Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2026 đã sẵn sàng cho ngày khai hội

(Ngày Nay) - Mùa lễ hội năm 2026, du khách sẽ có cơ hội “chạm” vào văn hóa truyền thống vùng Đất Tổ qua chuỗi hoạt động đặc sắc. Ngày khai hội đã gần kề, công tác chuẩn bị tổ chức đang gấp rút hoàn thiện.

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2026 với các hoạt động chính giàu trải nghiệm có chiều sâu (từ 17/4-26/4) sẽ diễn ra trong không gian lễ hội mở rộng, đầy bản sắc của Khu di tích lịch sử Đền Hùng và nhiều địa bàn.

Đến thời điểm này, tỉnh Phú Thọ đang gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội cùng sự tham gia của nhiều lực lượng, đơn vị và sự chung tay của 18 cụm xã trên toàn tỉnh.

Gấp rút chỉnh trang trước “giờ G”

Thông tin từ Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng (xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ), hàng trăm nhân viên Khu Di tích đã được huy động tham gia chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh quần thể núi Nghĩa Lĩnh.

Hiện các khu vực trong toàn Khu Di tích đã được lắp đặt bổ sung thùng rác, nhà vệ sinh, biển chỉ dẫn, cảnh báo an toàn cháy nổ. Tất cả các đền đã bố trí chốt y tế và theo kế hoạch sẽ phân công đội ngũ bác sỹ, y tá đảm bảo đủ số thuốc, duy trì chế độ trực xuyên suốt 10 ngày diễn ra lễ hội cùng xe cứu thương, thiết bị chuyên dụng tại các điểm trọng yếu ven chân núi.

Ở mọi lối vào Khu Di tích đều có biển chỉ dẫn bãi đỗ xe, những khu vực tập trung đông người đều gắn số hotline hỗ trợ cấp cứu, an ninh trật tự, tìm đồ thất lạc…, đồng thời ban quản lý đã lắp đặt hơn 300 panô, treo hơn 1.000 cờ hội, hồng kỳ cùng nhiều bảng quét mã QR tra cứu thông tin lễ hội.

Điểm mới của mùa lễ hội năm nay là có tới 18 cụm xã tham gia hội trại. Hiện sân Bảo tàng Hùng Vương đã hoàn tất việc tu sửa, lát gạch mới, nhà Công quán đón khách (chân cổng đền) đang gấp rút thi công những hạng mục cuối cùng.

Đội ngũ xe điện cũng đã chuẩn bị các phương án đưa đón khách an toàn, thân thiện tại vùng lõi Khu Di tích... Khu hội trại sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn, mới, sinh động hơn, và đặc biệt có sản vật đa dạng, phong phú đến từ các cụm xã vùng sâu xa, đồng bào thiểu số do có thêm địa bàn tỉnh Hòa Bình cũ.

Ngày hội quảng bá di sản địa phương

Phát huy tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, lấy di sản văn hóa làm trung tâm, hướng đến bảo tồn, phát triển bền vững các giá trị văn hóa lồng ghép vào các hoạt động xã hội…, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ thông tin đây là lần đầu tiên hàng chục đại diện xã được cử góp mặt, mang theo những di sản của địa phương mình đến quảng bá trong ngày hội lớn của dân tộc

Theo đó, hiện tất cả các cụm xã đã sẵn sàng với những chương trình nghệ thuật và bản sắc văn hóa riêng có. Các thanh niên thôn Cổ Tích (xã Hy Cương) đang tích cực luyện tập rước kiệu. Các nghệ nhân làng Xoan cổ (xã Vân Phú) đang tất bật tập luyện cho màn trình diễn nghệ thuật di sản đặc sắc…

Mùa lễ hội năm 2026, du khách sẽ có cơ hội “chạm” vào văn hóa truyền thống vùng Đất Tổ thông qua chuỗi hoạt động đặc sắc như: Trình diễn hát Xoan làng cổ (Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh); biểu diễn múa rối nước, trò diễn dân gian; thưởng lãm những màn chiêng, màn đuống của đồng bào khu vực Hòa Bình lần đầu tiên tham dự; thi gói bánh chưng, giã bánh giầy; Trưng bày chuyên đề về thời đại Hùng Vương…

Không chỉ dừng ở tính trình diễn, những hoạt động này còn mở ra cơ hội cho du khách trực tiếp tham gia trải nghiệm, hòa mình vào với dòng chảy của di sản và văn hóa truyền thống. Đặc biệt, trong khuôn khổ Lễ hội Đền Hùng sẽ có Lễ hội dân gian đường phố và đêm pháo hoa tầm cao được chuẩn bị công phu.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch tổ chức tổng thể và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ban tổ chức. Đất Tổ cũng lập Trung tâm Báo chí và mong muốn các phóng viên, nhà báo chính là những “đại sứ văn hóa du lịch” làm cầu nối quảng bá vẻ đẹp quê hương Phú Thọ đến đồng bào, bạn bè trong nước và quốc tế.

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2026 là sự kiện chính trị, văn hóa đặc biệt quan trọng, mang tầm vóc quốc gia, có ý nghĩa sâu sắc đối với nhân dân cả nước và kiều bào.

Vì thế, việc tổ chức thành công lễ hội không chỉ tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc và các giá trị văn hóa thời đại Hùng Vương mà còn thể hiện đạo lý Uống nước nhớ nguồn, tri ân công đức Tổ Tiên, góp phần bồi đắp tinh thần yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây cũng là cơ hội quan trọng để tỉnh Phú Thọ quảng bá hình ảnh quê hương, con người, du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam được ban hành trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về phát triển nhanh, bền vững, gắn kết chặt chẽ giữa kinh tế, chính trị, xã hội với văn hóa và con người. Tầm nhìn đến 2030 xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến và đậm đà bản sắc; năm 2045 xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa, trong đó con người là trung tâm, chủ thể và mục tiêu của phát triển.