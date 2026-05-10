EU kêu gọi tăng cường tiếp cận nhân đạo tại miền Nam Liban

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Số liệu chính thức cho biết hơn 2.750 người, trong đó có hơn 100 nhân viên y tế và cứu hộ, đã thiệt mạng kể từ ngày 2/3, thời điểm Hezbollah tham gia cuộc xung đột. Hơn một triệu người đã phải di dời.
Khói bốc lên từ những toà nhà sau vụ tấn công của Israel vào khu vực Haret Hreik, phía Nam thủ đô Beirut, Liban.
Khói bốc lên từ những toà nhà sau vụ tấn công của Israel vào khu vực Haret Hreik, phía Nam thủ đô Beirut, Liban.

Ngày 9/5, Trưởng Ban quản lý khủng hoảng của Liên minh châu Âu (EU), bà Hadja Lahbib kêu gọi tăng cường tiếp cận nhân đạo ở miền Nam Liban, nơi Israel đang tiếp tục các cuộc tấn công và Hezbollah tiến hành các cuộc tấn công, bất chấp lệnh ngừng bắn.

Phát biểu tại họp báo nhân chuyến thăm Liban trước thềm đợt viện trợ dự kiến của EU, bà Lahbib cho biết: "Viện trợ nhân đạo đã sẵn sàng, nhưng thường không thể đến được với những người cần nhất."

Theo bà Lahbib, ở phía Nam sông Litani, việc tiếp cận vẫn bị hạn chế nghiêm trọng do lệnh sơ tán và hoạt động quân sự của Israel.

Bà lưu ý rằng các cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm cả các cây cầu bắc qua sông Litani, đã bị phá hủy khiến các tuyến đường vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo dài hơn, người dân phải chờ đợi nhiều ngày để được giúp đỡ.

Bà kêu gọi tiếp cận nhân đạo một cách đầy đủ tôn trọng luật nhân đạo quốc tế.

Theo bà Lahbib, từ khi xung đột bùng phát, Liên minh châu Âu (EU) đã tuyên bố viện trợ nhân đạo mới khoảng 100 triệu euro cho Liban và đã gửi 6 máy bay chở hàng viện trợ, chiếc thứ 7 dự kiến sẽ đến trong những ngày tới.

Số liệu chính thức cho biết hơn 2.750 người, trong đó có hơn 100 nhân viên y tế và cứu hộ, đã thiệt mạng kể từ ngày 2/3, thời điểm Hezbollah tham gia cuộc xung đột. Hơn một triệu người đã phải di dời.

PV
EU miền Nam Liban Israel luật nhân đạo

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa
Bước tiến mới trong điều trị đột quỵ
(Ngày Nay) - Nghiên cứu mới từ Đại học Edinburgh (Anh Quốc) đã giải thích lý do tại sao loại đột quỵ ảnh hưởng đến khoảng 35.000 người mỗi năm tại Anh, không đáp ứng tốt với các phác đồ điều trị thông thường, qua đó mở ra hướng đi mới cho y học.
Dấu mốc quan trọng, mở ra không gian hợp tác mới giữa Việt Nam - Sri Lanka
Dấu mốc quan trọng, mở ra không gian hợp tác mới giữa Việt Nam - Sri Lanka
(Ngày Nay) - Tiếp sau chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 - 8/5 theo lời mời của Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake.
Mỹ bắt đầu công bố tài liệu mật về UFO
Mỹ bắt đầu công bố tài liệu mật về UFO
(Ngày Nay) - Ngày 8/5, Lầu Năm góc Mỹ bắt đầu công bố các tài liệu mật về việc nhìn thấy Vật thể bay không xác định (UFO), trong đó có những tài liệu từ những năm 40 của thế kỷ trước. Đợt đầu công bố này bao gồm hơn 160 tài liệu mật, được đăng trên trang web của Bộ Chiến tranh Mỹ, chính thức gọi UFO là “Hiện tượng dị thường không xác định” (UAP).