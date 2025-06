Em Xinh “Say Hi” tập 2: Cơn bão âm nhạc "Say Hi" thống lĩnh thị hiếu, kế thừa tinh hoa mùa 1

Sản phẩm âm nhạc chiếm lĩnh bảng xếp hạng

Tập 2 mang đến 6 tiết mục đa phong cách, từ funk, disco, hip-hop đến ballad và dân gian đương đại, “thỏa mãn mọi gu âm nhạc”. Tiết mục RUN (Châu Bùi, 52Hz, Ánh Sáng AZA, LyHan, Yeolan) dẫn đầu với 1,4 triệu lượt xem, gây ấn tượng bởi kỹ thuật quay one-shot lần đầu tiên tại chương trình âm nhạc thực tế Việt Nam. Câu hát “Run, you better better run” cùng màn trình diễn thời trang đỉnh cao của đội Mặt Trăng Ôm Mặt Trời do Châu Bùi dẫn dắt trở thành tâm điểm trên mạng xã hội.

"Cầm Kỳ Thi Họa" (Bích Phương, Phương Mỹ Chi, Tiên Tiên, Lamoon, Bảo Anh) đứng top 5 với 1,1 triệu lượt xem, chinh phục khán giả bằng tạo hình “thần tiên tỷ tỷ” và phân đoạn dân ca Bắc Bộ của Lamoon. Phần trình diễn của Phương Mỹ Chi và Lamoon cùng khoảnh khắc hài hước với MC Trấn Thành tạo hiệu ứng mạnh mẽ, được chia sẻ rộng rãi. "Đồng Dao Xinh Gái" (Quỳnh Anh Shyn, Vũ Thảo My, Miu Lê, Orange, Mỹ Mỹ) gây sốt với concept dân gian đương đại, kết hợp đồng dao truyền thống và nhịp điệu hiện đại, đạt hơn 800.000 lượt xem. Trang phục yếm biến tấu sáng tạo của đội trưởng Quỳnh Anh Shyn nhận nhiều lời khen.

"EASIER" (MAIQUINN, Muộii, Đào Tử A1J, Saabirose, Ngô Lan Hương) với hook “Ding ding dong ding” viral nhờ giai điệu bắt tai và màn trình diễn nhạc cụ sống động. "Từng" (LyLy, Han Sara, Liu Grace, Lâm Bảo Ngọc, DANMY), ca khúc ballad duy nhất, chạm đến cảm xúc người xem, khiến MC Trấn Thành và các Em Xinh rơi nước mắt. "Em Xinh Em Bling" của đội Vô Cực (Pháo Northside, Juky San, Phương Ly, Hoàng Duyên, Chi Xê) mang hơi hướng funk, disco, tạo trend vũ đạo sôi động.

Âm nhạc hợp thị hiếu, lan tỏa mạnh mẽ

Sức hút của Em Xinh “Say Hi” không chỉ nằm ở các tiết mục mà còn ở tính viral từ hậu trường, thời trang và khoảnh khắc đời thường. Những màn trình diễn như solo piano của Yeolan, dance break của LyHan trong "RUN", hay phần rap đa ngôn ngữ của Đào Tử A1J trong "EASIER" được cộng đồng mạng “mổ xẻ” nhiệt tình. Phân đoạn “lắc hông” của Mỹ Mỹ ("Đồng Dao Xinh Gái") và thi ca của Lamoon ("Cầm Kỳ Thi Họa") đạt hàng triệu lượt xem trên TikTok, chứng minh sức lan tỏa mạnh mẽ.

Chương trình còn ghi điểm với sự đa dạng trong cách khai thác tài năng của 30 Em Xinh, từ ngoại hình, thần thái đến kỹ năng trình diễn. Concept “Real Aura” – khí chất độc bản của mỗi nữ nghệ sĩ – được thể hiện rõ qua từng tiết mục, giúp họ bứt phá giới hạn và định hình phong cách riêng.

Kế thừa tinh hoa mùa 1

Kế thừa thành công của Anh Trai “Say Hi”, Em Xinh “Say Hi” tiếp tục mang đến sân khấu hoành tráng, âm nhạc chất lượng và câu chuyện truyền cảm hứng. Nếu mùa 1 tạo dấu ấn với các màn kết hợp nam nghệ sĩ, thì mùa 2 mở rộng với dàn nữ idol đa cá tính, khai phá chất liệu âm nhạc mới và phong cách thời trang dẫn đầu xu hướng. Sự xuất hiện của các Em Xinh mới như LyHan, Yeolan, Ánh Sáng AZA đã tạo hiệu ứng tương tự các Anh Trai trước đó, đưa họ trở thành tâm điểm chú ý.

Với sức nóng từ tập 2, cộng đồng fan đang háo hức chờ đón tập 3, hứa hẹn những màn kết hợp với 7 Anh Trai. Em Xinh “Say Hi” không chỉ là một chương trình âm nhạc, mà còn là cầu nối khơi dậy niềm tự hào nhạc Việt, xây dựng cộng đồng fan văn minh và tiếp tục định hình kỷ nguyên mới cho nền âm nhạc nước nhà.

Thông tin phát sóng: Tập 3 lên sóng lúc 20h thứ Bảy, 14/06/2025, trên HTV2-Vie Channel, YouTube Vie Channel và ứng dụng VieON.

Một số hình ảnh tập 3: