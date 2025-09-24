Vụ Charm Resort Long Hải: Tòa kiến nghị khởi tố, tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

(Ngày Nay) - Liên quan đến việc khách hàng kiện chủ đầu tư Dự án Charm Resort Long Hải, TAND Khu vực 13 - TP.HCM đã ban hành quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự vì đợi cơ quan điều tra xem xét, xử lý “kiến nghị khởi tố” của Tòa.

Cụ thể, ngày 19/9, TAND Khu vực 13 - TP.HCM đã ban hành Quyết định số 03/2025/QĐST-DS về việc tạm đình chỉ vụ án dân sự.

Lí do, là sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự sơ thẩm, xét thấy cần đợi Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM xem xét, xử lý “kiến nghị khởi tố” của Tòa án quy định tại điểm d khoản 1 Điều 214 Bộ luật Tố tụng dân sự; và cần đợi Sở Tài chính TP.HCM cung cấp tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án.

Do đó, TAND Khu vực 13 - TP.HCM đã quyết định tạm đình chỉ Vụ án dân sự sơ thẩm số 280/2025/TLST-DS ngày 28/5/2025 (hồ sơ nhập 14 vụ án thành 1 vụ án) về việc tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ hình thành trong tương lai giữa nguyên đơn là ông Hoàng Vĩnh Khang cùng 13 cá nhân khác và bị đơn là Công ty TNHH Du lịch Khách sạn Phúc Đạt; Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan gồm Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank), bà Trần Thị Kim Ngọc, ông Nguyễn Văn Đô Đạt và ông Huỳnh Tấn Khoa kể từ ngày 16/9/2025.

Công ty TNHH Du lịch Khách sạn Phúc Đạt (Công ty Phúc Đạt) là doanh nghiệp thành viên của Công ty Cổ phần Charm Group (Charm Group).

Theo Quyết định số 03/2025/QĐST-DS, vụ án sẽ tiếp tục giải quyết khi lý do tạm đình chỉ không còn và có Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự của Tòa án.

Hàng loạt khách hàng kiện chủ đầu tư Dự án Charm Resort Long Hải

Như Ngày Nay đã nhiều lần thông tin, ngày 21/3/2025, ông Đ.V.Nghĩa đã làm đơn khởi kiện gửi TAND huyện Long Đất (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), bị đơn là Công ty TNHH Du lịch Khách sạn Phúc Đạt, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan gồm Ngân hàng TMCP Nam Á và ông Huỳnh Tấn Khoa.

Nội dung đơn kiện thể hiện, ngày 29/9/2021, ông Nghĩa ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng căn hộ du lịch số L7-64 CHARMRESORTLONGHAI/2021/HĐCN/CHDL với Công ty Phúc Đạt, giá trị hơn 2,6 tỷ đồng. Ông Nghĩa đóng trước 10%, tương ứng hơn 261 triệu đồng, còn lại 90% Ngân hàng TMCP Nam Á cho vay, thời gian bàn giao cam kết ngày 31/12/2022.

Đến thời điểm làm đơn khởi kiện, Công ty Phúc Đạt đã nhiều lần thông báo về việc chưa bàn giao căn hộ. Do chủ đầu tư kéo dài thời hạn bàn giao nên ông Nghĩa không còn nhu cầu đầu tư kinh doanh căn hộ L7-64 nữa và đã thông báo cho Công ty Phúc Đạt về việc chấm dứt hợp đồng.

Khoảng tháng 5/2024, Công ty Phúc Đạt thông báo ông Huỳnh Tấn Khoa có nhu cầu nhận chuyển nhượng lại căn hộ L7-64. Ngày 28/5/2024, biên bản thỏa thuận chuyển nhượng lại quyền sử dụng căn hộ giữa ông Nghĩa và ông Huỳnh Tấn Khoa được Công ty Phúc Đạt lập và ký tại trụ sở công ty.

Ông Nghĩa và Công ty Phúc Đạt cũng ký biên bản thanh lý và chấm dứt hợp đồng và các phụ lục kèm theo kể từ ngày 25/10/2024. Nhưng đến ngày 4/2/2025, ông Nghĩa bất ngờ nhận được thông báo của ngân hàng nhắc nợ đến hạn (lần 1). Khách hàng đến gặp công ty và ngân hàng thì mới biết ông Huỳnh Tấn Khoa chỉ đóng lãi được vài tháng và hồ sơ vay vẫn đứng tên ông Nghĩa. Ông Nghĩa liên hệ ông Khoa thì người này trả lời không có nhu cầu mua căn hộ nữa.

Trong Đơn khởi kiện, ông Nghĩa cho rằng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng căn hộ du lịch đã ký thực tế chỉ là hợp đồng cho thuê dài hạn, đồng nghĩa với việc khách hàng không được quyền sở hữu, định đoạt mà chỉ có quyền sử dụng thông qua sự quản lý, điều hành của Công ty Phúc Đạt. Khách hàng phải đóng tiền thuê dài hạn với giá như nhận chuyển nhượng căn hộ.

Việc khách hàng thế chấp quyền sử dụng căn hộ cho ngân hàng cũng cần được xem xét lại vì tại thời điểm ký hợp đồng, dự án vừa mới triển khai, khách hàng chỉ mua nhà trên giấy, chưa sở hữu thực tế quyền tài sản là căn hộ để thế chấp cho ngân hàng.

Việc Công ty Phúc Đạt thông báo chậm bàn giao căn hộ đã vi phạm cam kết trong hợp đồng. Ông Nghĩa cũng cho rằng việc ông Khoa mua lại hợp đồng chỉ là biện pháp đối phó, cố tình kéo dài thời gian của Công ty Phúc Đạt, ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng.

Do đó, ông Nghĩa đã khởi kiện, yêu cầu Tòa án tuyên hủy chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng căn hộ du lịch số L7-64; Tuyên hủy thỏa thuận ba bên giữa ông Nghĩa, Công ty Phúc Đạt và Ngân hàng TMCP Nam Á; Đồng thời buộc Công ty Phúc Đạt trả số tiền hơn 530 triệu đồng, trong đó hơn 261 triệu đồng là số tiền ông Nghĩa đã đóng, gần 78,5 triệu đồng là lãi suất chậm bàn giao và hơn 190 triệu đồng tiền phạt vi phạm hợp đồng.

Vụ kiện này vào ngày 11/9 đã được TAND Khu vực 13 - TP.HCM có quyết định nhập cùng 13 vụ án dân sự khác do đều có bị đơn là Công ty Phúc Đạt và đối tượng tranh chấp trong các vụ án là các căn hộ cùng nằm trong 1 dự án có Nhà đầu tư là Công ty Phúc Đạt.

Ngày Nay sẽ tiếp tục thông tin!