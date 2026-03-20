EU đạt bước tiến mới trong thỏa thuận thương mại với Mỹ

(Ngày Nay) - Ngày 19/3, Ủy ban thương mại thuộc Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu thông qua việc cắt giảm thuế đối với một số hàng nhập khẩu từ Mỹ theo thỏa thuận đạt được hồi tháng 8/2025, đồng thời công bố kèm theo những cơ chế bảo vệ bổ sung.

Các nhà lập pháp Liên minh châu Âu (EU) cũng bỏ phiếu quy định việc cắt giảm thuế của EU sẽ tự động hết hiệu lực vào tháng 3/2028, đồng thời gắn việc giảm thuế cho mặt hàng thép và nhôm với điều kiện Mỹ cũng phải có động thái tương tự. Chủ tịch Ủy ban thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu Bernd Lange nhấn mạnh cơ chế bảo vệ bổ sung là “Mạng lưới an toàn nhiều tầng” nhằm đối phó với những diễn biến bất ngờ trong tương lai.

Đại sứ Mỹ tại EU, ông Andrew Puzder, bày tỏ hoan nghênh kết quả bỏ phiếu và hối thúc EU thực thi sớm nhất có thể nhằm tạo cơ hội cũng như ổn định quan hệ đầu tư và thương mại song phương với Mỹ. Tương tự, Phòng Thương mại Mỹ tại EU cũng đánh giá động thái này là tín hiệu quan trọng cho thấy EU có ý định giữ đúng cam kết, như kỳ vọng của phía Mỹ.

Trước khi có thể được triển khai, văn bản trên vẫn cần được toàn thể Nghị viện châu Âu thông qua và tiếp tục đàm phán với các quốc gia thành viên EU. Tuy nhiên, diễn biến ngày 19/3 được xem là bước đi quan trọng đầu tiên nhằm triển khai thỏa thuận thương mại EU - Mỹ.

Thỏa thuận thương mại với Mỹ vốn bị đình lại sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các mức thuế đối ứng do Tổng thống Donald Trump áp đặt hồi tháng 2/2025. Đáp lại, ông Trump đưa ra các mức thuế mới, làm dấy lên lo ngại về khả năng duy trì thỏa thuận với EU, vốn ấn định mức thuế 15% đối với phần lớn hàng hóa khối.

Nghị viện châu Âu, cơ quan có vai trò trong việc thông qua triển khai thỏa thuận thương mại với Mỹ, đã tạm dừng quy trình vào tháng trước để yêu cầu làm rõ thêm. Trong khi đó, Ủy ban châu Âu - cơ quan phụ trách chính sách thương mại của khối – cho biết EU sẽ tuân thủ thỏa thuận và đã nhận được cam kết từ phía Mỹ rằng họ cũng sẽ làm điều tương tự.