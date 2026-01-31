Đưa vào hoạt động hệ thống can thiệp tim mạch hiện đại nhất khu vực phía Nam

(Ngày Nay) - Việc đưa vào hoạt động hệ thống thông tim can thiệp hiện đại hàng đầu khu vực phía Nam của Bệnh viện Chợ Rẫy mở ra nhiều cơ hội tiếp cận những kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị các bệnh lý tim mạch.

Xuất phát từ nhu cầu điều trị các bệnh lý về tim mạch ngày càng gia tăng của người dân, từ ngày 31/1, Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vào hoạt động hệ thống Phòng Thông tim can thiệp hiện đại nhất khu vực phía Nam.

Sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng trong việc nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tim mạch phức tạp.

Hệ thống gồm 4 máy kỹ thuật chụp mạch máu xóa nền (DSA) hiện đại với đầy đủ tính năng, trong đó có 3 máy Azurion 5M20 treo trần chuyên tim dành cho tim mạch can thiệp với đầy đủ tính năng giúp chẩn đoán và can thiệp các bệnh lý mạch vành, tim cấu trúc, tim bẩm sinh và mạch ngoại biên (mạch chủ, mạch chi).

Hệ thống có một số công cụ nổi bật như: Stentboost Live giúp tăng cường hiển thị stent với độ phân giải cao trong thời gian thực, tạo thuận lợi cho bác sĩ dễ dàng đánh giá hình thái stent mạch vành và nhanh chóng tối ưu quá trình nong stent, đặt nối stent, hoặc mở stent nhánh bên, rút ngắn thời gian thủ thuật và giảm liều tia hấp thụ đến mức tối thiểu.

CT TAVI Planning giúp đánh giá chính xác và nhanh chóng kích thước, hình thái, đặc tính của van tim và động mạch chủ, qua đó giúp bác sĩ chọn được loại van TAVI với kích thước phù hợp, hoạch định chiến lược tiếp cận an toàn và tối ưu nhất cho người bệnh.

Đây là lần đầu tiên phần mềm này được trang bị trên hệ thống DSA với chức năng tự động phân tích toàn diện dữ liệu CT tim. VesselNavigator giúp bác sỹ can thiệp dễ dàng quan sát và định vị các mốc giải phẫu, qua đó giúp dẫn đường chính xác các dụng cụ trong lòng động mạch chủ và đặt van đúng vị trí, nhờ vậy, bệnh nhân giảm được các biến chứng, rút ngắn thời gian nằm viện và hồi phục tốt hơn.

Bên cạnh đó, Phòng Thông tim cũng được trang bị đầy đủ các thiết bị hỗ trợ huyết động trong can thiệp tim mạch phức tạp như: Bóng đối xung nội động mạch chủ (IABP), Máy tim phổi nhân tạo ngoài cơ thể (ECMO)…cùng các hệ thống siêu âm, khảo sát hình ảnh nội mạch như IVUS; OCT, hệ thống máy móc phục vụ quá trình can thiệp như khoan các mảng xơ vữa…qua đó giúp xử trí hiệu quả những ca bệnh phức tạp (tắc nghẽn mãn tính, mảng xơ vữa vôi hóa nặng) có nguy cơ tử vong cao.

Bác sỹ Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc Phụ trách quản lý, điều hành - Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết việc đưa vào hoạt động hệ thống thông tim can thiệp hiện đại hàng đầu khu vực phía Nam của Bệnh viện Chợ Rẫy không chỉ là sự đầu tư về trang thiết bị, đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong công tác khám chữa bệnh mà còn mở ra nhiều cơ hội tiếp cận những kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật mới của y khoa thế giới trong điều trị các bệnh lý về tim mạch.

“Khi các kỹ thuật hiện đại được tích hợp trong cùng một hệ thống, quy trình can thiệp trở nên chính xác, an toàn và ít xâm lấn hơn, từ đó, nâng cao hiệu quả điều trị, giúp người bệnh rút ngắn thời gian hồi phục và sớm trở lại cuộc sống thường ngày,” bác sỹ Việt nhấn mạnh.

Với vai trò là bệnh viện hạng đặc biệt, chuyên sâu, kỹ thuật cao, khu vực phía Nam, hàng năm, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân mắc các bệnh lý về tim mạch nặng và phức tạp.

Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2024-2025, đơn vị này đã thực hiện hơn 11.000 ca chụp mạch vành và hơn 7.000 ca nong, đặt stent mạch vành. Chính vì vậy, việc điều trị tim mạch đòi hỏi vừa phải có đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, vừa cần các “vũ khí” công nghệ tối tân.

Hiện Bệnh viện Chợ Rẫy là một trong những cơ sở y tế hiếm hoi có mức độ chuyên môn hóa rất sâu trong lĩnh vực tim mạch như tim mạch can thiệp, điện sinh lý tim, mạch máu, phẫu thuật tim người lớn và trẻ em.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Bác sỹ Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá hệ thống thông tim can thiệp góp phần nâng cao độ chính xác và an toàn trong chẩn đoán, điều trị, rút ngắn thời gian nằm viện, giảm biến chứng và chi phí điều trị cho người bệnh.

Hệ thống này còn tích hợp đồng bộ giữa chẩn đoán tim mạch và điều trị can thiệp, mở ra hướng tiếp cận toàn diện, hiệu quả hơn trong chăm sóc người bệnh tim mạch nặng và phức tạp.

Đặc biệt, hệ thống còn giúp các bác sỹ chẩn đoán chính xác hơn, thao tác an toàn hơn, không chỉ bảo vệ người bệnh mà còn bảo vệ chính đội ngũ y bác sỹ.

Lãnh đạo Bộ Y tế đánh giá cao sự chủ động đầu tư, hiện đại hóa của Bệnh viện Chợ Rẫy, góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh của bệnh viện tuyến cuối, chuyên sâu ở khu vực phía Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức yêu cầu lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy phát huy tối đa hiệu quả của hệ thống thông tim can thiệp, đồng thời tiếp tục đầu tư hệ thống trang thiết bị ngày càng hiện đại, phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và tiến tới hội nhập quốc tế.