TP.Hồ Chí Minh: Các bệnh viện cấp tập đấu thầu mua sắm thuốc

(Ngày Nay) - Tháng đầu tiên của năm 2026 sắp kết thúc, nhiều bệnh viện tại TP.Hồ Chí Minh cấp tập triển khai đấu thầu mua sắm thuốc với quy mô lớn, đáng kể nhất là Bệnh viện Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh, chi gần 1.900 tỷ đồng để mua sắm thuốc lần 1 của năm 2026.

Bệnh viện Đại học Y dược TP.Hồ Chí Minh: Gần 1.900 tỷ đồng mua sắm thuốc lần 1 năm 2026

Ngày 30/12/2025, ông Nguyễn Hoàng Bắc - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược TP.Hồ Chí Minh ký Quyết định số 3961/QĐ-BVDDHYD phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và yêu cầu kỹ thuật chi tiết dự toán mua sắm cung cấp thuốc năm 2026 lần 1.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu này có tổng giá trị là 1.889.908.234.220 đồng (gần 1.900 tỷ đồng), sử dụng nguồn vốn từ nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn quỹ bảo hiểm y tế.

Kế hoạch này có 2 gói thầu, đó là Gói thầu Thuốc generic (gồm 1.314 phần) trị giá hơn 954 tỷ đồng và Gói thầu Thuốc biệt dược gốc (gồm 340 phần) trị giá hơn 935 tỷ đồng.

Cả hai gói thầu này đều có hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng; phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn, một túi hồ sơ; thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu là 150 ngày; loại hợp đồng theo đơn giá cố định; thời gian thực hiện gói thầu là 19 tháng; có tùy chọn mua thêm.

Cả 2 gói thầu này đều được Bệnh viện Đại học Y dược TP.Hồ Chí Minh phát hành E-HSMT vào ngày 20/1, đều có thời điểm đóng/mở thầu là lúc 8g ngày 7/2.

Nhiều bệnh viện khác lên kế hoạch mua thuốc

Trong khi Bệnh viện Đại học Y dược TP.Hồ Chí Minh đang tổ chức mời thầu, thì nhiều bệnh viện khác tại TP.Hồ Chí Minh cũng đã lên kế hoạch cho việc mua sắm thuốc.

Chẳng hạn như Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu, đã thông qua Quyết định số 42/QĐ-BVM ngày 15/1 để phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc generic và thuốc biệt dược gốc với tổng chi phí hơn 21,7 tỷ đồng.

Bao gồm 2 gói thầu mua thuốc là Gói thầu số 01: Thuốc generic trị giá hơn 14,6 tỷ đồng và Gói thầu số 02: Thuốc biệt dược gốc trị giá hơn 6,9 tỷ đồng.

Bốn ngày sau, tức ngày 19/1, Bệnh viện Chợ Rẫy đăng tải Quyết định số 197/QĐ-BVCR phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc lần 1 năm 2026, với tổng giá trị là hơn 171 tỷ đồng.

Trong đó có Gói thầu số 01: Gói thầu thuốc biệt dược gốc: 11 mục (trị giá hơn 67,9 tỷ đồng) và Gói thầu số 02: Gói thầu thuốc generic: 66 mục (trị giá hơn 103,3 tỷ đồng).

Cũng trong ngày 19/1, Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh đăng tải Quyết định số 53/QĐ-BVĐKBC phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm thuốc năm 2026-2027 của Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh, với tổng giá trị hơn 433 tỷ đồng.

Bao gồm 3 gói thầu, là Gói thầu thuốc Biệt dược gốc (trị giá hơn 62,1 tỷ đồng), Gói thầu thuốc generic (trị giá hơn 350 tỷ đồng) và Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, thuốc cổ truyền (trị giá hơn 20,8 tỷ đồng).

Mới đây nhất, vào 21/1, Bệnh viện Da Liễu cũng đăng tải Quyết định số 53/QĐ-BVDL phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc bổ sung năm 2024-2025 (lần 13).

Kế hoạch này có 2 gói thầu với tổng giá trị hơn 86,8 tỷ đồng. Bao gồm Gói thầu thuốc Biệt dược gốc (hơn 2,4 tỷ đồng) và Gói thầu thuốc generic (hơn 84,4 tỷ đồng). Cả 2 gói thầu này đều áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu là mua sắm trực tiếp.

Đến thời điểm hiện tại (21g ngày 24/1) các gói thầu trên đều chưa phát hành thông báo mời thầu.