Hà Nội kiến tạo môi trường sáng tạo cho giới trẻ nhờ sự hợp tác đa bên

(Ngày Nay) - Từ năm 2020 đến 2023, Hà Nội đã trở thành điểm hội tụ của một mạng lưới hợp tác rộng khắp, quy tụ hơn 30 đối tác từ các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, trường đại học, hiệp hội chuyên ngành đến các nhóm thanh niên sáng tạo. Mục tiêu chung: tạo dựng môi trường thuận lợi để giới trẻ phát triển trong ngành công nghiệp sáng tạo, đồng thời đóng góp vào tầm nhìn xây dựng Hà Nội trở thành Kinh đô Sáng tạo của UNESCO.

Sự hợp tác này được thể hiện rõ trong dự án “Ha Noi Rethink – Huy động nguồn lực văn hóa và sự tham gia của giới trẻ”, do UNESCO khởi xướng, với sự đồng hành của Tập đoàn SOVICO, phối hợp cùng UNIDO, UN-Habitat. Chỉ trong ba năm, dự án đã triển khai hơn 40 hoạt động lớn nhỏ, thu hút sự tham gia của hàng nghìn người, đặc biệt là giới trẻ thủ đô.

Không gian sáng tạo – điểm chạm của thanh niên và cộng đồng Một thành tựu nổi bật của sự hợp tác đa bên là việc hồi sinh các công trình di sản và công nghiệp cũ thành không gian sáng tạo. Nhà máy Xe lửa Gia Lâm, Tháp nước Hàng Đậu, Ga Long Biên… được biến thành địa điểm triển lãm, sân khấu biểu diễn, khu vực tương tác cộng đồng, nơi thanh niên vừa thể hiện ý tưởng, vừa học hỏi kỹ năng tổ chức và quản lý dự án.

Riêng Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023 đã thu hút hơn 200.000 lượt khách, với hơn 60 hoạt động gồm biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, hội thảo và tọa đàm. Nhiều chương trình trong lễ hội được thiết kế hoặc điều phối bởi các nhóm thanh niên, giúp họ tiếp cận trực tiếp công chúng và chuyên gia.

Thanh niên ở vị trí trung tâm Theo khảo sát năm 2023 của dự án, 97% thanh niên tham gia cho biết họ tự tin hơn trong việc theo đuổi sự nghiệp sáng tạo. Hơn 300 bạn trẻ đã được đào tạo thông qua các khóa tập huấn về thiết kế không gian công cộng, sản xuất nội dung số, tổ chức sự kiện, đồng thời nhận được cơ hội thực hành ngay tại các hoạt động của dự án.

Các sáng kiến do thanh niên đề xuất, như triển lãm nghệ thuật tái chế, không gian đọc sách cộng đồng hay hòa nhạc ngoài trời, đã được các đối tác hỗ trợ từ khâu ý tưởng đến triển khai. Nhiều dự án tiếp tục hoạt động độc lập sau khi lễ hội kết thúc, tạo ra giá trị kinh tế và việc làm.

Hợp tác đa bên – chìa khóa phát triển bền vững Việc kết nối hơn 30 đối tác trong cùng một mạng lưới đã tạo ra tác động cộng hưởng rõ rệt: chính quyền hỗ trợ chính sách và cơ sở hạ tầng; tổ chức quốc tế cung cấp chuyên môn và kết nối toàn cầu; doanh nghiệp như SOVICO bảo trợ tài chính và mở cơ hội thị trường; trường đại học đào tạo nhân lực; cộng đồng sáng tạo đóng góp ý tưởng và năng lượng đổi mới.

Mô hình hợp tác này không chỉ giúp Hà Nội tiến gần hơn tới danh hiệu Kinh đô Sáng tạo, mà còn đóng góp trực tiếp vào các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG 8, 9, 11, 17), với trọng tâm là phát triển kinh tế sáng tạo, xây dựng thành phố bền vững và mở rộng quan hệ đối tác toàn cầu.

Từ nền tảng đó, Hà Nội đang từng bước hình thành một hệ sinh thái sáng tạo, nơi thanh niên được truyền cảm hứng, trao cơ hội và có đủ điều kiện để biến đam mê thành sự nghiệp, đóng góp vào một Thủ đô vừa hiện đại vừa giàu bản sắc.