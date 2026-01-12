Hành trình “Giao Thời” - Nơi truyền thống và hiện đại hòa nhịp trong Tuần lễ Văn hóa Hàn Quốc 2026

(Ngày Nay) - Tiếp nối thành công của nhiều mùa tổ chức trước với sức hút ngày càng được minh chứng theo thời gian, Tuần lễ Văn hóa Hàn Quốc 2026 sẽ chính thức diễn ra tại Trường Đại học Hà Nội, do Ban Chấp hành Liên chi Đoàn - Hội Sinh viên Khoa Tiếng Hàn Quốc tổ chức.

Là một sự kiện thường niên mang đậm dấu ấn văn hóa, Tuần lễ Văn hóa Hàn Quốc tạo điều kiện cho sinh viên trong và ngoài Khoa Tiếng Hàn Quốc được tiếp xúc, tìm hiểu sâu hơn về văn hóa xứ sở Kim Chi, là sân chơi ý nghĩa dành cho đông đảo bạn trẻ yêu mến Hàn Quốc trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Với chủ đề “Giao Thời - 광월찬가”, Tuần lễ Văn hóa Hàn Quốc 2026 đã chính thức mở ra một hành trình trải nghiệm đầy cảm xúc, nơi ánh trăng dịu dàng của truyền thống giao hòa cùng ánh đèn rực rỡ của nhịp sống đô thị hiện đại. Sự kiện không chỉ là dịp để khám phá vẻ đẹp đa chiều của văn hóa Hàn Quốc mà còn gửi gắm thông điệp sâu sắc về sự hòa hợp giữa quá khứ và hiện tại. Qua từng hoạt động, người tham gia có cơ hội cảm nhận rõ nét hơi thở cổ điển của lịch sử cùng nguồn năng lượng trẻ trung, sôi động đang len lỏi vào đời sống đương đại của xứ sở kim chi.

Tuần lễ Văn hóa Hàn Quốc 2026 diễn ra từ ngày 12/1 đến ngày 16/1/2026, mang đến chuỗi chương trình phong phú, hấp dẫn và đậm chất Hàn Quốc. Mở đầu hành trình là buổi K-pop Random Dance vào chiều ngày 12/1, từ 16h30 đến 17h30. Đây là sân chơi sôi động dành riêng cho những ai đam mê vũ đạo K-pop, nơi mọi người có thể tự do thể hiện niềm yêu thích qua những bước nhảy ngẫu hứng, đầy năng lượng.

Sang ngày 13/1, không gian sự kiện trở nên sôi nổi hơn với triển lãm trưng bày K-pop kéo dài từ 8h00 đến 17h00. Tại đây, công chúng được chiêm ngưỡng các sản phẩm, ấn phẩm âm nhạc K-pop nổi tiếng cùng nhiều hoạt động giao lưu thú vị. Tiếp nối là phần team-building đặc biệt từ 17h00 đến 18h30, dành riêng cho sinh viên Khóa 25 thuộc Khoa Tiếng Hàn Quốc, nhằm gắn kết tình bạn và tinh thần đồng đội qua những trò chơi ý nghĩa.

Ngày 14/1 mang đến khoảnh khắc thư giãn nhẹ nhàng khi buổi chiếu phim Hàn Quốc miễn phí được tổ chức từ 17h00 đến 19h00. Khán giả có dịp thưởng thức những tác phẩm điện ảnh đặc sắc, đắm mình vào câu chuyện và cảm xúc đặc trưng của màn ảnh Hàn Quốc.

Đến ngày 15/1, từ 8h00 đến 17h00, gian trại trải nghiệm văn hóa và ẩm thực Hàn Quốc sẽ là điểm nhấn không thể bỏ qua. Người tham gia được trực tiếp khám phá các nét đẹp truyền thống, thưởng thức những món ăn đặc sản như kimchi, bibimbap, tteokbokki và nhiều món ngon khác, đồng thời tham gia các hoạt động tương tác mang đậm dấu ấn xứ sở này.

Sự kiện đặc biệt của Tuần lễ Văn hóa Hàn Quốc 2026 chính là Đêm văn nghệ “망월소리 (Thanh Âm Vọng Nguyệt)” diễn ra vào tối ngày 16/1, từ 18h30 đến 21h30. Chương trình quy tụ sự góp mặt của các khách mời nổi tiếng, Ban văn nghệ thuộc Ban Chấp hành Khoa Tiếng Hàn Quốc cùng các tập thể lớp trong khoa. Đây sẽ là buổi biểu diễn nghệ thuật đầy cảm xúc, nơi âm nhạc, vũ đạo và những câu chuyện văn hóa được hòa quyện, khép lại hành trình “Giao Thời” bằng một dấu ấn khó quên.

Tuần lễ Văn hóa Hàn Quốc 2026 hứa hẹn trở thành điểm hẹn văn hóa ý nghĩa, nơi những tâm hồn đồng điệu cùng nhau chia sẻ niềm đam mê và khám phá vẻ đẹp bất tận của Hàn Quốc.