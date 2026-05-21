Du lịch concert, tại sao không?

(Ngày Nay) -Tổng Công ty Saigontourist (Saigontourist Group) và Tập đoàn giải trí DatVietVAC vừa ký kết hợp tác chiến lược về việc tổ chức hoạt động du lịch concert trong thời gian 7 năm.

Theo bản ký kết này, hai đơn vị sẽ tập trung phát triển mô hình “concert tourism” (du lịch gắn với sự kiện âm nhạc) và “experiential entertainment” (giải trí trải nghiệm). Đây là xu hướng đang bùng nổ tại nhiều quốc gia, với các đêm nhạc thu hút hàng chục nghìn du khách, kéo theo sự tăng trưởng của các dịch vụ như lưu trú, ăn uống, nghỉ dưỡng và vận tải.

Manh nha Du lịch concert

Thực ra, mô hình du lịch concert không phải là mới tại Việt Nam. Trước đây, những đêm nhạc của một số ca sĩ như Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn cũng đã được tổ chức dưới dạng này khi kết hợp cho khách vừa đi du lịch vừa xem chương trình. Những đêm nhạc tại các điểm du lịch lớn như Đà Lạt, Đà Nẵng, Ninh Bình… luôn thu hút hàng vạn du khách.

Lê Huy, đại diện một công ty du lịch tại Đà Lạt, cho biết đơn vị anh từng nhận tour tổ chức cho hơn 50 người. Họ bay từ Hà Nội, ghé Nha Trang tắm biển rồi di chuyển lên Đà Lạt, tham quan các điểm du lịch và điểm dừng chân cuối cùng là xem đêm nhạc.

“Những tour du lịch như vậy tuy mang tính thời điểm nhưng khá ổn định vì đối tượng khách là fan của ca sĩ. Họ sẵn sàng chi số tiền cao miễn sao dịch vụ đáp ứng được nhu cầu”, Lê Huy cho biết.

Các tour du lịch concert không chỉ đáp ứng lượng khách trẻ – vốn là fan của các ca sĩ thời thượng – mà còn phục vụ cả nhóm khách lớn tuổi, những người yêu các danh ca và ca khúc vang bóng một thời. Những đêm nhạc của Ý Lan, Tuấn Ngọc, Khánh Ly luôn có đông đảo khán giả lớn tuổi sẵn sàng chi trả cao để được gặp lại thần tượng của mình.

Đặc biệt, những năm gần đây, các đại nhạc hội, live concert như Anh trai say hi, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Lễ hội Âm nhạc Quốc tế HOZO… đã thu hút hàng vạn khán giả mỗi đêm. Để tham dự các show này, nhiều người sẵn sàng chi tiền mua vé máy bay, đặt khách sạn nhiều ngày liên tục. Khách không chỉ đến từ trong nước mà còn bay về từ nước ngoài.

Điều đó cho thấy, nếu được tổ chức bài bản, các đêm nhạc hoàn toàn có thể trở thành “chiếc bánh hấp dẫn” mà ngành du lịch khai thác hiệu quả.

Chuyên nghiệp hóa du lịch concert

Trở lại với lễ ký kết hợp tác giữa Tổng Công ty Saigontourist và Tập đoàn giải trí DatVietVAC, hai bên khẳng định mục tiêu trọng tâm là thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa tại TPHCM thông qua việc mở rộng hệ sinh thái du lịch trải nghiệm kết hợp giải trí.

Hai bên sẽ phối hợp phát triển mô hình “concert tourism” và “experiential entertainment”, đồng thời thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện, phát huy thế mạnh về hạ tầng, nội dung, vận hành và hệ sinh thái khách hàng.

Trọng tâm của sự hợp tác là triển khai nhiều mô hình mới tại TPHCM như “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên số”, các điểm chạm màn hình LED, trung tâm triển lãm và sự kiện. Đồng thời, hai bên xây dựng các không gian biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc và bảo tàng nghệ sĩ tại các địa điểm thuộc hệ thống của mình.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch HĐTV Saigontourist Group, cho rằng với lợi thế về hệ thống hạ tầng và mạng lưới dịch vụ du lịch chất lượng cao, doanh nghiệp kỳ vọng sẽ tận dụng hiệu quả để phát triển các mô hình du lịch – giải trí mới. Thỏa thuận hợp tác lần này là một cột mốc quan trọng giúp hiện thực hóa chiến lược chuyển đổi, tạo nền tảng tăng tốc phát triển trong giai đoạn tới.

“Việc hợp tác sẽ tạo nên sự cộng hưởng mang tính chiến lược cho phát triển bền vững. Chúng tôi mong muốn cùng DatVietVAC triển khai những sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm mới dựa trên nền tảng phát huy giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc, kết hợp công nghệ hiện đại và sức sáng tạo nội dung để gia tăng sức hút cho du lịch Việt Nam”, bà Hoa chia sẻ.

Ông Đinh Bá Thành, Chủ tịch DatVietVAC, cho rằng sự hợp tác này sẽ thúc đẩy sự phát triển của “nền kinh tế trải nghiệm”, chuyển hóa các hạ tầng vật lý, các màn hình trình chiếu quy mô lớn thành những không gian nghệ thuật sống động, đưa các “siêu IP” giải trí vào hệ thống lưu trú đẳng cấp của Saigontourist Group.

Xa hơn, mục tiêu của công nghiệp văn hóa không chỉ dừng lại ở bảo tồn mà còn hướng đến phát triển các doanh nghiệp, sản phẩm văn hóa có tầm vóc quốc tế, đạt giá trị hàng tỷ USD; đóng góp trực tiếp vào GDP quốc gia và từng bước xuất khẩu văn hóa ra thế giới.