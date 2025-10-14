Giải Marathon Techcombank và câu chuyện “Vươn tầm Doanh nghiệp Việt”

(Ngày Nay) - Từ những bước chạy đầu tiên cách đây gần một thập kỷ đến tinh thần “Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội” được lan tỏa khắp đất nước – giải marathon quy mô quốc tế của Techcombank đã bền bỉ đồng hành cùng hành trình của ý chí, nghị lực và tinh thần bứt phá trong thể thao qua 12 mùa liên tiếp. Sự kiên định của một doanh nghiệp Việt tiên phong đã góp phần xây dựng lối sống khỏe, sống tích cực cho người Việt.
Bà Thái Minh Diễm Tú – Giám đốc Khối Tiếp thị, Techcombank
Bản tin “Vươn tầm Doanh nghiệp Việt” phát sóng VTV1 ngày 10/10/2025.

Khởi nguồn từ tầm nhìn “Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội”, Giải Marathon Quốc tế Hà Nội và Giải Marathon Quốc tế TP.HCM, với sự đồng hành của Techcombank, đã trở thành giải chạy biểu trưng của hai đô thị lớn nhất cả nước. Sau gần 10 năm, từ con số 5.000 vận động viên ban đầu, quy mô giải nay đã tăng lên hơn hơn 31.000 người mỗi năm, khẳng định sức lan tỏa của một hoạt động thể thao mang tính kết nối cộng đồng sâu rộng.

Bà Thái Minh Diễm Tú, Giám đốc Khối Tiếp thị Techcombank, phát biểu: “Techcombank kiên định đồng hành cùng hai giải chạy biểu trưng này với mong muốn chung tay cùng lãnh đạo Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh lan tỏa tinh thần sống khỏe và năng lượng tích cực đến cộng đồng. Chúng tôi tin rằng một dân tộc khỏe mạnh và hạnh phúc là nền tảng vững chắc cho một quốc gia vượt trội. Hơn thế nữa, mỗi bước chạy cùng Techcombank không chỉ là hành trình thể thao mà còn là hành động sẻ chia thiết thực, khi mỗi năm chúng tôi đều gây quỹ cho các dự án thiện nguyện ý nghĩa.”

Giải Marathon Techcombank và câu chuyện “Vươn tầm Doanh nghiệp Việt” ảnh 1

Nhờ sự đồng hành của các doanh nghiệp như Techcombank, ngày càng nhiều các sự kiện tại Việt Nam tiệm cận với các giải chạy toàn cầu như Tokyo hay London Marathon.

Khi sức khỏe trở thành ưu tiên quốc gia, các giải marathon quy mô hàng chục nghìn người đã trở thành minh chứng cho sự đồng lòng của Chính phủ, doanh nghiệp và người dân trong hành trình xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, hạnh phúc và thịnh vượng.

Những bước chạy ngày càng khỏe mạnh hơn của người Việt qua từng mùa giải sẽ góp phần vì một Việt Nam vượt trội hơn nữa.

