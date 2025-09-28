Giẫm đạp tại Ấn Độ làm hơn 36 người thiệt mạng

(Ngày Nay) - Vụ giẫm đạp tang thương trong một cuộc vận động tranh cử tại Karur, bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ, đã làm 36 người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, thiệt mạng và gần 60 người phải nhập viện.
Các quan chức ước tính có tới 50.000 người tập trung tại địa điểm rộng khoảng 11.100m2.
Ngày 27/9 đã xảy ra vụ giẫm đạp tang thương trong cuộc vận động tranh cử của Chủ tịch đảng Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) Vijay tại Karur, bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ, làm 36 người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, thiệt mạng và gần 60 người phải nhập viện.

Nam diễn viên kiêm chính trị gia Vijay buộc phải dừng bài phát biểu khi một số người trong đám đông ngất xỉu do tình trạng chen lấn quá tải.

Ngay sau đó, lãnh đạo đảng DMK Senthil Balaji cùng chính quyền địa phương đã tới bệnh viện để nắm bắt diễn biến và kiểm tra công tác chăm sóc các nạn nhân.

Theo giấy phép, ông Vijay chỉ được tổ chức cuộc míttinh ở Karur với khoảng 10.000 người tham dự, nhưng các quan chức ước tính có tới 50.000 người tập trung tại địa điểm rộng khoảng 11.100m2.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bày tỏ đau buồn trước những gì đã xảy ra ở Kurur. Ông viết trên mạng X: “Vụ việc đáng tiếc xảy ra trong một cuộc mít tinh chính trị ở Karur, Tamil Nadu, gây ra nỗi đau buồn sâu sắc. Tôi xin chia buồn cùng các gia đình đã mất người thân. Chúc họ mạnh mẽ vượt qua thời điểm khó khăn này. Cầu nguyện cho tất cả những người bị thương sớm bình phục."

Thủ hiến bang Tamil Nadu, ông MK Stalin cũng bày tỏ quan ngại về những thông tin đáng tiếc ở Kurur, đồng thời cho biết ông đã chỉ đạo các quan chức hữu quan cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế ngay lập tức cho những người bị ảnh hưởng.

Ông cũng kêu gọi người dân giải tán khỏi hiện trường, hợp tác với bác sỹ và cảnh sát để cứu những người bị nạn.

