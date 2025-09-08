Tiểu thuyết Mưa đỏ "cháy hàng" sau hiện tượng điện ảnh cùng tên

(Ngày Nay) - Song hành cùng kỷ lục doanh thu trên 500 tỷ đồng của bộ phim chiến tranh "Mưa đỏ", tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai bất ngờ bùng nổ trở lại, trở thành hiện tượng xuất bản hiếm có.

Trên các kênh bán sách trực tuyến, bạn đọc muốn sở hữu "Mưa đỏ" đều phải đặt trước, do lượng tiêu thụ tăng đột biến. Có nơi, chỉ trong vài ngày, số đơn đặt hàng đã vượt hàng nghìn, cao gấp nhiều lần so với mức trung bình. Đến ngày 7/9, những đơn đặt từ cuối tháng 8 mới được giao xong, còn các đơn còn lại phải sau 12/9 mới tới tay bạn đọc.

Theo số liệu từ cơ quan quản lý, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân đã phối hợp cùng đối tác phát hành bổ sung 50.000 bản trong đợt in mới; đồng thời từ tháng 5 đến nay đã có ba lượt đăng ký xuất bản với tổng cộng 80.000 bản. Lãnh đạo đơn vị cho biết, lượng sách sẽ được phân phối rộng khắp, nhằm “phủ sóng” toàn quốc và đáp ứng phần nào nhu cầu đang tăng mạnh.

Ra mắt lần đầu năm 2016, "Mưa đỏ" đã được tái bản nhiều lần vào các năm 2017, 2019 và đặc biệt từ tháng 8 vừa qua, khi làn sóng quan tâm trở lại cùng thành công của bộ phim điện ảnh cùng tên. Tác phẩm được xem là một trong những tiểu thuyết tiêu biểu viết về trận thành cổ Quảng Trị, khắc họa sự hy sinh bi tráng của các thế hệ đi trước.

Việc cùng lúc tiểu thuyết và phim chuyển thể đều tạo kỷ lục, một bên "cháy hàng" trên kệ sách, một bên đạt doanh thu hơn 500 tỉ đồng tại rạp cho thấy sức lan tỏa đặc biệt của "Mưa đỏ". Đây không chỉ là hiện tượng trong giới xuất bản và điện ảnh, mà còn khẳng định sức sống lâu bền của một tác phẩm văn học khi được tiếp nối, làm mới qua nhiều loại hình nghệ thuật, góp phần nuôi dưỡng ký ức lịch sử và khơi dậy tình cảm tự hào dân tộc trong đời sống văn hóa đương đại.