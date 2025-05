Giải thưởng Âm nhạc Nhật Bản 2025 lần đầu tiên “gọi tên” nghệ sĩ Việt Nam

Vinh dự tại Music Awards Japan 2025

Ca sĩ Tùng Dương, giọng ca nổi bật với ca khúc “Tái sinh”, đã nhận được thông báo chính thức từ Ban tổ chức Music Awards Japan (MAJ) 2025, xác nhận anh sẽ đến Nhật Bản tham dự Lễ trao giải diễn ra vào ngày 21–22/5/2025 tại Nhà hát ROHM Kyoto. Tùng Dương được vinh danh ở hạng mục Giải thưởng Đặc biệt Quốc tế (International Special Awards), một dấu mốc quan trọng không chỉ đối với sự nghiệp của anh mà còn là niềm tự hào lớn lao của nền âm nhạc Việt Nam trên trường quốc tế.

Lễ trao giải MAJ 2025, được tổ chức bởi Hiệp hội Xúc tiến Ngành Văn hóa & Giải trí Nhật Bản (CEIPA), sẽ vinh danh các nghệ sĩ Nhật Bản và quốc tế ở 60 hạng mục giải thưởng. Sự kiện sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Quốc gia Nhật Bản NHK và phát sóng toàn cầu qua YouTube, thu hút sự chú ý của hàng triệu khán giả yêu nhạc trên toàn thế giới.

Hội đồng bình chọn gồm hơn 5.000 chuyên gia trong ngành âm nhạc, bao gồm nghệ sĩ, nhà sản xuất, nhân viên hãng đĩa, nhà phê bình, nhà báo, nhà xuất bản, giám khảo quốc tế, v.v.

Tiêu chí xét giải của MAJ 2025 dựa trên dữ liệu khách quan từ các bảng xếp hạng lớn như Oricon, Billboard Japan, GfK/NIQ Japan, Luminate, USEN, JASRAC, v.v. Tác phẩm/nghệ sĩ phải phát hành sản phẩm trong khoảng thời gian từ 29/1/2024 đến 26/1/2025 mới đủ điều kiện xét giải. Một số hạng mục đặc biệt (ví dụ: Best of Listeners' Choice) được quyết định hoàn toàn dựa trên bình chọn công khai của khán giả qua Spotify.

Bệ phóng từ Giải Âm nhạc Cống hiến

Sự kiện này đánh dấu cột mốc hợp tác lịch sử giữa Giải Âm nhạc Cống hiến của báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) và MAJ. Tròn 20 năm phát triển, Giải Âm nhạc Cống hiến đã khẳng định vai trò là bệ phóng cho nhiều nghệ sĩ Việt Nam, và nay tiến ra châu lục thông qua mối quan hệ đối tác với MAJ. Hạng mục Giải thưởng Đặc biệt Quốc tế được thiết lập dựa trên sự hợp tác giữa CEIPA và các tổ chức âm nhạc từ 6 quốc gia, trong đó Việt Nam được đại diện bởi Giải Âm nhạc Cống hiến.

Tháng 3/2025, hai nhà báo Việt Nam là Lê Xuân Thành và Hoàng Thu Hằng đã được mời tham gia Hội đồng bình chọn của MAJ, bỏ phiếu cho 6 hạng mục quan trọng như Song of the Year, Album of the Year, và Best Song Asia. Quy trình bình chọn của MAJ được xây dựng chặt chẽ với 3 giai đoạn: tổng hợp đề cử dựa trên dữ liệu từ các bảng xếp hạng uy tín (Oricon, Billboard Japan, Luminate…), lựa chọn tối đa 5 đề cử mỗi hạng mục bởi hội đồng chuyên gia, và cuối cùng là bình chọn người chiến thắng bởi hội đồng quốc tế cùng khán giả.

Tùng Dương được chọn là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên nhận Giải thưởng Đặc biệt Quốc tế nhờ những đóng góp nổi bật và định hướng âm nhạc mang đậm bản sắc Việt. Ban tổ chức MAJ cũng ghi nhận giải thưởng Bài hát của năm mà Tùng Dương đạt được tại Giải Âm nhạc Cống hiến 2025, khẳng định sức ảnh hưởng và giá trị nghệ thuật của anh trong đời sống âm nhạc đại chúng.

“Vận động viên ultra” của âm nhạc Việt Nam

Tùng Dương được ví như một “vận động viên ultra” – bền bỉ, kiên trì và không ngừng vượt qua giới hạn bản thân trên hành trình âm nhạc hơn hai thập kỷ. Từ những ngày đầu sự nghiệp vào cuối thập niên 1990, anh đã gây ấn tượng với chất giọng nội lực, phong cách biểu diễn độc đáo và tinh thần sáng tạo không ngừng nghỉ. Nam divo Tùng Dương chọn con đường làm mới mình qua từng dự án, thử sức với nhiều thể loại từ pop, rock, jazz đến nhạc dân gian đương đại.

Mỗi sản phẩm âm nhạc của Tùng Dương đều được đầu tư kỹ lưỡng, từ ý tưởng, phối khí đến dàn dựng sân khấu, mang lại dấu ấn riêng biệt và chiều sâu nghệ thuật. Anh cũng nổi bật với khả năng kết nối âm nhạc truyền thống và hiện đại, làm mới các ca khúc kinh điển bằng hơi thở đương đại, vừa giữ gìn bản sắc dân tộc vừa bắt kịp xu hướng thời đại.

Không chỉ tỏa sáng trên sân khấu, Tùng Dương còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và giáo dục âm nhạc, góp phần nâng cao nhận thức và tình yêu âm nhạc trong xã hội. Với kỷ lục 14 lần nhận Giải Âm nhạc Cống hiến, Tùng Dương đã khẳng định vị thế không thể thay thế trong lòng công chúng và giới chuyên môn.

Lời tri ân và khát vọng vươn xa

Chia sẻ về vinh dự này, Tùng Dương xúc động: “Tôi vô cùng xúc động và tự hào khi được đến Kyoto – một thành phố cổ kính của xứ sở mặt trời mọc để nhận Giải thưởng Đặc biệt Quốc tế tại Music Awards Japan 2025 vào ngày 21–22/5. Đây không chỉ là vinh dự lớn lao đối với cá nhân tôi, mà còn là niềm tự hào của nền âm nhạc Việt Nam, của những người nghệ sĩ luôn nỗ lực gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc ra thế giới.

Hơn hai mươi năm trên con đường nghệ thuật, tôi đã trải qua biết bao thử thách, có những lúc tưởng chừng như không thể vượt qua. Nhưng chính tình yêu âm nhạc, tình yêu quê hương, cùng sự động viên của khán giả, đồng nghiệp và gia đình đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh để không ngừng sáng tạo, không ngừng đổi mới và bền bỉ trên “đường đua” của riêng mình."

Anh gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban tổ chức MAJ 2025 đã tạo ra một không gian nghệ thuật đa sắc màu, nơi mọi giá trị văn hóa đều được tôn vinh. Cũng như gửi lời biết ơn chân thành tới Giải thưởng Cống hiến của báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) – giải thưởng danh giá đã đồng hành, ghi nhận, truyền cảm hứng và là bệ phóng cho nhiều nghệ sĩ Việt Nam trong suốt hành trình sáng tạo.

Tùng Dương cũng bày tỏ hy vọng rằng giải thưởng này sẽ mở ra cơ hội cho nhiều nghệ sĩ trẻ Việt Nam tự tin vươn ra quốc tế, mang theo bản sắc và khát vọng của dân tộc. Với sự hợp tác giữa Giải Âm nhạc Cống hiến và MAJ, cùng tài năng và nỗ lực của các nghệ sĩ như Tùng Dương, âm nhạc Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị thế trên bản đồ âm nhạc thế giới.

