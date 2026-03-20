Giá xăng dầu tăng mạnh, mặt hàng RON95-III lên ngưỡng 30.690 đồng mỗi lít

(Ngày Nay) - Mặc dù Quỹ bình ổn chi ở mức cao nhưng giá xăng dầu vẫn tăng mạnh trong kỳ điều hành ngày 19/3, trong đó xăng RON95-III tăng 5.115 đồng, dầu diesel tăng 6.395 đồng, dầu hỏa tăng 8.994 đồng.

Bộ Công Thương vừa có văn bản hỏa tốc số 1825/BCT-TTTN gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Theo đó, giá xăng dầu được điều chỉnh từ 23 giờ hôm nay (19/3).

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương-Tài chính tiếp tục thực hiện chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu như sau: Xăng sinh học: 3.000 đồng/lít; xăng không chì: 3.000 đồng/lít; dầu diesel: 4.000 đồng/lít; dầu hỏa: 3.000 đồng/lít; dầu mazut: 3.000 đồng/kg.

Sau khi sử dụng Quỹ bình ổn, xăng E5RON92 có mức trần là 27.177 đồng/lít, tăng 4.673 đồng/lít so với kỳ điều hành trước; xăng RON95-III có giá mới là 30.690 đồng/lít, tăng 5.115 đồng/lít so với kỳ điều hành trước.

Cùng xu hướng của giá xăng, giá dầu diesel tăng 6.395 đồng/lít, lên ngưỡng 33.420 đồng/lít; dầu hỏa tăng 8.994 đồng/lít so với kỳ điều hành trước, giá mới là 35.926 đồng/lít; còn dầu mazut tăng 3.528 đồng/kg so với kỳ điều hành trước, lên ngưỡng 22.189 đồng/kg.

Thời điểm áp dụng mức giá cơ sở mới sẽ kéo dài đến trước kỳ công bố kế tiếp của Bộ Công Thương. Các doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giá theo đúng quy định tại các Nghị định và Thông tư hiện hành về quản lý kinh doanh xăng dầu và sử dụng Quỹ Bình ổn.

Bộ Công Thương khẳng định sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Cùng với đó, liên Bộ Công Thương-Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Trong lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 14/3, liên Bộ Công Thương-Tài chính cũng thực hiện chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như sau: Xăng sinh học: 4.000 đồng/lít; xăng không chì: 4.000 đồng/lít; dầu diesel: 5.000 đồng/lít; dầu hỏa: 4.000 đồng/lít; dầu mazut: 4.000 đồng/kg./.