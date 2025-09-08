Giải mã bí ẩn về lõi Sao Hỏa

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Nature cho thấy Sao Hỏa có cấu trúc bên trong tương tự Trái Đất, với lõi trong rắn bao quanh bởi lớp lõi ngoài dạng lỏng. Kết quả này giúp giải mã câu hỏi tồn tại lâu nay về sự tiến hóa của hành tinh đỏ và lý do vì sao nó từng có môi trường thuận lợi hơn hiện nay.
NASA công bố bản đồ về vùng lõi Sao Hỏa
NASA công bố bản đồ về vùng lõi Sao Hỏa

Theo nhóm tác giả do Huixing Bi thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc (Hợp Phì) dẫn đầu, lõi trong rắn của Sao Hỏa có bán kính khoảng 610 km. Sự tồn tại của lớp lõi rắn chứng tỏ quá trình kết tinh và đông đặc vẫn đang diễn ra khi hành tinh này tiếp tục nguội đi theo thời gian.

Điều này khiến cấu trúc lõi của Sao Hỏa giống Trái Đất hơn nhiều so với suy đoán trước đây và cho thấy nó từng có khả năng tạo ra hiệu ứng “máy phát địa từ” (dynamo). Ở Trái Đất, sự chênh lệch nhiệt giữa lõi trong rắn, lõi ngoài lỏng và lớp phủ tạo ra dòng đối lưu, từ đó hình thành và duy trì từ trường. Từ trường đóng vai trò như lá chắn bảo vệ khí quyển trước gió Mặt Trời, giúp duy trì môi trường sống.

Trước đây, các mô hình từ dữ liệu tàu đổ bộ InSight (NASA) chỉ cho thấy lõi Sao Hỏa có dạng lỏng, với kích thước lớn hơn và mật độ thấp hơn dự kiến. Năm 2021, nhóm của Simon Stähler (ETH Zurich, Thụy Sĩ) xác nhận sự tồn tại của lõi lỏng này nhưng chưa đủ bằng chứng khẳng định có lõi rắn. Lần này, các nhà nghiên cứu đã chọn lọc các trận “động đất Sao Hỏa” phù hợp và áp dụng kỹ thuật phân tích tín hiệu mới để phát hiện sóng địa chấn đi qua ranh giới lõi trong.

Kết quả này cũng giúp lý giải tại sao Sao Hỏa từng có từ trường và khí quyển dày, giữ được nước lỏng chảy trên bề mặt. Các dấu vết sông ngòi, hồ cạn và khoáng chất hình thành dưới nước trên bề mặt hành tinh là minh chứng rõ ràng. Khi lõi mất khả năng duy trì dòng đối lưu, từ trường biến mất, khí quyển dần bị gió Mặt Trời thổi bay vào vũ trụ, để lại hành tinh khô cằn, lạnh giá như hiện nay.

Các nhà khoa học nhận định phát hiện về lõi rắn không chỉ mở rộng hiểu biết về lịch sử Sao Hỏa mà còn giúp xây dựng các mô hình chung về sự hình thành và tiến hóa của các hành tinh đá trong Hệ Mặt Trời. Đây cũng là minh chứng cho sự tiến bộ trong thu thập và phân tích dữ liệu khoa học, khi các mô hình cạnh tranh trước đây dần được bổ sung và điều chỉnh dựa trên bằng chứng mới.

PV
Sao Hỏa Vũ trụ lõi vật chất thiên văn học

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Mưa đỏ "mở đường lớn" cho dòng phim lịch sử, chiến tranh
Mưa đỏ "mở đường lớn" cho dòng phim lịch sử, chiến tranh
(Ngày Nay) - Điện ảnh Việt Nam đang chứng kiến một hiện tượng chưa từng có với sự xuất hiện của Mưa đỏ . Liên tiếp những kỷ lục phòng vé được thiết lập trong thời gian ngắn, bộ phim của Điện ảnh Quân đội nhân dân này đã mở ra triển vọng về "một con đường lớn" cho dòng phim lịch sử, chiến tranh.
Quan sát siêu "trăng máu" tại Việt Nam trong đêm 8/9
Quan sát siêu "trăng máu" tại Việt Nam trong đêm 8/9
(Ngày Nay) - Rạng sáng 8/9/2025, tại Việt Nam, người yêu thiên văn có thể bắt đầu theo dõi từ hiện tượng hiện tượng nguyệt thực toàn phần, thường được gọi là "trăng máu" khoảng từ 2h đến gần 4h.
Cần chiến lược dài hạn, bản sắc để bứt phá linh vực du lịch đêm ven biển TP Hồ Chí Minh
Cần chiến lược dài hạn, bản sắc để bứt phá linh vực du lịch đêm ven biển TP Hồ Chí Minh
(Ngày Nay) - Với lợi thế bờ biển dài, cảnh quan thiên nhiên đẹp, văn hóa đặc sắc cùng vị trí chiến lược trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng ven biển của Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều điều kiện để phát triển du lịch đêm. Tuy nhiên, hiện nay loại hình kinh tế này vẫn còn rời rạc, manh mún, chưa tạo thành hệ sinh thái đủ sức hấp dẫn để giữ chân du khách.
Chứng khoán giảm sâu phiên đầu tuần
Chứng khoán giảm sâu phiên đầu tuần
(Ngày Nay) - Thị trường chứng khoán mở đầu tuần mới sáng 8/9 trong sắc đỏ, VN-Index mất gần 28 điểm, còn 1.639 điểm. Áp lực chốt lời lan rộng ở nhóm ngân hàng và bất động sản, trong khi lực đỡ từ một số mã trụ như HPG, MWG không đủ giúp thị trường thoát khỏi đà giảm.
Lồng đèn bọ ngựa được nhóm chọn làm chủ đề chính trong bộ sưu tập năm nay.
Chiêm ngưỡng bộ sưu tập lồng đèn Trung thu xưa
(Ngày Nay) - Tại đình Sơn Trà có tuổi đời hơn 100 năm (phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) đang trưng bày hơn 50 chiếc lồng đèn truyền thống cổ xưa, được phục dựng dựa trên các mẫu có từ hơn một thế kỷ trước.