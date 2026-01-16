Gợi ý trốn lạnh xứ kim chi, truyền thông Hàn gọi tên Phú Quốc là điểm phải đến

(Ngày Nay) - Trong bài viết về các điểm đến lý tưởng theo từng thời điểm trong năm tại châu Á, phóng viên Ham Young-hoon của Korea Herald – một trong những nhật báo kinh tế và tiêu dùng uy tín hàng đầu Hàn Quốc – đã nhắc tới Phú Quốc như lựa chọn tiêu biểu cho những tháng đầu năm, đặc biệt là tháng Giêng, khi nhu cầu “trốn đông” của du khách Hàn Quốc lên cao.

Bài viết của Ham Young-hoon được xây dựng như một cẩm nang du lịch theo tháng, lựa chọn 12 điểm đến tương ứng với 12 thời điểm đẹp nhất trong năm, dựa trên sự kết hợp của thời tiết, cảnh quan và trải nghiệm văn hóa đặc sắc. Theo Korea Herald, vẻ đẹp của phần lớn các điểm đến chỉ thực sự thăng hoa vào những khoảnh khắc nhất định, và việc lựa chọn đúng thời điểm là yếu tố then chốt giúp du khách có được hành trình trọn vẹn.

Trong bối cảnh Hàn Quốc bước vào mùa đông khắc nghiệt đầu năm, những chuyến đi tìm nắng ấm trở thành ưu tiên hàng đầu. Phú Quốc, vì thế, nổi lên như một gợi ý hấp dẫn nhờ điều kiện thời tiết được xem là lý tưởng nhất trong tháng Giêng. Korea Herald nhấn mạnh: “Dù vẫn có những điểm đến bốn mùa, phần lớn các điểm đến trên thế giới đều mang dấu ấn mùa vụ rõ nét, nơi vẻ đẹp và sức hấp dẫn chỉ thực sự phát huy trọn vẹn vào những thời khắc nhất định trong năm.” Theo cách tiếp cận này, việc Phú Quốc được gợi ý cho những tháng đầu năm không hề ngẫu nhiên, mà xuất phát từ những điều kiện tự nhiên đặc thù của đảo ngọc vào thời điểm này.

Dù Phú Quốc được mệnh danh là điểm đến 365 ngày, song đầu năm cũng chính là giai đoạn Phú Quốc hội tụ những yếu tố thuận lợi nhất. Đây là thời điểm đảo bước vào cao điểm ổn định của mùa khô, với nắng vàng dịu nhẹ, độ ẩm thấp và mặt biển êm như gương. Thời tiết cân bằng tạo nền tảng lý tưởng cho các hoạt động nghỉ dưỡng và khám phá ngoài trời – những trải nghiệm được du khách Hàn Quốc đặc biệt ưa chuộng trong hành trình “đổi mùa”.

Tại Phú Quốc, du khách có thể thong thả tận hưởng không gian biển xanh cát trắng ở những bãi biển đẹp nhất hành tinh như Bãi Kem, Bãi Sao; hòa mình vào thế giới giải trí tại Sun World Hon Thom với công viên nước Aquatopia hiện đại hay thử thách cảm giác mạnh tại Làng Exotica. Điểm nhấn không thể bỏ qua là tuyến cáp treo 3 dây dài nhất thế giới tới Hòn Thơm, đưa du khách lướt qua toàn cảnh quần đảo An Thới với làn nước xanh ngọc bích nhìn từ trên cao.

Khi ngày dần ngả bóng, Thị trấn Hoàng Hôn hiện lên như một sân khấu Địa Trung Hải giữa vùng nhiệt đới – nơi có thể dạo bộ, check-in và thưởng thức những show diễn quy mô quốc tế. Các show diễn như Symphony of the Sea hay show diễn kỷ lục Guinness Kiss of the Sea, kết hợp cùng pháo hoa, góp phần hoàn thiện trải nghiệm giải trí từ hoàng hôn đến đêm muộn.

“Đặc biệt, khung cảnh hoàng hôn trên biển vào thời điểm này trong năm là điểm nhấn thể hiện trọn vẹn sức hấp dẫn của Phú Quốc – như một kỳ nghỉ hè giữa mùa đông dành cho những ai muốn tránh cái lạnh,” nhật báo Hàn Quốc gợi ý một trải nghiệm không thể bỏ lỡ. Một trong những địa điểm lý tưởng để đắm mình trong khoảnh khắc ấy là Cầu Hôn – cây cầu “không chạm” độc đáo từng được CNN vinh danh. Tại đây, du khách vừa ngắm mặt trời lặn xuống biển, vừa chia sẻ những khoảnh khắc lãng mạn khi hai nhánh cầu chỉ cách nhau 30 cm, tạo nên dấu ấn giàu cảm xúc cho chuyến đi.

Bên cạnh lợi thế về thời tiết, khả năng tiếp cận thuận tiện cũng là yếu tố quan trọng đưa Phú Quốc trở thành điểm đến quen thuộc của du khách xứ kim chi. Đó là nhiều chuyến bay thẳng từ Seoul và Busan, chính sách miễn thị thực riêng dành cho Phú Quốc cho phép du khách nhập cảnh mà không cần xin visa. Đặc biệt, từ quý II/2026, Sun PhuQuoc Airways – hãng hàng không mang tên hòn đảo – dự kiến sẽ mở hai đường bay thẳng từ Hàn Quốc, hứa hẹn tiếp tục gia tăng sức hút của Phú Quốc với du khách xứ sở kim chi.