Lần đầu tiên thực hiện thành công cắt đa nang thận khổng lồ và ghép thận đồng thời

(Ngày Nay) - Ngày 21/1, Bệnh viện Trung ương Huế thông tin, đơn vị vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt bỏ đồng thời hai thận đa nang gần 10 kg ở bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối, đồng thời ghép thận trong cùng một lần phẫu thuật. Đây là ca phẫu thuật phức tạp, lần đầu tiên thực hiện tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến quan trọng của nền y học Việt Nam trong lĩnh vực ghép tạng.
Ekip y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện ca phẫu thuật và bệnh nhân. Ảnh: TTXVN
Nam bệnh nhân (53 tuổi) có bệnh lý thận - gan đa nang, dẫn đến suy thận giai đoạn cuối, bụng chướng căng do hai khối thận khổng lồ chèn ép. Qua quá trình đánh giá và sàng lọc nghiêm ngặt, người hiến và nam bệnh nhân đạt đầy đủ tiêu chuẩn ghép thận.

Ca phẫu thuật được thực hiện vào ngày 6/1, kéo dài hơn 3 giờ, với sự phối hợp của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực ghép tạng. Trong đó, ekip cắt thận đa nang do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Hùng, Trưởng khoa Ngoại Thận – Tiết niệu (Bệnh viện Trung ương Huế) phụ trách chính, đã thực hiện lấy bỏ hai thận đa nang khổng lồ với tổng trọng lượng lên đến gần 10kg, bảo tồn tuyến thượng thận hai bên, kiểm soát chảy máu tối ưu với lượng máu mất khoảng 100ml và không cần truyền máu.

Thận ghép được lấy từ người hiến sống trong cùng thời điểm. Với sự phối hợp của Khoa Ngoại Lồng ngực – Tim mạch và Khoa Gây mê hồi sức Tim mạch (Bệnh viện Trung ương Huế), ekip phẫu thuật đã tiến hành nối mạch máu và cắm niệu quản vào bàng quang. Các mốc thời gian được kiểm soát tối ưu, với thời gian thiếu máu nóng 5 phút và thiếu máu lạnh 25 phút. Ngay sau khi khâu nối mạch máu, thận ghép được tưới máu toàn bộ, căng hồng đều và có nước tiểu ngay trên bàn mổ.

Sau 48 giờ, chức năng thận của bệnh nhân được cải thiện rõ rệt, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định, không cần truyền máu trong và sau phẫu thuật. Tình trạng sức khoẻ bệnh nhân ổn định sau 1 tuần và ra viện sau 2 tuần điều trị.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Hùng, đây là ca cắt thận đa nang và ghép thận đồng thời đầu tiên tại Việt Nam, một kỹ thuật phức tạp mà hiện nay trên thế giới chỉ có hai trung tâm thực hiện được.

