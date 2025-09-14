Hà Nội: Nhiều dịch bệnh gia tăng số trường hợp mắc trong tuần qua

(Ngày Nay) - CDC Hà Nội nhận định, một số dịch bệnh trên địa bàn thành phố có thể gia tăng do thời tiết diễn biến phức tạp, giao lưu đi lại nhiều khi người dân, khách du lịch các nơi đến tăng cao.

Ngày 14/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội thông tin, trong tuần qua (từ ngày 5/9 đến ngày 12/9), toàn thành phố ghi nhận 190 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 80 phường, xã tăng 29 trường hợp so với tuần trước.

Các trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết được ghi nhận tại phường, xã chủ yếu gồm: Vân Đình, Khương Đình, Phượng Dực, Dân Hòa, Hà Đông, Mỹ Đức...

Cộng dồn năm 2025 Hà Nội đã ghi nhận 1.626 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 0 ca tử vong; số mắc giảm 45% so với cùng kỳ năm 2024 (2.966/0). Bệnh nhân ghi nhận tại 124 phường, xã.

Trong tuần ghi nhận 14 ổ dịch sốt xuất huyết tại Thường Tín (3), Hát Môn, Hoài Đức, Bình Minh, Hà Đông, Khương Đình, Kiều Phú, Nghĩa Đô, Bát Tràng, Hồng Vân, Ngọc Hà, Tây Mỗ. Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 72 ổ dịch, hiện còn 22 ổ dịch đang hoạt động.

Trong tuần, Hà Nội ghi nhận 146 trường hợp mắc tay chân miệng tại 66 phường, xã (trong đó Hà Đông (8 ca), Vật Lại (8 ca), Cổ Đô (7 ca), Đại Mỗ (6 ca…); 0 ca tử vong, tăng 26 trường hợp so với tuần trước (120/0). Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 4.157 trường hợp, 0 ca tử vong; số mắc tăng so với cùng kỳ năm 2024 (1.961 ca/0 ca tử vong), bệnh nhân phân bố tại 126 phường, xã.

Trong tuần thành phố ghi nhận 02 ổ dịch tay chân miệng cộng đồng tại Cổ Đô, Ô Diên. Từ đầu năm 2025 đến nay, thành phố đã ghi nhận 58 ổ dịch, 02 ổ dịch đang hoạt động.

Hà Nội ghi nhận 13 trường hợp mắc sởi tại 12 phường, xã; 0 ca tử vong; số mắc tăng 10 trường hợp so với tuần trước (3/0). Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 4.367 trường hợp tại 125 phường, xã; 1 ca tử vong, số mắc tăng so với cùng kỳ năm 2024 (4/0).

Trong tuần qua ghi nhận 1 trường hợp mắc liên cầu lợn ở An Khánh. Trường hợp mắc là bệnh nhân nam, 33 tuổi, tiền sử: trong tháng 8 nhiều lần bệnh nhân uống rượu với lòng lợn và nem chua, khởi phát bệnh ngày 23/8 với triệu chứng sốt, đau họng, đi ngoài nhiều lần trong ngày. Ngày 26/8, bệnh nhân nhập viện Hà Đông xét nghiệm dịch não tủy dương tính với vi khuẩn liên cầu lợn. Cộng dồn năm 2025, Hà Nội ghi nhận 9 trường hợp, 1 ca tử vong, số mắc tăng so với cùng kỳ năm 2024 (8/1).

Hà Nội cũng ghi nhận 6 trường hợp mắc COVID-19 trong tuần qua, 0 ca tử vong, tăng 3 trường hợp so với tuần trước (3/0). Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 2.222 trường hợp, 0 ca tử vong, số mắc tăng so với cùng kỳ năm 2024 (1.205/0).

Ngoài ra, các dịch bệnh khác như: ho gà, não mô cầu, viêm não Nhật Bản không ghi nhận trong tuần.

Trong tuần qua, CDC Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị thực hiện giám sát công tác điều tra, xử lý tại các khu vực nguy cơ, ổ dịch sốt xuất huyết.

CDC Hà Nội nhận định, trong thời gian tới, một số dịch bệnh trên địa bàn thành phố có thể gia tăng do thời tiết diễn biến phức tạp, giao lưu đi lại nhiều khi người dân các tỉnh, thành phố, khách du lịch đến thành phố tăng cao trong dịp tổ chức các sự kiện, ngày lễ lớn trên địa bàn.

Dịch sốt xuất huyết đang có xu hướng tăng, ghi nhận một số ổ dịch có nhiều bệnh nhân, diễn biến phức tạp, kết quả giám sát các ổ dịch chỉ số côn trùng ở ngưỡng nguy cơ cao, dự báo số mắc có thể tiếp tục gia tăng theo chu kỳ dịch hàng năm. Bên cạnh đó, số mắc tay chân miệng trong tuần tăng, hầu hết là ca bệnh tản phát, không ghi nhận ổ dịch phức tạp. Dự báo số mắc có thể gia tăng khi các trường mầm non và tiểu học tiếp nhận trẻ đi học trở lại.

Trong tuần tới, CDC Hà Nội tiếp tục giám sát khu vực ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động. Các trạm y tế phường, xã tăng cường giám sát phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp, trên hệ thống phần mềm và tại cộng đồng, đặc biệt là sốt xuất huyết, tay chân miệng để kịp thời điều tra, xử lý ca bệnh, ổ dịch, không để dịch lây lan rộng.

Ngành y tế Hà Nội cũng triển khai công tác chủ động phòng chống dịch bệnh Chikungunya lồng ghép với phòng chống bệnh sốt xuất huyết, thông qua các chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành tại khu vực nguy cơ, ổ dịch…