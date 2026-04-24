Ghi nhận nhiều người cúm B biến chứng nặng nhập viện

Khởi phát nhẹ, nhưng diễn biến nặng nhanh

Có dấu hiệu mệt mỏi, đau đầu, buồn nôn, bà T.T.N (77 tuổi, ở Hà Nội) tự điều trị ở nhà vì nghĩ bị cảm. Tuy nhiên, sau 4 ngày, bà N. có dấu hiệu viêm đường hô hấp diễn biến nhanh, nên được đưa vào Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để thăm khám, trong tình trạng đã suy hô hấp, phải thở oxy qua gọng kính. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với cúm B. Bệnh nhân đã có viêm phổi và tiền sử tăng huyết áp.

Theo các bác sĩ, bệnh nhân tuổi cao và có bệnh nền làm giảm dự trữ chức năng hô hấp cũng như khả năng đáp ứng của cơ thể, khiến nguy cơ diễn biến nặng tăng cao.

Cũng đang điều trị tại đây, bệnh nhân N.H.H (60 tuổi, ở Hải Dương), khởi phát bệnh khoảng 9 ngày trước, nhập viện với triệu chứng sốt, mệt mỏi. Bệnh nhân được chẩn đoán cúm B và điều trị kháng virus tại cơ sở y tế tư nhân trong 7 ngày, sau đó hết sốt.

Tuy nhiên, 3 ngày gần đây, bệnh nhân có tình trạng mệt tăng, khó thở xuất hiện trở lại kèm sốt. Kết quả chụp phổi của bệnh nhân tại cơ sở y tế ghi nhận tổn thương nặng, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để tiếp tục theo dõi. Tại đây, bệnh nhân được đánh giá tình trạng viêm phổi tiến triển trên nền cúm B, có bệnh nền tiểu đường.

ThS.BS Phạm Thanh Bằng, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết: “Trong số các bệnh nhân mắc cúm đang điều trị tại Khoa, nhiều trường hợp khởi phát chỉ với các biểu hiện như mệt mỏi, đau đầu, sốt hoặc ho nhẹ; tuy nhiên sau đó nhanh chóng chuyển nặng, gây viêm phổi, suy hô hấp, thậm chí phải hỗ trợ thở máy”.

Theo ThS.BS Phạm Thanh Bằng, cúm B là bệnh nhiễm virus đường hô hấp với các triệu chứng thường gặp như sốt, mệt mỏi, đau nhức cơ thể, ho, sổ mũi… Nhiều trường hợp có thể tự khỏi. Tuy nhiên, ở người cao tuổi hoặc có bệnh lý nền, bệnh có thể nhanh chóng tiến triển thành viêm phổi, suy hô hấp hoặc bội nhiễm.

Không chủ quan với cúm B

ThS.BS Phạm Thanh Bằng cảnh báo: Người mắc cúm B dễ chủ quan do biểu hiện ban đầu không đặc hiệu. Nhiều bệnh nhân chỉ đến viện khi đã xuất hiện khó thở hoặc tình trạng toàn thân xấu đi rõ rệt, khiến việc điều trị trở nên phức tạp hơn. Đặc biệt, ở những người mắc COPD, đái tháo đường, bệnh gan, suy thận… cúm B có thể là yếu tố khởi phát chuỗi diễn biến nặng, bao gồm cả bội nhiễm vi khuẩn và nấm xâm lấn.

Theo đó, cúm B không đơn thuần là bệnh lý nhẹ. Với những người có nền sức khỏe yếu hoặc mắc bệnh mạn tính, đây có thể là điểm khởi đầu của các biến chứng nghiêm trọng nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Bác sĩ cũng khuyến cáo, người dân, nhất là người cao tuổi và người có bệnh lý nền, khi xuất hiện các triệu chứng như: Sốt, mệt, ho, đau nhức hoặc khó thở trong 1–2 ngày, cần đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám.

Đặc biệt, người bệnh không nên tự ý dùng thuốc tại nhà, kể cả thuốc kháng virus, vì bệnh vẫn có thể diễn biến nặng nếu không được theo dõi y tế đầy đủ.

“Khi trong gia đình có người có biểu hiện ho, sốt, sổ mũi, người dân cần chủ động xét nghiệm để phát hiện cúm, đồng thời áp dụng các biện pháp phòng lây nhiễm. Đặc biệt, người dân, nhất là các đối tượng có nguy cơ diễn biến nặng cần được tiêm vaccine cúm định kỳ; đây là giải pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và hạn chế diễn biến nặng”, BS. Phạm Thanh Bằng khuyến cáo.