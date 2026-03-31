Di sản nhạc Trịnh: tình yêu, lòng bao dung và khát vọng hòa bình

(Ngày Nay) -Một phần tư thế kỷ là khoảng thời gian đủ dài để sàng lọc và kiểm chứng giá trị. Với Trịnh Công Sơn, thời gian không làm phai nhạt mà ngược lại, càng làm rõ hơn vị trí của ông trong lịch sử âm nhạc và văn hóa Việt Nam.

Bảo tàng Trịnh Công Sơn

Di sản ấy không mang dáng vẻ hoành tráng mà tồn tại theo cách “mềm” – len lỏi vào ký ức, vào những buổi nghe nhạc, vào cách con người suy ngẫm về cuộc đời. Tới hiện tại, Trịnh Công Sơn vẫn là một trong những tên tuổi có sức ảnh hưởng sâu rộng của âm nhạc Việt Nam hiện đại. Di sản của ông không chỉ để thưởng thức, mà còn để suy ngẫm, đối thoại và tiếp tục được tái tạo trong những bối cảnh mới.

Vào đầu tháng 3/2026, gia đình nhạc sĩ đã khởi công xây dựng bảo tàng mang tên Trịnh Công Sơn tại TP Huế. Bảo tàng rộng 20.000m2, nằm gần Không gian lưu niệm của Lê Bá Đảng trên đồi Thiên An… Bảo tàng Trịnh Công Sơn bao gồm khu lưu niệm, khu trưng bày kỷ vật gắn liền với cuộc đời và các sáng tác của Trịnh. Bên cạnh đó, công viên mang tên Trịnh Công Sơn và con đường cùng tên cũng đã được đặt tại Huế. Nơi đây tạo thành không gian Trịnh tràn ngập với các tác phẩm âm nhạc, tượng Trịnh được các điêu khắc gia thực hiện một cách công phu.

Tại khuôn viên này, không chỉ âm nhạc của Trịnh vang lên mà còn mở ra một không gian kết nối – nơi âm nhạc trở thành tiếng nói của tình người và của khát vọng hòa bình, nơi con người tìm thấy nhau trong sự đồng cảm, nơi mảnh đất Huế hiện lên như một miền cảm xúc, đầy chiêm nghiệm. Không gian đưa người nghe đến với phần sâu thẳm nhất trong âm nhạc Trịnh Công Sơn, nơi âm nhạc trở thành một hình thức suy tư về kiếp người, làm nên giá trị bền vững của nhạc Trịnh, vượt qua ranh giới của thời gian và không gian.

Nhưng di sản của Trịnh không chỉ có ở Huế, nhiều nơi mà nhạc sĩ đã từng in bước chân cũng có những tên đường mang tên Trịnh Công Sơn, như: Hà Nội, TPHCM, Quy Nhơn… Nhiều địa phương khác ở Lâm Đồng, Quảng Trị cũng đã có dự kiến đặt tên Trịnh Công Sơn cho những con đường mới.

Quỹ học bổng âm nhạc Trịnh Công Sơn

Ông Nguyễn Trung Trực, em rể Trịnh và là người đại diện gia đình Trịnh Công Sơn cho biết gia đình cũng đã thành lập Quỹ học bổng âm nhạc mang tên Trịnh, hàng năm quỹ sẽ tài trợ 10 suất học bổng dành cho các tài năng âm nhạc có hoàn cảnh khó khăn, ở vùng sâu vùng xa tham gia khóa học âm nhạc tại TPHCM. Và những trường hợp tài năng vượt trội sẽ được Quỹ cho đi học tại nước ngoài. Đã có một số tài năng nổi tiếng thành công nhờ học bổng này, đi du học tại Mỹ như tay trống nhí Trọng Nhân - Quán quân của Vietnam’s got talent hay nghệ sĩ kèn An Trần - người từng là đại sứ của Quỹ.

Cũng theo ông Trực, Quỹ học bổng âm nhạc mang tên Trịnh Công Sơn không chỉ tài trợ cho âm nhạc mà còn tài trợ xây các điểm trường. Lúc sinh thời, Trịnh Công Sơn từng là một nhà giáo nên nhạc sĩ luôn đau đáu về sự phát triển văn hóa và giáo dục. Vì thế gia đình đã cùng đại diện Quỹ làm việc với các đơn vị tài trợ để xây dựng 3 điểm trường cho bà con người đồng bào dân tộc thiểu số ở Huế, Đăk Lăk và Lâm Đồng. Các điểm trường không chỉ mang tên nhạc sĩ mà còn thể hiện tinh thần "Nối vòng tay lớn", lan tỏa yêu thương thông qua việc chăm lo cho thế hệ tương lai và trở thành điểm nhấn cho giáo dục ở các địa phương trên.

Về góc nhìn giáo dục, tháng 4/2024, Nhóm nghiên cứu Trịnh Công Sơn do Đại học Fulbright Việt Nam đã chính thức được thành lập. Trong danh sách các thành viên tham gia, ngoài gia đình Trịnh còn có một số giảng viên Đại học Fulbright Việt Nam và nhiều thành viên người trẻ am hiểu về các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Với mục đích lan tỏa các giá trị tư tưởng tích cực của Trịnh đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, nhóm có sứ mệnh nghiên cứu và phát triển di sản âm nhạc của Trịnh Công Sơn, biểu diễn các tác phẩm âm nhạc với một tinh thần mới mẻ, trẻ trung và sáng tạo nhưng vẫn mang những thông điệp mới lan tỏa tình yêu thương, lòng biết ơn.

Trong thời gian vừa qua, nhóm đã thực hiện được một số công trình như: Chương trình podcast Bán nguyệt tâm thư khố về Trịnh; Xây dựng và thực hiện đề án nghiên cứu Trịnh Công Sơn qua tư liệu lưu trữ cùng việc số hóa các tư liệu về Trịnh Công Sơn; Dịch thuật và phát hành cuốn sách khảo cứu Trịnh Công Sơn và Bob Dylan, Essays on War, Love, Songwriting, and Religion (Trịnh Công Sơn và Bob Dylan, Tiểu luận về chiến tranh, tình yêu, sáng tác và tôn giáo) của GS. John C. Schafer (Mỹ).

Suốt 25 năm sau ngày nhạc sĩ qua đời, di sản để lại của Trịnh Công Sơn không chỉ nằm ở hơn 600 ca khúc, mà còn ở tư tưởng nhân văn xuyên suốt: Đó là luôn đề cao tình yêu, lòng bao dung và khát vọng hòa bình. Trong bối cảnh xã hội hiện đại nhiều biến động, những thông điệp ấy càng trở nên cần thiết và quan trọng, đặc biệt với giới trẻ đang tìm kiếm ý nghĩa sống. Các nghiên cứu học thuật, bài viết phê bình, cũng như những dự án văn hóa gần đây cho thấy Trịnh Công Sơn đã vượt khỏi phạm vi của một nhạc sĩ để trở thành một đối tượng nghiên cứu trong các lĩnh vực như văn hóa học, xã hội học và mỹ học.