Grab bắt tay Dat Bike, tạo điều kiện cho tài xế công nghệ chuyển đổi xanh

(Ngày Nay) - Grab Việt Nam và Dat Bike vừa chính thức ký Biên bản thoả thuận hợp tác nhằm tận dụng hiệu quả lợi thế của nhau để triển khai các dự án khuyến khích, hỗ trợ đối tác tài xế Grab tiếp cận và chuyển đổi sang xe máy điện.

Thỏa thuận hợp tác sẽ cho phép cho hai bên phối hợp để tạo nên những tác động sâu rộng hơn trong hành trình thúc đẩy chuyển đổi xanh, thông qua hợp tác truyền thông và quảng bá xe điện, xây dựng và triển khai các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối tác tài xế Grab mua xe máy điện. Song song đó, hai bên cũng đặt trọng tâm phối hợp xây dựng hệ sinh thái xe điện hỗ trợ bền vững cho tài xế công nghệ.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành, Grab Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi rất hào hứng được hợp tác với Dat Bike, một trong những startup biểu trưng cho tinh thần khởi nghiệp Việt Nam và là một trong những nhà sản xuất xe máy điện hàng đầu trong nước. Thông qua hợp tác này, đối tác tài xế của Grab có thể tiếp cận với các sản phẩm xe máy điện hiệu suất cao của Dat Bike, kết hợp thêm với chương trình hỗ trợ, công nghệ và sức mạnh nền tảng của Grab để nâng cao cơ hội thu nhập. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác và phát triển nhiều sáng kiến mới để đẩy nhanh hơn nữa quá trình chuyển đổi xanh của đất nước.”

Ông Nguyễn Bá Cảnh Sơn, Nhà sáng lập kiêm CEO, Dat Bike Vietnam cho biết: “Hợp tác giữa Dat Bike và Grab Việt Nam đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi xanh trong ngành vận tải, giúp các bác tài dễ dàng tiếp cận phương tiện xanh với mức tài chính hợp lý. Là thương hiệu xe máy điện hiệu suất cao do người Việt phát triển và sản xuất, Dat Bike hướng đến mục tiêu tạo ra những chiếc xe điện có thể thực sự thay thế xe xăng, mạnh mẽ, bền bỉ và tiết kiệm hơn. Với khả năng di chuyển đến 285 km chỉ trong một lần sạc, xe Dat Bike giúp các bác tài yên tâm làm việc cả ngày mà không lo sạc giữa chừng. Kết hợp cùng các chương trình hỗ trợ tài chính như vay lãi suất thấp và thu xăng đổi điện, chúng tôi tin rằng việc chuyển đổi sang xe điện sẽ giúp các bác tài tăng thu nhập hàng tháng nhờ tiết kiệm đáng kể chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng.”

Thỏa thuận hợp tác bao gồm các lĩnh vực hợp tác chính sau:

1. Hợp tác thúc đẩy truyền thông và quảng bá xe máy điện

Grab và Dat Bike sẽ phối hợp thực hiện các hoạt động quảng bá về xe máy điện của Dat Bike và các chính sách ưu đãi đặc quyền của Dat Bike áp dụng cho đối tác tài xế của Grab. Việc quảng bá được thực hiện thông qua các kênh truyền thông trực tuyến và ngoại tuyến của hai bên, giúp đối tác tài xế Grab tiếp cận thông tin một cách đầy đủ, dễ dàng và thuận tiện nhất.

2. Xây dựng và triển khai các chính sách ưu đãi dành cho đối tác tài xế Grab khi mua xe máy điện

Cùng với việc xây dựng chính sách bán hàng và ưu đãi riêng dành cho đối tác tài xế Grab, Dat Bike sẽ cân nhắc áp dụng chính sách có lợi nhất cho đối tác tài xế của Grab trong số các chính sách được áp dụng tại cùng thời điểm.

Song song, Dat Bike sẽ phát triển các dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng, cứu hộ và thay thế xe/ pin hư hỏng với cơ chế ưu tiên dành riêng cho đối tác tài xế của Grab, bao gồm việc cung cấp xe thay thế trong thời gian sửa chữa/ bảo dưỡng, ưu tiên bảo dưỡng và thiết lập các điểm dịch vụ bảo dưỡng riêng.

3. Thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái xe điện hỗ trợ bền vững cho tài xế công nghệ

Grab sẽ khuyến khích và tạo điều kiện để đối tác tài xế Grab tham gia chương trình thử nghiệm xe máy điện của Dat Bike hoặc các chương trình liên quan do Dat Bike triển khai. Qua đó, hai bên sẽ chia sẻ ý kiến phản hồi của đối tác về mức độ phù hợp của xe máy điện Dat Bike với nhu cầu hoạt động thực tế và kỳ vọng của tài xế công nghệ làm cơ sở cho các nghiên cứu cải tiến trong tương lai.

Đồng thời, hai bên sẽ phối hợp triển khai các chính sách nhằm giúp đối tác tài xế Grab giảm chi phí sạc tại các trạm sạc do Dat Bike phát triển, hoặc của các đối tác thứ ba mà Dat Bike đã ký hợp tác

Hiện tại, hai bên bắt đầu triển khai các chương trình ưu đãi dành cho đối tác tài xế Grab. Từ ngày 01/11/2025 đến 12/12/2025, đối tác tài xế mua xe Dat Bike sẽ được giảm trực tiếp 2 triệu đồng khi mua gói nâng cấp bảo hành pin 10 năm. Mức ưu đãi sẽ được điều chỉnh thành 1 triệu đồng từ ngày 13/12/2025 cho đến khi có thông báo mới. Từ ngày 01/11/2025 đến ngày 31/12/2025, 2.000 đối tác tài xế đầu tiên hoàn tất thủ tục chuyển đổi xe Dat Bike sẽ có cơ hội nhận thưởng lên đến 1,5 triệu đồng từ Grab.