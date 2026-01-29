Giám sát chặt chẽ nguồn lây bệnh do virus Nipah ngay từ cửa khẩu, sân bay, cảng biển

(Ngày Nay) - Chiều 29/1, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết, Sở Y tế đã ký ban hành Công văn khẩn số 673/SYT-NVY ngày 27/1/2026 về tăng cường giám sát, phòng, chống bệnh do virus Nipah, yêu cầu các đơn vị trực thuộc đặc biệt là tại các cửa khẩu, sân bay, cảng biển… tăng cường giám sát chặt chẽ người dân, du khách đến từ các quốc gia, lãnh thổ có xảy ra bệnh do virus Nipah, sớm phát hiện ngay từ đầu và có biện pháp phòng, chống hiệu quả.

Theo ông Lê Thanh Tùng, Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Khánh Hòa, những ngày qua, Trung tâm đã ban hành các công văn gửi các đơn vị như: Cảng vụ, Công an cửa khẩu, nhà ga, hải quan… để yêu cầu triển khai các biện pháp kiểm soát y tế. Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Khánh Hòa cũng đưa ra tình huống giả định là không có hoặc có dịch xảy ra; người đi từ vùng có dịch về…, từ đó đề ra phương án ứng phó, xử lý hiệu quả.

Tại Sân bay Quốc tế Cam Ranh, đơn vị này cũng tiến hành phân luồng và giám sát chặt chẽ bằng máy đo thân nhiệt từ xa, kết hợp quan sát thể trạng, nhất là đối với hành khách nhập cảnh từ các quốc gia, khu vực đang có bệnh do virus Nipah xảy ra. Bên cạnh đó, các phương tiện, hàng hóa xuất, nhập cảnh cũng được giám sát kỹ lưỡng, nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ hoặc mang véc-tơ trung gian truyền bệnh do virus Nipah để xử lý kịp thời.

Các cơ sở y tế tại Khánh Hòa cũng đang tăng cường theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh; chủ động nguồn lực đầy đủ, điều kiện tốt nhất để triển khai phương án thu dung, cách ly, điều trị kịp thời trong trường hợp ghi nhận có ca bệnh xảy ra.

Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh trong cả ăn uống và sinh hoạt, tránh tiếp xúc với người nghi mắc bệnh, cân nhắc kỹ kế hoạch đi lại các nước trong bối cảnh bệnh do virus Nipah đang bùng phát ở một số nước để đảm bảo an toàn.

Tỉnh Khánh Hòa đang là điểm đến lý tưởng của du khách đến từ các nước thông qua đường thủy, đường hàng không, nhất là thời điểm mùa du lịch Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sắp đến gần… Trước tình hình bệnh do virus Nipah bùng phát và có chiều hướng gia tăng như hiện nay, biện pháp duy nhất và mang tính cấp bách là cần siết chặt kiểm soát y tế để phòng, chống ngay từ đầu.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa chia sẻ, virus Nipah là loại virus nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao và được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào nhóm mầm bệnh ưu tiên phòng, chống vì nguy cơ gây dịch lớn; thực tế đến nay vẫn chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu đối với virus Nipah.