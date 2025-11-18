Hà Nội thí điểm thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới

Mai Phương In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
(Ngày Nay) - Người dân, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ tại bất kỳ chi nhánh, điểm phục vụ hành chính công trực thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội, không phân biệt cấp chính quyền, địa giới nơi cư trú.
Trung tâm phục vụ hành chính công phường Đống Đa tại số 71 phố Tôn Đức Thắng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Trung tâm phục vụ hành chính công phường Đống Đa tại số 71 phố Tôn Đức Thắng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Từ nay đến 30/11, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội triển khai thí điểm mở rộng toàn hệ thống thực hiện thủ tục không phụ thuộc vào địa giới nhằm tiếp tục mở rộng, đổi mới toàn diện công tác giải quyết thủ tục hành chính.

Sau giai đoạn này, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tiếp tục đánh giá, hoàn thiện mô hình và chính thức thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới.

Việc thí điểm sẽ áp dụng với toàn bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Du lịch, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Thanh tra thành phố, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội và các Chi nhánh trực thuộc, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố. Cùng với đó là toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân các xã, phường ở thành phố, trong đó có các thủ tục thực hiện chung với cấp tỉnh.

Việc thí điểm không áp dụng đối với các thủ tục hành chính đang trong quá trình nghiên cứu, báo cáo, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành để có thể triển khai theo phương thức không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Việc thí điểm chỉ áp dụng đối với các thủ tục hành chính được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Nhân dân thành phố.

Người dân, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ tại bất kỳ chi nhánh hoặc điểm phục vụ hành chính công trực thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội, không phân biệt cấp chính quyền, địa giới hành chính nơi cư trú, nơi đặt trụ sở hoặc nơi đã cấp các loại giấy tờ liên quan cho người dân, doanh nghiệp.

Mai Phương
Hà Nội Thủ tục hành chính Hành chính

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Meta giới thiệu tính năng mới bảo vệ tác quyền
Meta giới thiệu tính năng mới bảo vệ tác quyền
(Ngày Nay) - Tập đoàn công nghệ Meta ngày 17/11 đã giới thiệu tính năng bảo vệ nội dung trên mạng xã hội Facebook, được thiết kế để phát hiện khi các video Reels gốc của người sáng tạo được đăng lên Facebook bị sử dụng mà không có sự cho phép của họ. Reels là một tính năng cho phép người dùng tạo các video ngắn.
Ở tuổi gần 70, nghệ nhân Nguyễn Cao Bính được mệnh danh là người “vẽ tranh bằng chỉ” bởi những tác phẩm của ông sinh động, sắc nét, hài hòa, đạt đỉnh cao cả về mỹ thuật và kỹ thuật. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN.
Gìn giữ hồn cốt nghề thêu truyền thống Minh Lãng
(Ngày Nay) - Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, ở làng nghề thêu Minh Lãng (nay thuộc xã Thư Trì, Hưng Yên), những nghệ nhân vẫn bền bỉ ngồi bên khung thêu, tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ. Với họ, giữ nghề không chỉ là giữ kế sinh nhai mà còn là gìn giữ hồn cốt, tinh hoa của thương hiệu làng nghề 200 năm tuổi.
Các văn kiện ký kết tại Tokyo nhấn mạnh đa dạng hóa khoáng sản, AI, công nghệ lượng tử và năng lượng, tạo nền tảng cho liên minh Mỹ–Nhật trở thành trụ cột kinh tế toàn cầu mới. Ảnh: Bloomberg.
Chiến lược kinh tế mới của Nhật Bản và Mỹ
(Ngày Nay) - Các văn kiện hợp tác kinh tế trị giá hàng trăm tỷ USD được ký kết giữa Mỹ và Nhật Bản tập trung vào thúc đẩy đổi mới công nghệ, bảo vệ chuỗi cung ứng và củng cố vị thế trong khu vực Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương.
Trường Đại học Lao động Xã hội ra mắt hai câu lạc bộ chuyên ngành mới cho sinh viên
Trường Đại học Lao động Xã hội ra mắt hai câu lạc bộ chuyên ngành mới cho sinh viên
(Ngày Nay) - Ngày 17/11, tại Hà Nội, Khoa Quản lý Nguồn nhân lực, Trường Đại học Lao động - Xã hội (ULSA) chính thức tổ chức lễ ra mắt hai câu lạc bộ chuyên ngành mới: CLB Nhà kinh tế trẻ và CLB Hệ thống thông tin quản lý. Sự kiện diễn ra trong chuỗi hoạt động chào đón tân sinh viên, đánh dấu nỗ lực của nhà trường và khoa trong việc xây dựng hệ sinh thái học thuật gắn liền với thực tiễn nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động hiện đại.