Giải thưởng Trần Văn Giàu lần đầu trao cho lĩnh vực “Lịch sử tư tưởng”

(Ngày Nay) - Sáng nay 29/9, tại trường Đại học An Giang, Ủy ban Giải thưởng Trần Văn Giàu đã trao Giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu lần thứ 13 năm 2025 dành cho tác phẩm “Tôn giáo Bửu Sơn Kỳ Hương và Tứ Ân Đạo Phật vùng Tây Nam Bộ” của các tác giả PGS. TS Võ Văn Thắng và TS. Nguyễn Trung Hiếu.

Theo chia sẻ từ đại diện Ủy ban giải thưởng Trần Văn Giàu, Ủy ban Giải thưởng đã tiến hành việc xét chọn tặng giải một cách cẩn trọng, công bằng và dân chủ theo đúng quy định của Điều lệ Giải thưởng Trần Văn Giàu. Căn cứ kết quả thẩm định và bỏ phiếu, tác phẩm Tôn giáo Bửu Sơn Kỳ Hương và Tứ Ân Đạo Phật vùng Tây Nam Bộ của các tác giả Võ Văn Thắng – Nguyễn Trung Hiếu thuộc trường Đại học An Giang được tặng Giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu năm 2025, thuộc lĩnh vực Lịch sử tư tưởng.

Đặc biệt, đây là công trình nghiên cứu đầu tiên thuộc lĩnh vực Lịch sử tư tưởng được trao Giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu sau 23 năm hình thành Giải thưởng. Được biết, để đưa công trình nghiên cứu chuyên sâu tác phẩm Tôn giáo Bửu Sơn Kỳ Hương và Tứ Ân Đạo Phật vùng Tây Nam Bộ đến với độc giả, NXB Tổng hợp TPHCM đã thực hiện in ấn, phát hành để tác phẩm có thể tiếp cận với đông đảo bạn đọc quan tâm.

Ủy ban Giải thưởng ghi nhận tác phẩm Tôn giáo Bửu Sơn Kỳ Hương và Tứ Ân Đạo Phật vùng Tây Nam Bộ là công trình nghiên cứu hội đủ ý nghĩa khoa học và thực tiễn: góp phần làm rõ diện mạo của hai tôn giáo nội sinh tiêu biểu, có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội ở Nam Bộ, nhưng chưa được nghiên cứu tường tận từ trước đến nay; qua đó đóng góp thiết thực vào việc giáo dục truyền thống - đạo đức, việc thực hiện chính sách tôn giáo - tín ngưỡng và chính sách văn hóa trong bối cảnh tăng tốc phát triển ở Nam Bộ nói riêng và trong cả nước nói chung. Mặc dù còn một số vấn đề cần được nghiên cứu toàn diện và sâu sắc hơn, nhưng xét tổng thể công trình đã đáp ứng được các tiêu chí của Giải thưởng.

Thực hiện tâm nguyện của Cố Giáo sư, Nhà giáo nhân dân, Anh hùng lao động Trần Văn Giàu về việc thành lập một giải thưởng khoa học dành cho các công trình nghiên cứu về Lịch sử và Lịch sử tư tưởng ở khu vực Nam Bộ, cực Nam Trung Bộ và TPHCM, được sự chấp thuận của Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực UBND TPHCM, Giải thưởng Trần Văn Giàu đã chính thức hình thành vào ngày 15/1/2002. Ngày 25/3/2002, Chủ tịch UBND TPHCM ban hành Quyết định công nhận Giải thưởng Trần Văn Giàu và Ủy ban Giải thưởng Trần Văn Giàu.