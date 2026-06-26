Gỡ “điểm nghẽn” thể chế để văn hóa, thể thao và du lịch bứt tốc

(Ngày Nay) - Cắt giảm thủ tục hành chính, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh và tăng cường phân cấp là những giải pháp trọng tâm được Bộ VHTTDL triển khai nhằm tạo môi trường thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng trong giai đoạn mới.

Sáng 26.6, tại Đà Nẵng, Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị tham vấn các quy định về thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Bộ VHTTDL năm 2026. Thứ trưởng Tạ Quang Đông dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện các đơn vị thuộc Bộ, lãnh đạo các Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở DL, doanh nghiệp, hiệp hội và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Hoàn thành 100% chỉ tiêu về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh, tại Kết luận số 18-KL/TW, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, đã đặt ra một mục tiêu rất lớn, mang tính bước ngoặt cho giai đoạn 2026-2030: Nền kinh tế phải bứt phá đạt mức tăng trưởng "hai con số".

Theo đó, một trong các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là tập trung hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ, hiện đại, cạnh tranh để tạo đột phá tăng trưởng. Trong đó đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; chuẩn hoá, số hoá toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục trên môi trường số, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan; rút ngắn tối đa thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp là nhiệm vụ tập trung, xuyên suốt.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Kết luận số 18-KL/TW đã xác định việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh là một mũi nhọn đột phá. Yêu cầu đặt ra không phải cắt giảm cơ học hay gọt giũa bề ngoài, mà phải rà soát tận gốc, mạnh dạn bãi bỏ hoàn toàn những điều kiện kinh doanh không cần thiết, những "giấy phép con" đang hạn chế sức sáng tạo và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Mục tiêu cốt lõi là phải giảm thiểu tối đa chi phí tuân thủ, rút ngắn thời gian chờ đợi và chuyển đổi triệt để phương thức quản lý từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm".

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, triển khai các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ VHTTDL đã khẩn trương xây dựng, ban hành và trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật nhằm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Đến nay, Bộ VHTTDL đã thực hiện phân cấp 31 thủ tục hành chính từ Bộ xuống tỉnh và 5 thủ tục xuống cấp xã; đồng thời bãi bỏ 40 thủ tục hành chính ở cấp Trung ương, đơn giản hóa thêm 18 thủ tục khác.

Đặc biệt, Bộ đã bãi bỏ 41 điều kiện kinh doanh cùng 4 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại 11 lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc Bộ.

"Với kết quả này, Bộ VHTTDL đã hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao tại Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương", Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định.

Theo Thứ trưởng, việc cải cách không dừng lại ở việc ban hành chính sách mà quan trọng hơn là bảo đảm các quy định sau khi phân cấp, phân quyền được triển khai hiệu quả trong thực tiễn, phát huy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Chính vì vậy, hội nghị lần này được tổ chức nhằm tiếp tục lắng nghe ý kiến từ các Sở VHTTDL/Sở VHTT/Sở DL và Hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực VHTTDL để nhận diện những bất cập trong quá trình thực hiện, từ đó tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách.

Đối thoại để tháo gỡ "điểm nghẽn" từ thực tiễn

Hội nghị tập trung vào ba nội dung lớn, bao gồm: Thứ nhất là báo cáo những kết quả đã đạt được theo yêu cầu tại Kết luận số 18-KL/TW và việc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật để thực thi các phương án đã được phê duyệt.

Thứ hai là tham vấn ý kiến về thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ VHTTDL năm 2026.

Thứ ba là trao đổi, đối thoại về những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị các đơn vị thuộc Bộ trình bày ngắn gọn nhưng đầy đủ những kết quả đã đạt được cũng như những điểm mới trong các thủ tục vừa được cắt giảm, phân cấp để đại biểu có điều kiện trao đổi, phản ánh những vấn đề phát sinh từ thực tế.

Đồng thời, ông mong muốn các doanh nghiệp và địa phương thẳng thắn chỉ ra những "điểm nghẽn", những quy định chưa phù hợp, từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể để các chính sách sau khi ban hành thực sự đi vào cuộc sống.

Chia sẻ tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho biết: Chính phủ đang có những chỉ đạo rất quyết liệt về công tác cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, việc lắng nghe ý kiến từ các doanh nghiệp là việc làm có ý nghĩa hết sức thiết thực.

Đây không chỉ là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước hoàn thiện chính sách, pháp luật mà còn góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển bền vững.

Theo bà Thi, hiện nay, lĩnh vực VHTTDL, thông tin, báo chí, xuất bản có vai trò đặc biệt trong phát triển kinh tế - xã hội, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của nhân dân.

Do đó, việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực này sẽ tạo ra những chuyển biến rõ nét trong quá trình phục vụ người dân và doanh nghiệp; đồng thời phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội để thúc đẩy phát triển ngành theo hướng chuyên nghiệp, bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của cả nước.Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh hoàn thiện thể chế và tháo gỡ các rào cản đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh, Hội nghị được kỳ vọng sẽ trở thành diễn đàn cởi mở để cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các Hiệp hội cùng chia sẻ kinh nghiệm, phản ánh những bất cập từ thực tiễn, qua đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách.

Bà Thi cũng cho hay, thời gian qua Thành phố đã liên tục đẩy mạnh chuyển đổi số và đơn giản hoá quy trình giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Đồng thời, Thành phố cũng tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với phân định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng cá nhân nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Đà Nẵng kỳ vọng những ý kiến đóng góp tại Hội nghị sẽ giúp Bộ VHTTDL tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng hơn, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như cả nước.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến những nội dung quan trọng liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật nhằm thực hiện chủ trương cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo các nghị quyết của Chính phủ; đồng thời tiếp tục rà soát hệ thống văn bản để loại bỏ những quy định không còn phù hợp.

Các đơn vị chuyên môn của Bộ cũng giới thiệu tổng quan về hệ thống thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ VHTTDL; hướng dẫn thực hiện các thủ tục đã được phân cấp, cắt giảm ở nhiều lĩnh vực như bản quyền tác giả, văn hóa cơ sở, gia đình, thư viện, di sản văn hóa, phát thanh - truyền hình, thông tin điện tử, xuất bản, in và phát hành, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, du lịch, thể dục thể thao, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm.

Bên cạnh đó, đại diện các địa phương và doanh nghiệp đã trực tiếp trao đổi với cơ quan quản lý về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các cơ chế, chính sách cũng như thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực nói trên.

Việc tổ chức hội nghị tham vấn không chỉ góp phần đánh giá hiệu quả của quá trình cải cách thủ tục hành chính sau khi phân cấp, phân quyền mà còn tạo cơ sở thực tiễn để Bộ VHTTDL tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ.