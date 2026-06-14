Hà Nội khởi động chương trình phát triển thủ công đương đại từ di sản làng nghề

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(Ngày Nay) - Ngày 13–14.6, tại Vincom Mega Mall Royal City, Hà Nội diễn ra chương trình “Kết duyên sáng tạo”, mở đầu cho Chương trình phát triển thủ công đương đại trên nền tảng di sản làng nghề.
BTC cắt băng khai mạc chương trình "Kết duyên sáng tạo".
BTC cắt băng khai mạc chương trình "Kết duyên sáng tạo".

Đây là sáng kiến do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và Tạp chí Kiến trúc đề xướng nhằm thúc đẩy mô hình hợp tác giữa nghệ nhân, làng nghề truyền thống với các nhà thiết kế, nghệ sĩ, trường đại học, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo, hướng tới phát triển các sản phẩm thủ công – thiết kế mang bản sắc văn hóa Việt Nam trong đời sống đương đại.

Theo ban tổ chức, trong giai đoạn đầu, chương trình sẽ triển khai 4 hoạt động trọng tâm gồm: “Kết duyên sáng tạo” – kết nối nghệ nhân, làng nghề với cộng đồng thiết kế và sáng tạo; trại sáng tác liên ngành Summer Camp “Re:Craft - làng nghề tái sinh” dành cho sinh viên các trường đại học; cuộc thi sáng tạo dựa trên di sản “Theo bước cộng đồng” năm 2026 và cuộc thi thiết kế trang sức “Trân bảo Việt Nam”.

Các hoạt động được kỳ vọng tạo không gian để người làm sáng tạo tiếp cận sâu hơn với tri thức nghề truyền thống, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác mới giữa nghệ nhân và các nhà thiết kế.

Hà Nội hiện có khoảng 1.350 làng có nghề và hơn 300 làng nghề được công nhận, được xem là một trong những địa phương sở hữu hệ sinh thái thủ công truyền thống phong phú nhất cả nước. Không chỉ lưu giữ kỹ thuật chế tác đặc sắc, các làng nghề còn tích lũy tri thức bản địa, kinh nghiệm sản xuất, thẩm mỹ và ký ức văn hóa được truyền qua nhiều thế hệ.

Hà Nội khởi động chương trình phát triển thủ công đương đại từ di sản làng nghề ảnh 1
Quang cảnh chương trình

Tuy nhiên, trong bối cảnh phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo, nhiều làng nghề đang đứng trước áp lực đổi mới sản phẩm, mở rộng thị trường và tìm kiếm phương thức phát triển phù hợp với nhu cầu đương đại.

Trong khi đó, nhiều nhà thiết kế, nghệ sĩ và người làm sáng tạo mong muốn khai thác chất liệu truyền thống nhưng thiếu cơ hội tiếp cận kỹ thuật chế tác, tri thức nghề cũng như các đối tác phù hợp.

Từ thực tế này, chương trình được xây dựng như một mô hình kết nối mới, tạo điều kiện để nghệ nhân và nhà thiết kế cùng tham gia vào quá trình nghiên cứu, phát triển và tạo ra các sản phẩm mới dựa trên nền tảng di sản.

Ban tổ chức cho biết, khác với các hoạt động xúc tiến thương mại hay hội chợ làng nghề thông thường, “Kết duyên sáng tạo” được thiết kế như một mô hình thử nghiệm nhằm hướng tới các mối quan hệ hợp tác dài hạn giữa nghệ nhân, làng nghề với nhà thiết kế, nghệ sĩ và cộng đồng sáng tạo.

Trong mô hình này, nghệ nhân không chỉ giới thiệu sản phẩm hay trình diễn kỹ thuật nghề mà trở thành đối tác sáng tạo ngay từ giai đoạn hình thành ý tưởng.

Hà Nội khởi động chương trình phát triển thủ công đương đại từ di sản làng nghề ảnh 2
Nghệ nhân không chỉ giới thiệu sản phẩm hay trình diễn kỹ thuật nghề mà trở thành đối tác sáng tạo ngay từ giai đoạn hình thành ý tưởng

Ngược lại, các nhà thiết kế sẽ có cơ hội làm việc trực tiếp với những người đang nắm giữ tri thức nghề để cùng phát triển sản phẩm mới có giá trị văn hóa và khả năng tiếp cận thị trường đương đại.

Nhân dịp này, ban tổ chức cũng chính thức phát động chương trình Open Call, kêu gọi cộng đồng sáng tạo tham gia Chương trình phát triển thủ công đương đại trên nền tảng di sản làng nghề nhằm xây dựng hệ sinh thái kết nối bền vững giữa nghệ nhân làng nghề truyền thống, nhà thiết kế đương đại, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

Hà Nội khởi động chương trình phát triển thủ công đương đại từ di sản làng nghề ảnh 3

Từ các hồ sơ đăng ký, ban điều phối sẽ lựa chọn những dự án có tính khả thi cao để hỗ trợ triển khai. Các dự án được chọn sẽ nhận kinh phí hỗ trợ phát triển sản phẩm, tham gia chương trình đồng hành chuyên môn kéo dài 4 tháng, được hỗ trợ truyền thông, kết nối chuyên gia, doanh nghiệp và nhà mua hàng, đồng thời có cơ hội giới thiệu sản phẩm tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026.

Theo BTC, toàn bộ quá trình hợp tác sẽ được xây dựng trên các nguyên tắc tôn trọng sở hữu trí tuệ, chia sẻ lợi ích công bằng, chuyển giao tri thức bền vững và phát triển sản xuất có trách nhiệm.

PV
Hà Nội thủ công đương đại di sản làng nghề

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