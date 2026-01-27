Google chi 68 triệu USD để dàn xếp vụ kiện nghe lén người dùng

(Ngày Nay) - Google đã phải chi trả 68 triệu USD để giải quyết vụ trợ lý ảo của tập đoàn đã ghi âm bất hợp pháp các cuộc trò chuyện riêng tư của người dùng và sau đó chia sẻ chúng với các nhà quảng cáo.
Giới phân tích kỳ vọng Google có thể tiếp tục tăng tốc doanh thu từ mảng tìm kiếm trong giai đoạn tiếp theo.

Tập đoàn công nghệ Google đã chấp nhận chi trả 68 triệu USD để giải quyết một vụ kiện tập thể, trong đó cáo buộc trợ lý ảo của tập đoàn đã ghi âm bất hợp pháp các cuộc trò chuyện riêng tư của người dùng và sau đó chia sẻ chúng với các nhà quảng cáo.

Thỏa thuận sơ bộ này đã được đệ trình lên tòa án liên bang ở San Jose, California (Mỹ) vào ngày 23/1 và cần được Thẩm phán Beth Labson Freeman phê duyệt để chính thức có hiệu lực.

Vụ kiện bắt nguồn từ đơn khiếu nại của nhiều chủ sở hữu thiết bị Google, những người khẳng định rằng các cuộc trò chuyện của họ đã bị ghi âm mà họ không hề hay biết.

Trong khi Google tuyên bố rằng trợ lý ảo của họ chỉ ghi lại lời nói khi người dùng nói các cụm từ kích hoạt như "Hey Google," phía người tiêu dùng lại khẳng định rằng thiết bị của họ đã ghi âm ngay cả khi không sử dụng các cụm từ này.

Một số nguyên đơn cáo buộc các thiết bị của Google đã ghi lại các cuộc trò chuyện riêng tư về các vấn đề tài chính, quyết định cá nhân và công việc của họ.

Nếu thỏa thuận được chấp thuận, Google sẽ đưa 68 triệu USD vào một quỹ để chi trả cho tất cả các khiếu nại của người tiêu dùng, cũng như các chi phí pháp lý và các khoản phí khác được tòa án phê duyệt.

Người tiêu dùng sẽ có thể gửi yêu cầu bồi thường cho tối đa ba thiết bị Google, mặc dù số tiền mỗi cá nhân nhận được sẽ phụ thuộc vào tổng số yêu cầu được gửi.

Thỏa thuận này có nhiều điểm tương đồng với một vụ kiện tập thể trước đó nhắm vào Apple, trong đó cáo buộc trợ lý ảo Siri của hãng đã nghe lén các cuộc trò chuyện riêng tư hoặc bí mật.

Các chủ sở hữu thiết bị của Apple từ tháng này nhận được các khoản thanh toán từ thỏa thuận trị giá 95 triệu USD đó, với số tiền dao động từ khoảng 8 USD đến 40 USD mỗi người.

