Greenwich Club Awards 2025 vinh danh sinh viên xuất sắc với thông điệp “Kỳ Mã Khai Phong”

Thùy Linh In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Lễ trao giải Greenwich Club Awards 2025 dự kiến diễn ra ngày 8/4/2026 tại Hà Nội, không chỉ tôn vinh các cá nhân và tập thể xuất sắc mà còn ghi nhận hành trình nỗ lực, sáng tạo của cộng đồng sinh viên Greenwich Việt Nam trong suốt một năm qua.
Greenwich Club Awards 2025 là sự kiện thường niên do Ban Công tác sinh viên phối hợp cùng hệ thống Câu lạc bộ sinh viên Greenwich Việt Nam tổ chức, nhằm vinh danh những cá nhân, tập thể và sự kiện đã để lại dấu ấn nổi bật trong các hoạt động ngoại khóa. Chương trình hướng đến ghi nhận những nỗ lực bền bỉ, tinh thần trách nhiệm và các sáng kiến tích cực, góp phần xây dựng môi trường sinh viên năng động, sáng tạo và giàu giá trị cộng đồng.

Với concept “Kỳ Mã Khai Phong”, sự kiện lấy cảm hứng từ hình tượng quân Mã trong cờ vua - biểu tượng của tư duy linh hoạt, khả năng bứt phá và những bước đi chiến lược mang tính đột phá. Qua đó, chương trình tôn vinh những cá nhân dám vượt qua lối mòn, vận dụng sáng tạo để tạo ra những tác động thực tiễn và mở ra các hướng đi mới trong hoạt động sinh viên.

Không chỉ là một lễ trao giải, Greenwich Club Awards 2025 còn là dịp để nhìn lại hành trình phát triển của cộng đồng sinh viên trong năm qua. Theo đó, sự kiện đã đi qua nhiều cột mốc quan trọng, từ giai đoạn mở đơn ứng cử, tổ chức bình chọn trực tuyến, triển khai tuần lễ bình chọn, đến các vòng thẩm định và phỏng vấn trước khi tìm ra những gương mặt tiêu biểu nhất để vinh danh tại đêm trao giải.

Thông qua chuỗi hoạt động này, Greenwich Club Awards 2025 không chỉ đề cao tinh thần chủ động, sáng tạo của sinh viên mà còn góp phần hiện thực hóa sứ mệnh “Make Education Great Again” - nơi tri thức không chỉ gói gọn trong giảng đường mà còn được thể hiện qua các dự án, hoạt động thực tiễn và những đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng.

Theo Ban Tổ chức, chương trình dự kiến thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên, đại diện Ban lãnh đạo nhà trường, các câu lạc bộ cùng nhiều khách mời và đơn vị truyền thông. Bên cạnh phần vinh danh các hạng mục tiêu biểu, sự kiện còn mang đến nhiều hoạt động giao lưu, kết nối, góp phần lan tỏa tinh thần cống hiến và phát triển bền vững trong cộng đồng sinh viên Greenwich.

Lễ trao giải diễn ra vào ngày 8/4/2026 sắp tới tại Greenwich Việt Nam, Tòa nhà Golden Park, số 2 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Thông tin chi tiết về chương trình sẽ tiếp tục được cập nhật trên fanpage chính thức của Chuỗi sự kiện chào Tân sinh viên Greenwich Journey Day.

https://www.facebook.com/greenwich.journey.day

Greenwich Club Awards 2025 University of Greenwich Sinh viên

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh hoạ.
Sóng nhiệt đại dương đe dọa hệ sinh thái biển California
(Ngày Nay) - Nhiệt độ nước biển tại khu vực Nam California (Mỹ) đang liên tiếp phá vỡ các kỷ lục lịch sử, dấy lên lo ngại về một đợt sóng nhiệt đại dương bất thường. Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng tình trạng áp cao khí quyển có thể phá hủy hệ sinh thái biển nếu còn tiếp diễn.
(Ngày Nay) - Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh - còn gọi là OPEC+ - ngày 5/4 đã nhất trí tăng hạn ngạch khai thác dầu mỏ thêm 206.000 thùng/ngày từ tháng 5 tới. Đây là mức tăng khiêm tốn và chủ yếu chỉ mang tính biểu tượng, do các thành viên chủ chốt trong liên minh không thể tăng sản lượng thực tế bởi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran.
(Ngày Nay) - Từ ngày 10/4/2026, Liên minh châu Âu (EU) sẽ triển khai đầy đủ hệ thống kiểm soát xuất nhập cảnh mới mang tên EES (Entry/Exit System), đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoạt động quản lý biên giới khu vực Schengen. Việc áp dụng kiểm tra 100% đối với hành khách ngoài EU được dự báo sẽ gây ra tình trạng ùn tắc tại các sân bay, nhà ga quốc tế và cảng biển ngay trong những ngày đầu triển khai.
(Ngày Nay) - Các phim Việt Nam ra rạp kể từ đầu năm 2026 đến hết tháng 3/2026 gặt thành công lớn khi lập kỷ lục doanh thu phòng vé lên tới 1.130 tỷ đồng , vượt qua con số 1.110 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái . Điều này cho thấy khán giả đang rất ủng hộ và thích xem phim Việt.
(Ngày Nay) - Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố, hoạt động đầu tư trong quý I/2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, với quy mô vốn toàn xã hội mở rộng và dòng vốn đầu tư nước ngoài gia tăng rõ rệt.