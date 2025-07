Giám đốc Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên ở Hải Phòng bị bắt tạm giam

(Ngày Nay) - Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can đối với Giám đốc Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên.