bối cảnh hiện nay, có thể thấy xã hội đang chuyển mình với nhiều thông tư, nghị định mới của Chính phủ. Các bạn đã biết định hướng chủ đề theo xu hướng đó, như du lịch xanh hay di chuyển xanh”, GS. Cúc nhận xét.

Không dừng ở ý tưởng, nhiều nhóm còn thể hiện năng lực tổ chức nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong quá trình hoàn thiện dự án.

“Các thí sinh còn suy nghĩ đến việc làm thế nào để đưa ý tưởng, sản phẩm của mình ứng dụng và bán ra nước ngoài, qua đó đưa thương hiệu các sản phẩm công nghệ xanh của Việt Nam ra thị trường quốc tế”, TS. Nguyễn Thu Hương, Tổng giám đốc Nam Hương Media Group, Chủ tịch Học viện ProImage, chia sẻ.

Cũng theo TS. Hương, điều này khẳng định Tiếng nói Xanh không chỉ là cuộc thi trí tuệ, mà còn là môi trường ươm mầm sáng kiến vì cộng đồng, đồng thời đóng vai trò cầu nối giúp ý tưởng của người trẻ tiến gần hơn tới nhà đầu tư và cơ hội hiện thực hóa.

Từ góc độ giáo dục, Tiếng nói Xanh góp phần hình thành một thế hệ học sinh không thờ ơ trước các vấn đề môi trường, biết đặt câu hỏi “mình có thể làm gì” thay vì chỉ quan sát.

Với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội), việc đội thi của trường giành Giải Nhất bảng Tiếng Anh mùa 3 chỉ là điểm khởi đầu. Điều quan trọng hơn là các em tiếp tục mang kiến thức và ý tưởng đã tích lũy để áp dụng vào đời sống hằng ngày.

“Các em có thể bắt đầu từ những thay đổi rất gần, trong gia đình, trường lớp, rồi dần lan tỏa ra cộng đồng. Khi đó, các em sẽ trở thành tiếng nói truyền cảm hứng cho những lựa chọn sống tích cực”, bà Nhàn chia sẻ.

Cuộc thi hùng biện - tranh biện Tiếng nói Xanh là một trong những hoạt động trọng điểm thuộc chương trình Giáo dục Xanh, nằm trong Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quỹ Vì tương lai xanh – Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) giai đoạn 2023-2028. Cuộc thi Tiếng nói Xanh mùa 3 nhận được hơn 3.800 đơn đăng ký từ tất cả 34 tỉnh, thành trên cả nước, tiếp tục khẳng định vị thế là sân chơi trí tuệ hàng đầu dành cho thế hệ trẻ Việt Nam, tập trung vào các vấn đề bền vững và môi trường. Trong đêm chung kết vào ngày 1/2/2026 tại Hà Nội, hai Quán quân được vinh danh là đội Sọ Dừa (bảng Tiếng Việt) đến từ Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh (Đắk Lắk) và đội Cropspiracy (bảng Tiếng Anh) đến từ Trường THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội).