Gala Sóng Trẻ News 2026: Viết tiếp hành trình bản sắc

(Ngày Nay) - Trải qua một năm hoạt động với nhiều dấu ấn, Câu lạc bộ (CLB) Sóng Trẻ trực thuộc Viện Báo chí - Truyền thông (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) chuẩn bị khép lại nhiệm kỳ bằng sự kiện thường niên đặc biệt nhất trong năm với Gala STN 2026: CHRYSALITH - Họa Sắc Thiên Đăng.

CLB Sóng Trẻ News là câu lạc bộ báo chí - truyền thông trực thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nơi tập hợp những sinh viên có đam mê với truyền thông, báo chí và sáng tạo nội dung. Không chỉ là môi trường học thuật, CLB còn là nơi để các thành viên được thực hành, va chạm thực tế và trưởng thành qua từng hoạt động trong và ngoài Học viện như Hội Báo Toàn quốc 2025, cùng các hoạt động và sự kiện nổi bật khác.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Sóng Trẻ News triển khai nhiều hoạt động trải dài từ nội bộ CLB đến các sự kiện trong Học viện. Về hoạt động cấp Học viện, CLB tiếp tục đảm nhận vai trò đơn vị bảo trợ truyền thông cho các chương trình lớn nhỏ trong khuôn khổ Học viện, đồng thời tổ chức Giải Báo chí Sóng Trẻ lần thứ X - sự kiện thường niên được tổ chức tại Học viện.

Nằm trong chuỗi hoạt động cốt lõi của Sóng Trẻ News, Gala là sự kiện trọng điểm bên cạnh các chương trình thường niên như tuyển thành viên mới, các hoạt động gắn kết và “Santane”. Điểm sáng của năm nay là sự kết hợp đặc biệt giữa Gala nhằm tổng kết nhiệm kỳ và Phút cuối để tri ân cựu thành viên. Sự tích hợp này không chỉ tạo ra một kịch bản chương trình mới mẻ mà còn giúp truyền tải trọn vẹn, sâu sắc thông điệp của sự kiện.

Nhìn lại chặng đường gắn bó, Trần Như Ý (22 tuổi, lớp Báo phát thanh K42) chia sẻ: “Từ một cô bé năm nhất gấp rút để hoàn thiện bài, Sóng Trẻ News giúp tôi thực sự trưởng thành trong tư duy báo chí. Tôi không chỉ học được cách khai thác những đề tài có chiều sâu mà còn hiểu rõ hơn về tinh thần, trách nhiệm của một người làm báo”.

Cùng với đó, sau khi sát hạch và hoạt động với các thành viên, Lê Thị Ngọc Dung (19 tuổi, lớp Chính sách công K45) bày tỏ: “Điểm chung khi tôi làm việc cùng anh chị đó là sự nhiệt huyết trong công việc, các anh chị luôn theo sát và hỗ trợ gen mới tận tình. Có những lần các anh chị hỗ trợ sửa bài cho tôi đến tận 2 - 3 giờ sáng”.

Vượt trên một buổi lễ tri ân, Gala Sóng Trẻ News 2026 mang sứ mệnh kết nối những giá trị cốt lõi giữa các thế hệ phóng viên - truyền thông tại AJC. Đây là không gian để những người trẻ định vị lại bản sắc, đồng thời tạo tiền đề cho một nhiệm kỳ mới đầy bứt phá. Với thông điệp về sự kế thừa và tinh thần đổi mới, sự kiện trở thành cột mốc quan trọng, khẳng định bước chuyển mình chuyên nghiệp của trang tin trong chặng đường mới.