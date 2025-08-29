Hà Nội dừng hoạt động 18 tuyến, điều chỉnh lộ trình 91 tuyến buýt dịp 2/9

(Ngày Nay) - Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông Hà Nội đã đề nghị các doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội phối hợp thực hiện một số nội dung.

Để đảm bảo hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội hoạt động ổn định, thông suốt, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong các ngày tổng duyệt (ngày 29, 30/8/2025) và chính thức lễ kỷ niệm (ngày 1, 2/9/2025), Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội đã đề nghị các doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội phối hợp thực hiện một số nội dung.

Cụ thể, tổ chức vận hành các tuyến theo phương án phân luồng giao thông phục vụ buổi tổng duyệt và chính thức lễ kỷ niệm như sau:

Dừng hoạt động đối với 18 tuyến xe buýt (tuyến số 24, 23, 31, 38, Citytour 01, 34, 55, 41, 146, Citytour 03, 159, 144, E05, E07, E08, 43TC, E11, Citytour 02) kể từ thời điểm phân luồng giao thông.

Điều chỉnh lộ trình đối với 52 tuyến buýt trong thời gian phân luồng giao thông, trong đó: điều chỉnh lộ trình đối với 12 tuyến (tuyến số 16, 01, 03A, 30, 33, 27, 51, 42, 161, E02, E03, 48, 23TC); điều chỉnh quay đầu đối với 39 tuyến (tuyến BRT01, 11, 12, 28, 17, 36, 54, 02, 04, 13, 22A, 26, 32, 40, 50, 52, 90, 98, 99, 100, 107, 86, 08A, 08B, 09A, 09B, 19, 25, 35A, 49, 58, 60A, 65, 143, 142, E09, 43, 47A, 69).

Điều chỉnh dịch vụ đối với 39 tuyến buýt phục vụ buổi tổng duyệt và chính thức, trong đó điều chỉnh dịch vụ từ thời điểm phân luồng giao thông đối với 4 tuyến (tuyến số 35A, 25, 50, 26), điều chỉnh dịch vụ và kéo dài thời gian hoạt động (đóng bến muộn và mở bến sớm) đối với 35 tuyến (tuyến số BRT01, 01, 02, 32, 90, 105, 107, 62, 66, 89, 91, 102, 114, 117, 124, 58, E02, E09, 72, 123, 28, 29, 20A, 20B, 22A, 92, 08A, 08B, 21A, 49, 60B, 157, 163, E03, 43) để vận chuyển hành khách kết nối với các ga đường sắt đô thị, trung chuyển vào trung tâm thành phố.

Phương án kết nối, giải tỏa các ga đường sắt đô thị (ga Cát Linh, ga Cầu Giấy) và điểm trung chuyển Long Biên (từ 11h00 đến 15h00 (các ngày 30/8 và 02/9) được triển khai cụ thể như sau:

Tại ga Cát Linh tổ chức 8 tuyến xe buýt (02, 99, 142, 08B, E02, E09, 35A, BRT01) tiếp cận giải tỏa hành khách tại ga Cát Linh với 83 phương tiện, tần suất 5-8 phút/lượt.

Tại ga Cầu Giấy (điểm trung chuyển Cầu Giấy) tổ chức 14 tuyến xe buýt (143, 58, 13, 161, 09B, 90, 25, 32, 28, 49, 09A, 07, 96, 105) tiếp cận giải tỏa hành khách tại ga Cát Linh với 130 phương tiện, tần suất 3-5 phút/lượt.

Tại điểm trung chuyển Long Biên tổ chức 9 tuyến xe buýt (69, 47A, 43, 65, 54, 100, 98, 17, 11) tiếp cận giải tỏa hành khách tại điểm trung chuyển Long Biên với 88 phương tiện, tần suất 5-7 phút/lượt.

Đối với các tuyến điều chỉnh lộ trình, điều chỉnh điểm đầu cuối, điều chỉnh quay đầu (không điều chỉnh dịch vụ) thực hiện theo lộ trình quy định đến khi có yêu cầu của lực lượng chức năng, từ thời điểm cấm đường theo yêu cầu của lực lượng chức năng đến hết ca sẽ thực hiện theo phương án điều chỉnh.

Đối với các tuyến buýt quay đầu phải điều chỉnh dịch vụ, thực hiện theo biểu đồ chạy xe điều chỉnh theo kế hoạch kể từ thời điểm cấm đường theo yêu cầu của lực lượng chức năng.

Trung tâm yêu cầu các doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhân lực dự phòng để tăng cường giải tỏa hành khách khi có yêu cầu theo số lượng phương tiện dự phòng đã đăng ký; phối hợp thông tin tuyên truyền đến người dân về việc tổ chức vận hành các tuyến buýt theo phương án phân luồng giao thông phục vụ buổi Tổng duyệt và Chính thức để người dân nắm được thông tin và chủ động trong việc đi lại.

Bên cạnh đó, bố trí nhân sự phối hợp lực lượng giám sát của Trung tâm điều hành các tuyến buýt theo phương án nêu trên; chủ động theo dõi, thông tin kịp thời các phát sinh trong quá trình vận hành cho lực lượng kiểm tra giám sát của Trung tâm và thông tin lên nhóm điều hành chung xe buýt để phối hợp xử lý.

Đối với các phải điều chỉnh dịch vụ trong thời gian phân luồng giao thông phục vụ buổi Tổng duyệt và Chính thức (chạy theo 2 biểu đồ khác nhau trong thời gian cấm đường), Trung tâm đề nghị các đơn vị vận tải thống nhất sử dụng lệnh vận chuyển riêng, sử dụng vé giấy dự phòng (đối với các tuyến buýt áp dụng thí điểm vé điện tử) kể từ thời điểm sử dụng biểu đồ chạy xe mới trong thời gian phân luồng giao thông phục vụ buổi Tổng duyệt và Chính thức.

Hằng ngày (trước 9h00 ngày hôm sau), các đơn vị báo cáo kết quả lượt xe, sản lượng hành khách vé lượt thực hiện trên các tuyến buýt ngày hôm trước của doanh nghiệp gửi về Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội (qua phòng Kế hoạch vận hành) để tổng hợp theo yêu cầu tại văn bản số 726/TTĐHGT-KHVH ngày 23/8/2025 của Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội.

Đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên đường sắt Hà Nội, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội đề nghị tổ chức phương án chạy tàu các tuyến đường sắt đô thị 2A, 3.1 trong các ngày 29, 30/8/2025 và ngày 1, 2/9/2025 phục vụ buổi Tổng duyệt và Chính thức.

Ngày 29/8/2025 và ngày 1/9/2025, kéo dài thời gian hoạt động đến 3h10 ngày hôm sau (từ 5h30 ngày 29/8 đến 3h10 ngày 30/8) với giãn cách chạy tàu 10 phút/lượt.

Ngày 30/8/2025 và ngày 2/9/2025, hoạt động từ 4h30-22h00, trong đó, từ 4h30-7h30 và 11h-14h chạy tàu giãn cách 6 phút/lượt, các khung giờ còn lại giãn cách chạy tàu 10 phút/lượt.

Đồng thời, tăng cường công tác chuẩn bị, cấp phát đầy đủ vé lượt giấy dự phòng trên 2 tuyến đường sắt đô thị đảm bảo trường hợp hành khách tăng đột biến; bố trí thêm các điểm bán vé di động tại tầng 1, 2 nhà ga để tránh tình trạng ùn ứ hành khách tại các nhà ga trong trường hợp hành khách tăng đột biến và thực hiện bán trước vé lượt cho hành khách khi có yêu cầu.

Mặt khác, bố trí, sắp xếp, phân luồng lối vào-ra theo hình “zic zắc” bằng rào cứng tại các nhà ga của 2 tuyến đường sắt đô thị (đặc biệt ga Cát Linh, Cầu Giấy, Nhổn, Yên Nghĩa) để đảm bảo trật tự khi xếp hàng lấy vé và tránh tình trạng xô đẩy.

Ngoài ra, Trung tâm cũng chủ động duy trì hoạt động của đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh của hành khách.

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội đề nghị các các doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên đường sắt Hà Nội và các đơn vị có liên quan quan tâm, phối hợp, hỗ trợ hoàn thành tốt nhiệm vụ.