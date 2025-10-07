Dự án Charm Resort Long Hải: Sau kiến nghị khởi tố, chủ đầu tư bị ‘điểm tên’ vì nợ thuế hơn 106 tỷ đồng

(Ngày Nay) - Trong danh sách các doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) kỳ khóa sổ tháng 8/2025, chủ đầu tư Dự án Charm Resort Long Hải được xác định nợ thuế số tiền khoảng 106,6 tỷ đồng.

Ngày 29/9, Thuế TP.HCM đã ban hành Thông báo số 8974/TB-TP.HCM, công khai danh sách người nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là nợ thuế).

Theo đó, tính đến thời điểm tháng 8/2025, có 86 người nộp thuế còn nợ thuế với tổng số tiền gần 613 tỷ đồng.

Theo danh sách đính kèm, 86 người nộp thuế này đều có pháp nhân doanh nghiệp, địa chỉ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Trong đó, công ty nợ thuế nhiều nhất là hơn 180 tỷ đồng, còn công ty nợ thuế ít nhất khoảng 16.000 đồng.

Đáng chú ý, trong danh sách này có Công ty TNHH Du lịch Khách sạn Phúc Đạt, được xác định nợ thuế là hơn 106,6 tỷ đồng - nhiều thứ 2 trong danh sách này.

Công ty TNHH Du lịch Khách sạn Phúc Đạt (Công ty Phúc Đạt) là chủ đầu tư dự án Charm Resort Long Hải tại thị trấn Long Hải, huyện Long Đất (cũ) - nay là xã Long Hải, TP.HCM.

Như thông tin Ngày Nay đã nhiều lần thông tin trước đó, Dự án Charm Resort Long Hải thời gian qua xảy ra nhiều vấn đề phát sinh do chậm thời gian bàn giao so với cam kết trong hợp đồng, khiến nhiều khách hàng khiếu nại, khiếu kiện.

Khách hàng còn cho rằng có sự việc một số người có mối quan hệ mật thiết với Công ty Cổ phần Charm Group (doanh nghiệp liên quan đến Công ty Phúc Đạt và dự án Charm Resort Long Hải) đứng ra mua lại nhiều hợp đồng nhưng không thực hiện, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng.

Vào ngày 19/9, TAND Khu vực 11 - TP.HCM đã có quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự đối với vụ kiện của 14 khách hàng tại dự án.

Lí do là sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự sơ thẩm, xét thấy cần đợi Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM xem xét, xử lý “kiến nghị khởi tố” của Tòa án và cần đợi Sở Tài chính TP.HCM cung cấp tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án.