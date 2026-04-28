Gala Sóng Trẻ News 2026: Viết tiếp hành trình bản sắc

Hoàng Hải In bài viết
(Ngày Nay) - Trải qua một năm hoạt động với nhiều dấu ấn, Câu lạc bộ (CLB) Sóng Trẻ trực thuộc Viện Báo chí - Truyền thông (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) chuẩn bị khép lại nhiệm kỳ bằng sự kiện thường niên đặc biệt nhất trong năm với Gala STN 2026: CHRYSALITH - Họa Sắc Thiên Đăng.
CLB Sóng Trẻ News là câu lạc bộ báo chí - truyền thông trực thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nơi tập hợp những sinh viên có đam mê với truyền thông, báo chí và sáng tạo nội dung. Không chỉ là môi trường học thuật, CLB còn là nơi để các thành viên được thực hành, va chạm thực tế và trưởng thành qua từng hoạt động trong và ngoài Học viện như Hội Báo Toàn quốc 2025, cùng các hoạt động và sự kiện nổi bật khác.

Hoạt động của câu lạc bộ tại các sự kiện trong và ngoài Học viện.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Sóng Trẻ News triển khai nhiều hoạt động trải dài từ nội bộ CLB đến các sự kiện trong Học viện. Về hoạt động cấp Học viện, CLB tiếp tục đảm nhận vai trò đơn vị bảo trợ truyền thông cho các chương trình lớn nhỏ trong khuôn khổ Học viện, đồng thời tổ chức Giải Báo chí Sóng Trẻ lần thứ X - sự kiện thường niên được tổ chức tại Học viện.

Các thành viên câu lạc bộ giữ ảnh lưu niệm tại Giải Báo chí Sóng trẻ lần thứ X.

Nằm trong chuỗi hoạt động cốt lõi của Sóng Trẻ News, Gala là sự kiện trọng điểm bên cạnh các chương trình thường niên như tuyển thành viên mới, các hoạt động gắn kết và “Santane”. Điểm sáng của năm nay là sự kết hợp đặc biệt giữa Gala nhằm tổng kết nhiệm kỳ và Phút cuối để tri ân cựu thành viên. Sự tích hợp này không chỉ tạo ra một kịch bản chương trình mới mẻ mà còn giúp truyền tải trọn vẹn, sâu sắc thông điệp của sự kiện.

Ấn phẩm độc bản mang thông điệp kết nối giữa các thế hệ tiền bối và thành viên kế cận.

Nhìn lại chặng đường gắn bó, Trần Như Ý (22 tuổi, lớp Báo phát thanh K42) chia sẻ: “Từ một cô bé năm nhất gấp rút để hoàn thiện bài, Sóng Trẻ News giúp tôi thực sự trưởng thành trong tư duy báo chí. Tôi không chỉ học được cách khai thác những đề tài có chiều sâu mà còn hiểu rõ hơn về tinh thần, trách nhiệm của một người làm báo”.

Trần Như Ý (bên trái) tham gia hoạt động tác nghiệp tại địa điểm.

Cùng với đó, sau khi sát hạch và hoạt động với các thành viên, Lê Thị Ngọc Dung (19 tuổi, lớp Chính sách công K45) bày tỏ: “Điểm chung khi tôi làm việc cùng anh chị đó là sự nhiệt huyết trong công việc, các anh chị luôn theo sát và hỗ trợ gen mới tận tình. Có những lần các anh chị hỗ trợ sửa bài cho tôi đến tận 2 - 3 giờ sáng”.

Ngọc Dung đi sản xuất tin bài để hoàn thiện các bài sát hạch trong thời gian tuyển thành viên.

Vượt trên một buổi lễ tri ân, Gala Sóng Trẻ News 2026 mang sứ mệnh kết nối những giá trị cốt lõi giữa các thế hệ phóng viên - truyền thông tại AJC. Đây là không gian để những người trẻ định vị lại bản sắc, đồng thời tạo tiền đề cho một nhiệm kỳ mới đầy bứt phá. Với thông điệp về sự kế thừa và tinh thần đổi mới, sự kiện trở thành cột mốc quan trọng, khẳng định bước chuyển mình chuyên nghiệp của trang tin trong chặng đường mới.

Hoàng Hải
Sóng trẻ Học viện Báo chí và Tuyên truyền gala

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các Anh hùng liệt sỹ, người có công tại tỉnh An Giang
(Ngày Nay) - Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), sáng 29/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tại Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và người có công tỉnh An Giang.
(Ngày Nay) - Kỷ niệm 51 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), sáng 29/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn công tác Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên thuộc xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An.
(Ngày Nay) - Ngày 28/4, Hội nghị quốc tế đầu tiên thảo luận về việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch đã bắt đầu diễn ra tại thành phố Santa Marta của Colombia, với sự tham dự của đại diện hơn 50 quốc gia. Sự kiện, diễn ra trong 2 ngày, quy tụ các bộ trưởng và đặc phái viên khí hậu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông và khủng hoảng năng lượng toàn cầu tiếp diễn.
(Ngày Nay) - Sau hơn một thập kỷ kể từ ngày ra mắt, Bi, Đừng Sợ! của đạo diễn Phan Đăng Di được chiếu lại trong chương trình “Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ Đổi Mới” tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF).
(Ngày Nay) - Trong khi nhà thầu căn cứ vào các quy định pháp luật cụ thể để yêu cầu làm rõ các dấu hiệu hạn chế nhà thầu, thì Bệnh viện Đa khoa Gia Lai trả lời bằng những lập luận mang tính chủ quan, thiếu các căn cứ pháp lý hay cơ sở khoa học cụ thể.
(Ngày Nay) - Tối 28/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của các trường trung học phổ thông công lập không chuyên và chuyên năm học 2026-2027 trên website của Sở tại địa chỉ: https://www.hanoi.edu.vn/. Căn cứ số liệu này và chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Sở giao trước đó, học sinh có thể biết được "tỷ lệ chọi" của từng trường. Tuy nhiên, học sinh không được thay đổi nguyện vọng đã đăng ký.
(Ngày Nay) - Công tác loại trừ bệnh viêm gan đang diễn tiến rất chậm, mặc dù thế giới có sẵn các công cụ cần thiết để đẩy lùi căn bệnh vốn cướp đi sinh mạng của hơn 1 triệu người mỗi năm. Cảnh báo này được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra trong Báo cáo về bệnh viêm gan toàn cầu năm 2026 công bố ngày 28/4.
(Ngày Nay) - Khi thị trường bất động sản bước vào giai đoạn tái cấu trúc, những doanh nghiệp kiểm soát tốt pháp lý, tiến độ và chất lượng sản phẩm đang dần chiếm ưu thế. Với chiến lược tập trung hoàn thiện dự án trước khi đưa ra thị trường, T&T Group cho thấy cách tiếp cận khác biệt trong việc tạo dựng niềm tin và khả năng hấp thụ trên thị trường.