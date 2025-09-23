Hà Nội: Số trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần gia tăng mạnh

(Ngày Nay) - Trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận 19 ổ dịch sốt xuất huyết tại: Thanh Liệt, Dương Hòa, Hoàn Kiếm, Xuân Phương, Bát Tràng, Cửa Nam, Hồng Hà, Phượng Dực, Tây Mỗ, Ứng Thiên, Văn Miếu- Quốc Tử Giám...

Ngày 22/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội thông tin trong tuần qua (từ ngày 12-19/9), toàn thành phố ghi nhận 258 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 81 phường xã, không có ca tử vong; tăng 68 trường hợp so với tuần trước (190 trường hợp, 0 tử vong).

Từ đầu năm 2025 đến nay, Hà Nội ghi nhận 1.884 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 0 ca tử vong; số mắc giảm 42% so với cùng kỳ năm 2024 (3.251/0), bệnh nhân ghi nhận tại 124 phường, xã.

Trong tuần ghi nhận 19 ổ dịch sốt xuất huyết tại Thanh Liệt, Dương Hòa, Hoàn Kiếm, Xuân Phương, Bát Tràng, Cửa Nam, Dân Hòa, Hồng Hà, Hưng Đạo, Liên Minh, Phượng Dực, Tây Mỗ, Ứng Thiên, Văn Miếu- Quốc Tử Giám. Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 94 ổ dịch, hiện còn 33 ổ dịch đang hoạt động.

Trong tuần qua, CDC Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị thực hiện giám sát công tác điều tra, xử lý tại các khu vực nguy cơ, ổ dịch sốt xuất huyết tại: Thôn 2, Bát Tràng (ổ dịch xác định ngày 8/9, ghi nhận 2 bệnh nhân); tổ 17, Vĩnh Hưng (ổ dịch xác định ngày 8/9, ghi nhận 6 bệnh nhân); tổ dân phố Nội, Thanh Liệt thôn Thương, Ứng Thiên (ổ dịch xác định ngày 10/9, ghi nhận 2 bệnh nhân); Tích Thổ, thôn Đông, Phượng Dực (ổ dịch xác định ngày 10/9, ghi nhận 5 bệnh nhân); thôn Vực, Hoài Đức (ổ dịch xác định ngày 04/9, ghi nhận 2 bệnh nhân); 66/285 Đội Cấn, Ngọc Hà (ổ dịch xác định ngày 10/9, ghi nhận 3 bệnh nhân).

CDC Hà Nội nhận định số ca mắc sốt xuất huyết đang có xu hướng tăng, ghi nhận một số ổ dịch có nhiều bệnh nhân, diễn biến phức tạp, kết quả giám sát các ổ dịch chỉ số côn trùng ở ngưỡng nguy cơ cao, dự báo số mắc có thể tiếp tục gia tăng theo chu kỳ dịch hàng năm.

Trong tuần tới, CDC Hà Nội tiếp tục giám sát khu vực ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động tại: Bát Tràng, Đại Thanh ngày 22/9; Hồng Vân, Hồng Hà, Hoàn Kiếm ngày 23/9; Phú Xuyên, Mỹ Đức, Hai Bà Trưng ngày 24/9; Dương Hòa ngày 25/9.

Các trạm Y tế phường, xã tăng cường giám sát phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp, trên hệ thống phần mềm và tại cộng đồng, đặc biệt là sốt xuất huyết, tay chân miệng để kịp thời điều tra, xử lý ca bệnh, ổ dịch, không để dịch lây lan rộng.