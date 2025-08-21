Hàng trăm đội y tế ứng trực phục vụ cho lễ diễu binh, diễu hành 2/9

(Ngày Nay) - Bộ Y tế huy động hàng nghìn nhân viên y tế ứng trực tại các điểm để chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành 2/9, nhằm đảm bảo an toàn, cấp cứu và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh là sự kiện trọng đại được người dân cả nước đón đợi. Cùng với phương án đảm bảo an ninh, trật tự của các ban, ngành, kế hoạch đảm bảo công tác y tế cũng đã được Bộ Y tế xây dựng chi tiết, cụ thể.

Tiến sỹ Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch số 1105/KH-BYT gồm tất cả những lĩnh vực liên quan tới y tế, từ bảo đảm công tác an toàn thực phẩm, công tác phòng chống dịch, các tình huống có thể xảy ra, kể cả những vấn đề liên quan tới thảm họa.

Bộ Y tế huy động hàng nghìn nhân viên y tế tham gia hàng trăm đội y tế ứng trực ở khắp các khu vực, từ những khu vực trung tâm đến nơi các đoàn diễu hành đi qua đồng thời triển khai các đoàn kiểm tra về môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch từ trước khi diễn ra đại lễ...

Ngoài ra, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo đảm công tác thường trực cấp cứu, khám chữa bệnh trong thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm, cụ thể gồm các hoạt động như: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức công tác thường trực cấp cứu trong suốt quá trình diễn ra các hoạt động.

Các đơn vị có liên quan tổ chức bố trí các tổ y tế thường trực cấp cứu, khám chữa bệnh, chăm sóc bảo vệ sức khỏe, phát hiện các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm cho đại biểu, khách mời, nhân viên phục vụ Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành và nhân dân.

Các đơn vị y tế bảo đảm đủ danh mục thuốc, thiết bị, vật tư tiêu hao để trang bị cho các tổ y tế; Xe cứu thương cứu thương theo quy định của Bộ Y tế; Chỉ đạo một số bệnh viện bố trí sẵn sàng 5-10 giường bệnh trong trường hợp có tình huống bất thường xảy ra.

Lực lượng y tế được bố trí rải đều từ trung tâm Ba Đình cho đến các phường, xã, nơi người dân từ các địa phương đứng cổ vũ các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua…

Theo Tiến sỹ Hà Anh Đức, việc xe cấp cứu đi vào những tuyến phố có diễn ra hoạt động diễu binh, diễu hành là không thể. Bởi vì lượng người rất đông, xe không thể nào có thể di chuyển được.

Chính vì vậy, Bộ Y tế cố gắng bố trí để trên các tuyến đường sẽ có những tổ thầy thuốc lưu động trong các lều y tế để đảm bảo khi người dân có những vấn đề cần cấp cứu một cách đơn giản, chăm sóc sức khỏe ban đầu thì các tổ đội y tế này sẽ thực hiện được nhiệm vụ ngay hoặc hướng dẫn lực lượng hỗ trợ đưa người dân đến cơ sở y tế gần nhất nếu như tại những lều y tế không giải quyết được.